Magyar idő szerint vasárnap hajnalban bejelentette a Netflix, mikor érkezik a Stranger Things utolsó, ötödik évada. A zárószezont most nem is kettő, de három darabban mutatják be, a dátumok a következők:

az első epizódpakk november 26.-án lesz elérhető

a második karácsonykor

a záró epizód pedig szilveszterkor

Mindezt a csendes-óceáni időzóna (PST) szerint este ötkor.

A dátumbejelentés egy külön előzetest kapott, melyben javarészt a korábbi évadok emlékezetes jeleneteit vágták össze, de a végére jutott pár másodpercnyi snitt a befejező évadból is:

Ross Duffer rendező januárban azt nyilatkozta, az ötödik évadot egy teljes évig forgatták, és több mint 650 órányi anyagot vettek fel. A záróévad kicsit több mint egy évvel az 1986 márciusában véget ért negyedik szezon után, 1987 őszén veszi fel a fonalat.