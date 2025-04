Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A BDI iparszövetség elnöke szerint “európai összehasonlításban a német ipar vesztésre áll”.","shortLead":"A BDI iparszövetség elnöke szerint “európai összehasonlításban a német ipar vesztésre áll”.","id":"20250331_nemet-ipar-BDI-termeles-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6.jpg","index":0,"item":"41a724b2-4f73-4074-8143-8ea7a43da094","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_nemet-ipar-BDI-termeles-csokkenes","timestamp":"2025. március. 31. 13:11","title":"Idén is döglődni fog a német ipar, ezen Merz csak merész reformprogrammal fordíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c16289-a3a7-417e-9118-0abd072417b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három napig fog tartani, és nagy eséllyel megbénítja majd a várost.","shortLead":"Három napig fog tartani, és nagy eséllyel megbénítja majd a várost.","id":"20250331_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34c16289-a3a7-417e-9118-0abd072417b1.jpg","index":0,"item":"1d84d220-936b-4786-9e91-45b974fa894a","keywords":null,"link":"/elet/20250331_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo-velence","timestamp":"2025. március. 31. 13:18","title":"A velenceiek egy részének már most elege van a Bezos-esküvőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fociválogatott csapatkapitánya a múlt héten vette feleségül a barátnőjét.","shortLead":"A fociválogatott csapatkapitánya a múlt héten vette feleségül a barátnőjét.","id":"20250401_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-karikagyuru-tiffany-schlumberger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391.jpg","index":0,"item":"e7f62b17-0158-4c30-8451-a0bc6fa91a48","keywords":null,"link":"/elet/20250401_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-karikagyuru-tiffany-schlumberger","timestamp":"2025. április. 01. 11:35","title":"Kiderült, mennyibe kerül Szoboszlai Dominik karikagyűrűje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8550435-bcdf-48e8-920f-806fef5982f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss magyar kutatás szerint – melyben 2013 és 2020 között Európa 657 régióját vizsgálták – összefüggés van a levegőszennyezés és a csökkenő termékenységi ráta között, ennek pedig az egészségügyi mellett jelentős politikai következményei is vannak.","shortLead":"Egy friss magyar kutatás szerint – melyben 2013 és 2020 között Európa 657 régióját vizsgálták – összefüggés van...","id":"20250401_hun-ren-kutatas-legszennyezes-hatasai-csokkeno-szuletesszam-termekenysegi-rata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8550435-bcdf-48e8-920f-806fef5982f1.jpg","index":0,"item":"207628e7-0e29-485a-9827-ff5cd3a1d4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_hun-ren-kutatas-legszennyezes-hatasai-csokkeno-szuletesszam-termekenysegi-rata","timestamp":"2025. április. 01. 18:03","title":"Aggasztó dolog derült ki a légszennyezésről: közvetlen hatással van a születésszám csökkenésére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9166552f-8e2c-48f2-b806-f3b0e93231fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok megbeszélnivalója van Budapesten a magyar és az izraeli miniszterelnöknek a Der Standard munkatársa szerint. ","shortLead":"Sok megbeszélnivalója van Budapesten a magyar és az izraeli miniszterelnöknek a Der Standard munkatársa szerint. ","id":"20250401_Netanjahu-es-Orban-uj-vilagrendet-akar-egy-osztrak-lap-cikke-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9166552f-8e2c-48f2-b806-f3b0e93231fb.jpg","index":0,"item":"9b4fdb92-2a64-49d8-b99b-47fe83e6246a","keywords":null,"link":"/360/20250401_Netanjahu-es-Orban-uj-vilagrendet-akar-egy-osztrak-lap-cikke-szerint","timestamp":"2025. április. 01. 12:55","title":"Netanjahu és Orbán új világrendet akar egy osztrák lap cikke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db304bbd-23a7-47f2-979e-c6539fad58c2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy évvel az indulása után lakat kerül a TikTok Instagram-alternatívájára. ","shortLead":"Nagyjából egy évvel az indulása után lakat kerül a TikTok Instagram-alternatívájára. ","id":"20250402_bytedance-tiktok-notes-megszunes-lemon8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db304bbd-23a7-47f2-979e-c6539fad58c2.jpg","index":0,"item":"e993707a-31fa-4b13-b4ae-5db0589f2795","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_bytedance-tiktok-notes-megszunes-lemon8","timestamp":"2025. április. 02. 10:03","title":"Ennyi volt: bezárja egyik alkalmazását a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e353c149-58ac-41ff-97f1-eb90c5b4e201","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ügy háttere még nem ismert, de a hétvégén zajlott az egyik legnagyobb Elon Musk-ellenes tiltakozás Amerikában. ","shortLead":"Az ügy háttere még nem ismert, de a hétvégén zajlott az egyik legnagyobb Elon Musk-ellenes tiltakozás Amerikában. ","id":"20250331_17-Tesla-egett-porra-egy-romai-tuzesetben-nyomoznak-a-hatosagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e353c149-58ac-41ff-97f1-eb90c5b4e201.jpg","index":0,"item":"00c6417f-3c85-4a52-8eea-e6f41e16da72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_17-Tesla-egett-porra-egy-romai-tuzesetben-nyomoznak-a-hatosagok","timestamp":"2025. március. 31. 16:33","title":"Tizenhét Tesla égett porrá egy római autókereskedésben – nyomoznak a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az iráni forradalmi gárda vezetője szerint 50 ezer amerikai katona van a Közel-Keleten, akiket támadás érhet.","shortLead":"Az iráni forradalmi gárda vezetője szerint 50 ezer amerikai katona van a Közel-Keleten, akiket támadás érhet.","id":"20250331_iran-valaszcsapas-fenyegetes-usa-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0.jpg","index":0,"item":"ae33e1a7-37aa-4c71-a0a2-c7dfd5b9c1ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_iran-valaszcsapas-fenyegetes-usa-tamadas","timestamp":"2025. március. 31. 15:42","title":"Irán kemény válaszcsapással fenyegette meg az USA-t, ha megtámadják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]