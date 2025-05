Meghalt James Foley filmrendező, a hollywoodi veterán 71 éves volt, írja a Variety.

Foley leghíresebb filmje David Mamet színdarabjának, a Glengarry Glen Rossnak az adaptációja volt, amelyben – kapaszkodjanak meg! – a következő színészek játszottak:

Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Alan Arkin, Kevin Spacey, Ed Harris és Jonathan Pryce!

Pacinót Oscarra jelölték a legjobb mellékszereplő kategóriában (meg is kapta abban az évben az Oscart, de egy másik filmért, az Egy asszony illatáért, ugyanis két kategóriában is érdekelt volt).

Foley többször dolgozott Madonnával, ő rendezte az énekesnő nagyot bukott mozifilmjét, a Ki ez a lány?-t, és több Madonna-klipet is.

Rendezte Madonna hajdani párját, Sean Penn-t is, a Lőtávolban című filmben Penn partnere Christopher Walken volt.

A Siralomház a John Grisham-adaptációk divatjának terméke volt, a főszerepben Gene Hackmannel.

Foley Chow Yun-Fat hollywoodi karrierjéhez is hozzájárult, a hongkongi akciósztárt Mark Wahlberggel párosította össze a Mocskos zsarukban.

Később ő volt az, aki bevállalta A szürke ötven árnyalata két folytatásának a levezénylését, emellett pedig olyan tévésorozatok epizódjait rendezte, mint a Kártyavár, a Milliárdok nyomában és a Wayward Pines (utóbbiban Antal Nimród is dolgozott).

1990-ben bemutatott thrillere, a Jim Thompson regényéből készült After Dark, My Sweet szép kritikai sikert aratott, a hozzáértők szerint azon kevés filmek egyike, amelyeknek sikerült visszaadniuk a Thompson-regények finoman szólva is sötét és kiábrándító hangulatát.

After Dark, My Sweet (1990) Original Trailer [FHD] Directed by James Foley. With Jason Patric, Rocky Giordani and Rachel Ward.

