[{"available":true,"c_guid":"d05b6980-d5ef-45e5-9319-35f502e7cc35","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szemétszedésről és autóversenyzésről is szólnak a feladatok.","shortLead":"Szemétszedésről és autóversenyzésről is szólnak a feladatok.","id":"20250509_nemeterettsegi-szovegertes-feladatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d05b6980-d5ef-45e5-9319-35f502e7cc35.jpg","index":0,"item":"1a097927-710e-4ee4-a2fb-4e2a9c104351","keywords":null,"link":"/kultura/20250509_nemeterettsegi-szovegertes-feladatok","timestamp":"2025. május. 09. 09:26","title":"Szövegértéssel kezdődik a pénteki németérettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több cikket is megosztott közösségi oldalán a témában, az egyik szerint Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint ítélnek meg bennünket, hogyan bántunk a bajbajutottakkal.","shortLead":"Több cikket is megosztott közösségi oldalán a témában, az egyik szerint Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint...","id":"20250508_Megvalasztasa-elott-Trump-bevandorlaspolitikajat-kritizalta-XIV-Leo-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4.jpg","index":0,"item":"ad323533-a9f6-4f70-84af-d3ab61f41ce1","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Megvalasztasa-elott-Trump-bevandorlaspolitikajat-kritizalta-XIV-Leo-papa","timestamp":"2025. május. 08. 21:29","title":"Megválasztása előtt Trump bevándorláspolitikáját kritizálta XIV. Leó pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985026d4-ca3d-4180-b384-37012707ec54","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szintet lépett a Kína és Oroszország közötti együttműködés, Moszkvának pedig esze ágában sincs befejezni az Ukrajna elleni, igazságosnak tartott háborút – ezek a fő üzenetek a Vörös térről, ahol pénteken közel harminc ország vezetői vettek részt Vlagyimir Putyin orosz elnök társaságában a hagyományos győzelem napi díszszemlén.","shortLead":"Szintet lépett a Kína és Oroszország közötti együttműködés, Moszkvának pedig esze ágában sincs befejezni az Ukrajna...","id":"20250509_gyozelem-napja-moszkva-putyin-hszi-csin-ping-kina-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/985026d4-ca3d-4180-b384-37012707ec54.jpg","index":0,"item":"b63fd1ec-ceca-4aad-bb8b-cdb47cacf0ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_gyozelem-napja-moszkva-putyin-hszi-csin-ping-kina-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 14:29","title":"Mianmari és laoszi fegyveresek is masíroztak a Vörös téren, miközben új szintre emelték Putyin és Hszi Csin-ping barátságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcba763-2c5b-4fae-8ec7-2b365dc1c32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terézváros polgármestere azt írja, kell foglalkozni a témával, és vitatkozni róla, de nem így. A Párbeszéd szerint ők csak a mindenkit érintő kérdésekről kezdeményeztek vitát.","shortLead":"Terézváros polgármestere azt írja, kell foglalkozni a témával, és vitatkozni róla, de nem így. A Párbeszéd szerint ők...","id":"20250509_Soproni-Tamas-Parbeszed-vallasgyalazo-egyhaz-plakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fcba763-2c5b-4fae-8ec7-2b365dc1c32a.jpg","index":0,"item":"5cdcd001-4f8c-4312-9e5c-b719c9c829aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Soproni-Tamas-Parbeszed-vallasgyalazo-egyhaz-plakat","timestamp":"2025. május. 09. 14:18","title":"Soproni Tamás nekiment a Párbeszédnek, felháborodott a „vallásgyalázó” plakátokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17f334c-6c1a-4bea-8b0b-27e859793518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klára bejelentése, miszerint Gyurcsány Ferenc lemond a pártban viselt tisztségeiről és még el is válik, felrobbantotta az internet fideszes felét is.","shortLead":"Dobrev Klára bejelentése, miszerint Gyurcsány Ferenc lemond a pártban viselt tisztségeiről és még el is válik...","id":"20250508_gyurcsany-tavozas-fidesz-megafon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d17f334c-6c1a-4bea-8b0b-27e859793518.jpg","index":0,"item":"25b94fc5-3bc9-42c7-a6ed-710d3297b4de","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_gyurcsany-tavozas-fidesz-megafon","timestamp":"2025. május. 08. 14:40","title":"Ukránbarát globalisták állnak Gyurcsány lemondása mögött – ezt a narratívát tudta így hirtelen összerakni a kormányoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26261a7-3199-435a-91ff-bf77485c458e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Több mint 60 százalékuk szerint az is esélytelen, hogy feljebb lépjen a munkahelyi ranglétrán.","shortLead":"Több mint 60 százalékuk szerint az is esélytelen, hogy feljebb lépjen a munkahelyi ranglétrán.","id":"20250509_fiatal-dolgozok-munkahely-megbecsultseg-stabilitas-elorelepes-pesszimizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e26261a7-3199-435a-91ff-bf77485c458e.jpg","index":0,"item":"2d84f0e0-f755-4b81-a566-7d75f36bddf6","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_fiatal-dolgozok-munkahely-megbecsultseg-stabilitas-elorelepes-pesszimizmus","timestamp":"2025. május. 09. 08:24","title":"A fiatalok majdnem 60 százaléka nem érzi úgy, hogy megbecsülnék a munkahelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A GKI kutatóintézet megvizsgálta a pénzbeli uniós támogatások hatásait. A csatlakozás óta több mint 21,5 ezer milliárd forint támogatás érkezett Magyarországra. Felhívják a figyelmet azonban, hogy a pénzek egy része nem hatékonyan, túlárazott beszerzések során lett elköltve.","shortLead":"A GKI kutatóintézet megvizsgálta a pénzbeli uniós támogatások hatásait. A csatlakozás óta több mint 21,5 ezer milliárd...","id":"20250508_EU-s-penzek-nelkul-meg-jobban-docogne-a-magyar-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371.jpg","index":0,"item":"1026ba77-2311-4490-80f9-d01d69d81eff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_EU-s-penzek-nelkul-meg-jobban-docogne-a-magyar-gazdasag","timestamp":"2025. május. 08. 15:01","title":"21,5 ezer milliárd forint EU-támogatás érkezett Magyarországra 2004 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Asus ROG Ally 2 módosított változata lehet a Microsoft Xbox kézikonzolja, melyről már egy fotó is kiszivárgott.","shortLead":"Az Asus ROG Ally 2 módosított változata lehet a Microsoft Xbox kézikonzolja, melyről már egy fotó is kiszivárgott.","id":"20250508_microsoft-xbox-kezikonzol-asus-rog-ally-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017.jpg","index":0,"item":"20f37e86-b774-45eb-b563-621ca61c3c53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_microsoft-xbox-kezikonzol-asus-rog-ally-foto","timestamp":"2025. május. 08. 17:03","title":"Nagy dobásra készül a Microsoft, jön az Xbox kézikonzol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]