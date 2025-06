Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"12214238-7675-48f1-8d62-43d99df99d53","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök külön kategóriába tartozik, amikor a korrupcióról van szó, senki nem ér még a sarkába sem a világ vezetői közül – állapítja meg a Princetoni Egyetem politológiaprofesszora. Más kleptokraták legalább próbálják leplezni, hogy balkézről megszedik magukat, de amerikai kollégájuk még külön élvezi is. Azt üzeni ily módon, hogy a Fehér Ház készen áll a mutyira, még olyan államokkal is, amelyek terrorszervezeteket pénzelnek.","shortLead":"Az amerikai elnök külön kategóriába tartozik, amikor a korrupcióról van szó, senki nem ér még a sarkába sem a világ...","id":"20250604_Jan-Werner-Muller-Trump-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12214238-7675-48f1-8d62-43d99df99d53.jpg","index":0,"item":"01e3bddb-0f61-43b2-bbeb-cbb275933b47","keywords":null,"link":"/360/20250604_Jan-Werner-Muller-Trump-korrupcio","timestamp":"2025. június. 04. 15:40","title":"Jan-Werner Müller: Trump még a legenyveskezűbb politikusok közül is kirí","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860f2c7d-5a94-432a-ba2d-6d304122c43c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Négyszeres termelékenységnövekedéssel és 56 százalékos bérprémiummal jár együtt a mesterséges intelligencia térnyerése – olvasható ki a PwC friss elemzéséből.","shortLead":"Négyszeres termelékenységnövekedéssel és 56 százalékos bérprémiummal jár együtt a mesterséges intelligencia térnyerése...","id":"20250605_pwc-mesterseges-intelligencia-global-ai-jobs-barometer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/860f2c7d-5a94-432a-ba2d-6d304122c43c.jpg","index":0,"item":"eb418b94-1fb3-4bd5-840d-aaf720c8b68b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_pwc-mesterseges-intelligencia-global-ai-jobs-barometer-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 11:47","title":"56%-kal nagyobb fizetést kap, aki ezt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az újbóli kivizsgálás eredményeképpen történt meg végül a feljelentés.","shortLead":"Az újbóli kivizsgálás eredményeképpen történt meg végül a feljelentés.","id":"20250604_Elsore-atment-a-kifogastalan-eletvitel-ellenorzesen-a-letartoztatott-javitointezeti-igazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e.jpg","index":0,"item":"38f79340-b6bd-4829-bc84-5ef93e2a22e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Elsore-atment-a-kifogastalan-eletvitel-ellenorzesen-a-letartoztatott-javitointezeti-igazgato","timestamp":"2025. június. 04. 20:59","title":"Elsőre átment a kifogástalan életvitel ellenőrzésen a letartóztatott javítóintézeti igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d2bc22-2922-4f08-9dba-40a7a734faff","c_author":"Somfai Dávid","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt a köztársasági elnöktől érkezett „javaslatokkal” magyarázta a törvénytervezet szavazásának elhalasztását. A Sándor-palota megkeresésünkre adott válasza alapján azonban „nem egyedi eset”, hogy észrevételeket küldenek egy készülő jogszabályhoz.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt a köztársasági elnöktől érkezett „javaslatokkal” magyarázta a törvénytervezet...","id":"20250605_A-koztarsasagi-elnok-csupan-eszreveteleket-jelzett-az-elhallgattatasi-torvennyel-kapcsolatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d2bc22-2922-4f08-9dba-40a7a734faff.jpg","index":0,"item":"027d9de1-4e64-42ae-a22c-f5b0fb7bdb80","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_A-koztarsasagi-elnok-csupan-eszreveteleket-jelzett-az-elhallgattatasi-torvennyel-kapcsolatban","timestamp":"2025. június. 05. 17:23","title":"A köztársasági elnök „csupán észrevételeket jelzett” az elhallgattatási törvénnyel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna ellen emellett új eljárás is indult.","shortLead":"A csatorna ellen emellett új eljárás is indult.","id":"20250605_Tobb-millio-forintra-buntettek-meg-a-TV2-t-mert-megalazo-helyzetben-mutattak-be-egy-bantalmazott-gyermeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50.jpg","index":0,"item":"6fbc0930-3e0b-40e3-ba5b-c2729d9b3375","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Tobb-millio-forintra-buntettek-meg-a-TV2-t-mert-megalazo-helyzetben-mutattak-be-egy-bantalmazott-gyermeket","timestamp":"2025. június. 05. 12:08","title":"Több millió forintra büntették meg a TV2-t, mert megalázó helyzetben mutattak be egy bántalmazott gyermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A várakozásoknak megfelelően az Európai Bizottság az eredeti ütemezésben kívánja a helyreállítások alapokból származó kifizetéseket teljesíteni. Ez nagyon rossz hír Magyarországnak: 10 milliárd euró került közvetlen veszélybe.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően az Európai Bizottság az eredeti ütemezésben kívánja a helyreállítások alapokból származó...","id":"20250604_jogallamisag_unios-forrasok_europai-bizottsag_rrf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"67e53677-b419-48a9-be40-2483c629e6d3","keywords":null,"link":"/eurologus/20250604_jogallamisag_unios-forrasok_europai-bizottsag_rrf","timestamp":"2025. június. 04. 17:52","title":"A szakadék szélén táncol 10,4 milliárd euró uniós pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a421cf01-fe33-4e55-a772-9996e0a35030","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korlátozott körben már a felhasználók is próbálgathatják a Google újdonságát, amelynek elég elküldenie a bevásárlólistát, hogy aztán beszerezzen mindent a netről. ","shortLead":"Korlátozott körben már a felhasználók is próbálgathatják a Google újdonságát, amelynek elég elküldenie...","id":"20250605_google-project-mariner-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a421cf01-fe33-4e55-a772-9996e0a35030.jpg","index":0,"item":"c74940f0-4b9b-4f1a-a8e4-c18fc8cdf0e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_google-project-mariner-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. június. 05. 08:03","title":"Itt a Google újdonsága, ami átveszi az irányítást a böngészője felett, aztán megcsinál mindent, amit kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef1ee7b-c967-4d34-99c6-2137779b56ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Közel 20 millió forinthoz juthat, akinek van egy jó ötlete, megfelelő (energia) közössége, megújuló energiát szeretne használni, és életképesnek bizonyul a terve. A támogatás mellett végigkísérik a megvalósítási folyamaton is. A lehetőség hét elején nyílt ki, és szeptember végéig lehet jelentkezni, például akár társasházi energiaközösségeknek is.","shortLead":"Közel 20 millió forinthoz juthat, akinek van egy jó ötlete, megfelelő (energia) közössége, megújuló energiát szeretne...","id":"20250605_energiakozossegek-europai-unios-palyazat-tamogatas-penz-eecf-megujulo-energia-transzformator-kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eef1ee7b-c967-4d34-99c6-2137779b56ad.jpg","index":0,"item":"67c78a8f-cd9e-43bf-b94e-25ba60ebff73","keywords":null,"link":"/zhvg/20250605_energiakozossegek-europai-unios-palyazat-tamogatas-penz-eecf-megujulo-energia-transzformator-kozpont","timestamp":"2025. június. 05. 14:38","title":"Milliókat tol az EU az energiaközösségek alá, lehet, hogy az ön környékén is van ilyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]