[{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2024 első negyedévéhez képest ez több mint 12 százalékos ugrás.","shortLead":"2024 első negyedévéhez képest ez több mint 12 százalékos ugrás.","id":"20250519_Kozel-20-ezer-milliard-forint-hever-a-magyaroknal-keszpenzben-valamint-bankszamlan-lekotetlenul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"62cba87c-040a-4a90-a037-056316ac7ff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Kozel-20-ezer-milliard-forint-hever-a-magyaroknal-keszpenzben-valamint-bankszamlan-lekotetlenul","timestamp":"2025. május. 19. 12:44","title":"Közel 20 ezer milliárd forint hever a magyaroknál készpénzben, valamint bankszámlán, lekötetlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d507ef-2a4f-4492-98f5-ddb7c56f1efc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Távozása előtt egy új, rejtélyes alapítvány indításán tüsténkedett Matolcsy György, miközben a temérdek közpénzből ugyancsak általa létrehozott Pallas Athéné Alapítvány a túlélésért küzd.","shortLead":"Távozása előtt egy új, rejtélyes alapítvány indításán tüsténkedett Matolcsy György, miközben a temérdek közpénzből...","id":"20250519_hvg-mnb-alapitvany-matolcsy-uri-mulatsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61d507ef-2a4f-4492-98f5-ddb7c56f1efc.jpg","index":0,"item":"c4aeadc6-17a8-438b-bf4e-87c82ce3b7ca","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-mnb-alapitvany-matolcsy-uri-mulatsag","timestamp":"2025. május. 19. 06:30","title":"Matolcsy új alapítványa egyelőre rejtély, de az ügy hullámai elérhetik Mészáros MBH-ját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a68f75a-8541-4ea6-b642-49b10cf695b5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Autógumiként próbálták meg elvámolni az uniós szankciók hatálya alá eső rakományt.","shortLead":"Autógumiként próbálták meg elvámolni az uniós szankciók hatálya alá eső rakományt.","id":"20250519_boeing-abroncs-lengyelorszag-oroszorszag-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a68f75a-8541-4ea6-b642-49b10cf695b5.jpg","index":0,"item":"46a37459-7ed2-4b0d-a5e8-f9d05c276914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_boeing-abroncs-lengyelorszag-oroszorszag-szankciok","timestamp":"2025. május. 19. 13:15","title":"Repülőgépekre való, Oroszországba szánt abroncsokat koboztak el a lengyel vámosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfeebedf-b30f-4c26-9349-70fa5b1bf6a1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egymás mellett próbáltuk ki a mágneses technológiát minden korábbinál egyszerűbb és olcsóbb formában kínáló Oral-B iO 2 fogkefét, illetve egy mesterséges intelligenciával megspékelt szónikus új Oclean-modellt, mely többek közt beszélni is tud.","shortLead":"Egymás mellett próbáltuk ki a mágneses technológiát minden korábbinál egyszerűbb és olcsóbb formában kínáló Oral-B iO 2...","id":"20250518_okosfogkefe-oclean-szonikus-oral-b-io-2-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfeebedf-b30f-4c26-9349-70fa5b1bf6a1.jpg","index":0,"item":"5f8da456-2544-448b-a74b-0b4e04ca54d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_okosfogkefe-oclean-szonikus-oral-b-io-2-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 18. 18:00","title":"Van bármi értelme egy okosfogkefének? 