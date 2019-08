Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ok egyszerű: rajongója lett a Teqballnak.","shortLead":"Az ok egyszerű: rajongója lett a Teqballnak.","id":"20190809_Ronaldinho_magyar_talalmanyt_nepszerusit_a_CNNen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f209c8-39b5-4e8b-aa49-f6049ed5f5da","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Ronaldinho_magyar_talalmanyt_nepszerusit_a_CNNen","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:12","title":"Ronaldinho magyar találmányt népszerűsít a CNN-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3d7077-6daf-4364-ad53-bfb5f6b28536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most még a régi szabályok szerint bírálják el a beadványokat, szeptembertől azonban minden más lesz.","shortLead":"Most még a régi szabályok szerint bírálják el a beadványokat, szeptembertől azonban minden más lesz.","id":"20190809_Igyekezzen_aki_magantanuloi_statust_szeretne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd3d7077-6daf-4364-ad53-bfb5f6b28536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34120b91-92b7-461b-b2f7-e49c81d2609f","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Igyekezzen_aki_magantanuloi_statust_szeretne","timestamp":"2019. augusztus. 09. 05:53","title":"Igyekezzen, aki magántanulói státust szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 4 találatos szelvényekre 3 millió forintnál többet fizetnek.","shortLead":"A 4 találatos szelvényekre 3 millió forintnál többet fizetnek.","id":"20190810_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493ecbbc-8ff7-48df-97c5-684686a4f42d","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:13","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f3713f-7e8c-47b2-b0e7-10c1e315c32f","c_author":"Csányi Nikolett - Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A színpadok és a kikapcsolódást segítő helyszíneken túl egy, a fesztiválozókra vigyázó központ is található a Szigeten. Innen nem csak a nagyszínpadot, lényegében mindent látni – beleértve a beléptetés folyamatát is. A monitorokkal és rádióval felszerelt szobában még egy meteorológus is ül. Videó.","shortLead":"A színpadok és a kikapcsolódást segítő helyszíneken túl egy, a fesztiválozókra vigyázó központ is található a Szigeten...","id":"20190809_sziget_fesztival_2019_operativ_kozpont_benis_daniel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f3713f-7e8c-47b2-b0e7-10c1e315c32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e45b72a-afd0-4e59-bfdd-a12805f47828","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_sziget_fesztival_2019_operativ_kozpont_benis_daniel","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:03","title":"Akik mindent látnak a Szigeten – a fesztivál operatív irányítóközpontjában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnalban romlott el a forgalomirányító rendszer.","shortLead":"Hajnalban romlott el a forgalomirányító rendszer.","id":"20190809_Kijavitottak_a_hibat_ujra_jarnak_a_vonatok_Szeged_es_Kiskunfelegyhaza_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86480150-087c-43ff-9606-c246f58d4aca","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Kijavitottak_a_hibat_ujra_jarnak_a_vonatok_Szeged_es_Kiskunfelegyhaza_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 09. 08:04","title":"Kijavították a hibát, újra járnak a vonatok Szeged és Kiskunfélegyháza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b35fb67-66d1-4425-aca7-bd58840ed4f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"78,2 milliárd koronás (1016,6 milliárd forint) osztalékot küldött külföldi anyacégeinek a tavalyi gazdasági eredmények alapján a három legnagyobb cseh autógyár. Ez az összeg négyszerese a 2017-es osztaléknak, egyben mintegy 25 százaléka a 2018-ban külföldre kifizetett csehországi osztalékoknak - írta az E15 gazdasági napilap","shortLead":"78,2 milliárd koronás (1016,6 milliárd forint) osztalékot küldött külföldi anyacégeinek a tavalyi gazdasági eredmények...","id":"20190809_Rekordosszegu_osztalekot_kaptak_a_csehorszagi_autogyarak_anyacegei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b35fb67-66d1-4425-aca7-bd58840ed4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9f2026-efac-4b37-8fe8-ecd4978a477c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Rekordosszegu_osztalekot_kaptak_a_csehorszagi_autogyarak_anyacegei","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:19","title":"Rekordösszegű osztalékot kaptak a csehországi autógyárak anyacégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 119 forint, a termelők szerint ez is kevés.","shortLead":"Már 119 forint, a termelők szerint ez is kevés.","id":"20190809_Husz_forinttal_emelte_a_dinnye_arat_a_Lidl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6267e17b-d305-4ab2-87b3-748fd47e56eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Husz_forinttal_emelte_a_dinnye_arat_a_Lidl","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:10","title":"Húsz forinttal emelte a dinnye árát a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7786100-096a-4cd7-a6a7-318815d53c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megbízását augusztus 15-i hatállyal vonták vissza.","shortLead":"Megbízását augusztus 15-i hatállyal vonták vissza.","id":"20190810_Nem_lehet_jovore_erettsegizni_a_Szinyei_Merse_Pal_Gimnaziumban_az_igazgatot_is_levaltottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7786100-096a-4cd7-a6a7-318815d53c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4034086b-9f56-4c81-8ec6-dbefda4ad9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Nem_lehet_jovore_erettsegizni_a_Szinyei_Merse_Pal_Gimnaziumban_az_igazgatot_is_levaltottak","timestamp":"2019. augusztus. 10. 19:48","title":"Nem lehet jövőre érettségizni a Szinyei Merse Pál Gimnáziumban, az igazgatót is leváltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]