Szív- és veseelégtelenség, valamint Alzheimer-kór okozta Gene Hackman halálát a boncolási jegyzőkönyv szerint – írja a Fox News.

A 95 éves színész és felesége holttestét február végén találták meg a karbantartók Santa Fé-i otthonukban, és kezdetben a rendőrség az idegenkezűséget sem zárta ki. A nyomozás folyamán azonban kiderült, hogy a súlyos beteg Hackmant ápoló felesége, Betsy Arakawa halt meg először, egy rágcsálók által terjesztett hantavírus-fertőzés végzett vele.

A boncolás folyamán kiderült az is, hogy Hackman a halálát megelőző napokban koplalhatott, ami azt is jelenti, hogy ekkor már képtelen volt magáról gondoskodni. A halálának oka elsősorban a szívelégtelenség és a veseelégtelenség voltak.

A boncolás azt is feltárta, hogy Hackmannek már korábban is volt több súlyos infarktusa, illetve 2019-ben pacemakert is beültettek neki.

Arakawa számítógépét átvizsgálva pontosabb képet kaphattak a rendőrök is a tragédiáról, eszerint a nő február elején betegedhetett meg, ugyanis többször keresett rá a neten a Covid tünteteire, egy e-mailből az is kiderült, hogy Hackman is elvégzett egy covid-tesztet.