Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google Üzenetek is felzárkózik más ismert csevegőappokhoz, és hamarosan lehetővé teszi a már elküldött üzenetek törlését a címzettnél is.","shortLead":"A Google Üzenetek is felzárkózik más ismert csevegőappokhoz, és hamarosan lehetővé teszi a már elküldött üzenetek...","id":"20250522_google-uzenetek-elkuldott-sms-torlese-mindenkinel-utolag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969.jpg","index":0,"item":"2065d975-6eee-4e39-8b56-51408d12b5a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_google-uzenetek-elkuldott-sms-torlese-mindenkinel-utolag","timestamp":"2025. május. 22. 08:03","title":"Androidos a telefonja? Ez kínos pillanatoktól mentheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e393dc6-3f42-460d-b6bc-12de81233802","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mandiner kezdte ki az ország egyik legismertebb humoristáját.","shortLead":"A Mandiner kezdte ki az ország egyik legismertebb humoristáját.","id":"20250523_pottyondy-edina-bodocs-tibor-propaganda-mandiner-harcosok-klubja-menczer-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e393dc6-3f42-460d-b6bc-12de81233802.jpg","index":0,"item":"05deeded-6f4e-4639-8fe7-dde53d1da2dc","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_pottyondy-edina-bodocs-tibor-propaganda-mandiner-harcosok-klubja-menczer-tamas","timestamp":"2025. május. 23. 10:05","title":"Pottyondy védelmébe vette Bödőcsöt: Ő nem Menczer Tamás és nem VV Segal, hanem valaki, aki mögött teljesítmény van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021d36fc-0b3a-4bcf-896e-9c78c5843473","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, van-e valami pozitív hatása annak, ha egy pár ölelkezve alszik el. A rövid válasz az, hogy: igen.","shortLead":"Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, van-e valami pozitív hatása annak, ha egy pár ölelkezve alszik el. A rövid...","id":"20250522_oleles-elalvas-alvopoz-ejszakai-alvas-parkapcsolat-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021d36fc-0b3a-4bcf-896e-9c78c5843473.jpg","index":0,"item":"bd9b296d-bd11-43cd-9067-73145cf3cc1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_oleles-elalvas-alvopoz-ejszakai-alvas-parkapcsolat-pszichologia","timestamp":"2025. május. 22. 19:03","title":"Ölelkezős típus? Ilyen előnyökkel számolhat, ha alvás előtt összebújik a párjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb92033-2314-47d6-95fd-b16c90117b3a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Biztosra mennek.","shortLead":"Biztosra mennek.","id":"20250523_kiemelt-beruhazas-BYD-kecskemet-kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beb92033-2314-47d6-95fd-b16c90117b3a.jpg","index":0,"item":"cbedfc3f-4bbc-428a-98d4-a0f24eae3307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_kiemelt-beruhazas-BYD-kecskemet-kozlony","timestamp":"2025. május. 23. 07:13","title":"A kormány már azelőtt kiemelt beruházássá emelt egy projektet, hogy megállapodott volna róla a BYD-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2026. június 11-én és 13-án is Budapesten, a Puskás Arénában koncertezik a Metallica, és mindkét este más számokat játszanak a közönségnek. Első nap a Pantera és az Avatar, a másodikon a Gojira és a Knocked Loose lesz az előzenekar.","shortLead":"2026. június 11-én és 13-án is Budapesten, a Puskás Arénában koncertezik a Metallica, és mindkét este más számokat...","id":"20250522_Ket-koncertet-is-ad-Budapesten-a-Metallica-2026-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309.jpg","index":0,"item":"4fa008c2-fab2-4cfe-8e6c-4425f7cd17db","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Ket-koncertet-is-ad-Budapesten-a-Metallica-2026-ban","timestamp":"2025. május. 22. 10:21","title":"Két koncertet is ad Budapesten a Metallica 2026-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c7cb48-b3f4-45c6-90c8-20722109d292","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Fidesz káderképzőjeként is emlegetett, bevallottan a nyugati közvélemény befolyásolását végző agytröszt brüsszeli részlege nehezen talál megfelelő helyszínt rendezvényeinek, mert többen arra hivatkoznak, hogy nemkívánatosak náluk a „szélsőjobboldali eszméket” népszerűsítő események.","shortLead":"A Fidesz káderképzőjeként is emlegetett, bevallottan a nyugati közvélemény befolyásolását végző agytröszt brüsszeli...","id":"20250523_MCC-Brusszel-szolasszabadsag-euractiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15c7cb48-b3f4-45c6-90c8-20722109d292.jpg","index":0,"item":"2ecf593e-de2c-4507-bf4d-573efdc6b8b2","keywords":null,"link":"/360/20250523_MCC-Brusszel-szolasszabadsag-euractiv","timestamp":"2025. május. 23. 10:00","title":"Az Orbán-közeli MCC Brüsszelben megtapasztalta, milyen az, ha egy külföldről támogatott szervezet nem élvezheti a szólásszabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A megállapodás hamarosan hatályba is léphet.","shortLead":"A megállapodás hamarosan hatályba is léphet.","id":"20250523_orosz-ukran-haboru-donald-trump-fogolycsere-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137.jpg","index":0,"item":"34f0d002-6515-439e-9125-81e8f8ed68ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_orosz-ukran-haboru-donald-trump-fogolycsere-megallapodas","timestamp":"2025. május. 23. 13:22","title":"Trump szerint nagyszabású fogolycseréről született megállapodás az oroszok és az ukránok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe67ec9-61da-4e39-89b3-5ed670010fe0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"15 százalékos létszámcsökkentést jelentett be a jegybank, a nagyobb hatékonyságra hivatkozva.","shortLead":"15 százalékos létszámcsökkentést jelentett be a jegybank, a nagyobb hatékonyságra hivatkozva.","id":"20250522_mnb-leepites-munka-letszam-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe67ec9-61da-4e39-89b3-5ed670010fe0.jpg","index":0,"item":"66aae0c8-9ea0-45b6-8825-4fedd42cbead","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_mnb-leepites-munka-letszam-kirugas","timestamp":"2025. május. 22. 08:25","title":"Kirúgják az MNB-től a dolgozók majdnem hatodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]