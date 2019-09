Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"104b803b-3579-4106-a2ba-309b2913d217","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Bristol City magyar középpályása is ott van a válogatottal Telkiben.","shortLead":"A Bristol City magyar középpályása is ott van a válogatottal Telkiben.","id":"20190902_Jo_utemben_halad_Nagy_Adam_felepulese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104b803b-3579-4106-a2ba-309b2913d217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed26386-9948-4413-905a-7ccac86a9f4a","keywords":null,"link":"/sport/20190902_Jo_utemben_halad_Nagy_Adam_felepulese","timestamp":"2019. szeptember. 02. 21:05","title":"Jó ütemben halad Nagy Ádám felépülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség is vizsgálja, igaz-e, hogy csak egy héttel az után operálták volna a beteget, hogy az orvosa szólt, műteni kell, és ha igen, akkor ki a felelős.","shortLead":"A rendőrség is vizsgálja, igaz-e, hogy csak egy héttel az után operálták volna a beteget, hogy az orvosa szólt, műteni...","id":"20190904_Nyomoz_a_rendorseg_a_zalaegerszegi_korhazban_meghalt_szivbeteg_ferfi_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde10834-3b39-440d-9980-971c50fa1f03","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Nyomoz_a_rendorseg_a_zalaegerszegi_korhazban_meghalt_szivbeteg_ferfi_ugyeben","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:44","title":"Nyomoz a rendőrség a zalaegerszegi kórházban meghalt szívbeteg férfi ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7d45f2-ddb2-47f5-8fcf-77a1c4baa28f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kitérő manővert kellett végrehajtania az Aeolus időjárási műholdnak, Elon Musk egyik szatellitje ugyanis majdnem beleütközött.","shortLead":"Kitérő manővert kellett végrehajtania az Aeolus időjárási műholdnak, Elon Musk egyik szatellitje ugyanis majdnem...","id":"20190903_elon_musk_starlink_szatellit_idojarasi_muhold_aeolus_europai_urugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e7d45f2-ddb2-47f5-8fcf-77a1c4baa28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507c1ef8-8aad-44da-b760-88acbfc2bf9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_elon_musk_starlink_szatellit_idojarasi_muhold_aeolus_europai_urugynokseg","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:03","title":"Majdnem összeütközött Elon Musk szatellitje az egyik időjárási műholddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb31369-ad24-41a7-a206-1ff9536ca9be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy arab ruhadarabot és a homokdűnéket is megidézi a világbajnokság logója.","shortLead":"Egy arab ruhadarabot és a homokdűnéket is megidézi a világbajnokság logója.","id":"20190904_2022_focivb_logo_emblema_katar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fb31369-ad24-41a7-a206-1ff9536ca9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68f0bb5-34d3-44b9-8327-c17c741a876e","keywords":null,"link":"/sport/20190904_2022_focivb_logo_emblema_katar","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:11","title":"Bemutatták a 2022-es foci-vb emblémáját, és senki nem érti elsőre, mit jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8063b17-a4f1-49aa-a367-5a69589187c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az SZDSZ egy évtizede nem tényező a magyar politikában, de a közélet szereplői rendszeresen felemlegetik a pártot, egy új SZDSZ-t vagy az SZDSZ örökségét. Ezzel „keni össze” ellenfeleit a Fidesz, a kérdés az, hogy miért.","shortLead":"Az SZDSZ egy évtizede nem tényező a magyar politikában, de a közélet szereplői rendszeresen felemlegetik a pártot...","id":"20190904_A_Fidesz_eletben_tartja_az_SZDSZt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8063b17-a4f1-49aa-a367-5a69589187c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48039aa8-cfc1-42a9-a475-e2fdc5d7df7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_A_Fidesz_eletben_tartja_az_SZDSZt","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:16","title":"A Fidesz kampánya tartja életben az SZDSZ emlékezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd8d9c0-7e6e-44f7-a840-acd7a5922923","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre gyakrabban bukkannak fel az interneten olyan fotók, amelyeken random turisták fotózkodnak vadon élő állatokkal. A szakértők szerint ez a divat rossz hatással van az állatok táplálkozására és szaporodására.","shortLead":"Egyre gyakrabban bukkannak fel az interneten olyan fotók, amelyeken random turisták fotózkodnak vadon élő állatokkal...","id":"20190904_A_szelfizes_kiboritja_a_vadon_elo_allatokat_megsem_allnak_le_vele_a_turistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cd8d9c0-7e6e-44f7-a840-acd7a5922923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419e0799-e2a1-4c3c-a449-8efd91a1ec26","keywords":null,"link":"/elet/20190904_A_szelfizes_kiboritja_a_vadon_elo_allatokat_megsem_allnak_le_vele_a_turistak","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:30","title":"A szelfizés kiborítja a vadon élő állatokat, mégsem állnak le vele a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d2baf4-f5a2-41a5-8ae4-d496f831028d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gyömrői úti felüljárónál ütközött össze három autó.","shortLead":"A Gyömrői úti felüljárónál ütközött össze három autó.","id":"20190904_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut_baleset_tuzoltok_helyszineles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63d2baf4-f5a2-41a5-8ae4-d496f831028d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9b9add-11b2-450f-b8af-44b3c8f75425","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut_baleset_tuzoltok_helyszineles","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:28","title":"Fotókon a súlyos baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae705de8-ac6a-475f-b43e-a2e88dadf4f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécs főterének számító Széchenyi tértől pár méterre törte be egy ékszerüzlet kirakatát egy brit férfi hétfő hajnalban.","shortLead":"A Pécs főterének számító Széchenyi tértől pár méterre törte be egy ékszerüzlet kirakatát egy brit férfi hétfő hajnalban.","id":"20190903_Egy_brit_ferfi_ugy_tort_be_egy_ekszeruzletbe_a_pecsi_belvarosban_hogy_kozben_mobillal_felvettek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae705de8-ac6a-475f-b43e-a2e88dadf4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c39f75-4c21-43f9-8302-75fd6fdfe40e","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Egy_brit_ferfi_ugy_tort_be_egy_ekszeruzletbe_a_pecsi_belvarosban_hogy_kozben_mobillal_felvettek__video","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:54","title":"Egy brit férfi 9 milliónyi ékszert lopott Pécs belvárosában, de az egészet felvették egy mobillal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]