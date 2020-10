Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 109-cel nőtt a kórházban ápoltak száma. 197-en lélegeztetőgépen vannak.","shortLead":"Egy nap alatt 109-cel nőtt a kórházban ápoltak száma. 197-en lélegeztetőgépen vannak.","id":"20201022_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f17eb48-0360-4bfa-bb51-e0557879ee10","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 22. 08:59","title":"Koronavírus: kétezer felett az új fertőzöttek száma, és meghalt 46 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dac590d-a828-47b7-aec6-558695d93d77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem akarják a végtelenségig húzni az alaptörténetet. ","shortLead":"Nem akarják a végtelenségig húzni az alaptörténetet. ","id":"20201021_Tizenegy_resz_utan_veget_er_a_Halalos_iramban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dac590d-a828-47b7-aec6-558695d93d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8527af8a-3bf5-4509-8971-fc4a8eb7dec1","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Tizenegy_resz_utan_veget_er_a_Halalos_iramban","timestamp":"2020. október. 21. 16:06","title":"Tizenegy rész után véget ér a Halálos iramban-széria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa56f5b1-4fff-47bc-92a6-22a374105834","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elemzők számításait is felülmúlta a cég legutóbbi negyedéves eredménye.","shortLead":"Az elemzők számításait is felülmúlta a cég legutóbbi negyedéves eredménye.","id":"20201022_Sosem_ment_meg_olyan_jol_a_Teslanak_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa56f5b1-4fff-47bc-92a6-22a374105834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc61bc88-5db3-460f-9dcc-546a7006b681","keywords":null,"link":"/kkv/20201022_Sosem_ment_meg_olyan_jol_a_Teslanak_mint_most","timestamp":"2020. október. 22. 14:01","title":"Sosem ment még olyan jól a Teslának, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e433ebde-7741-4038-a65e-fd5046623b66","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Az őszi-téli időszak beköszöntével gyakrabban hallunk olyat a hírekben, hogy itt-ott romlik a levegő légminősége, szmog van, néha korlátozásokat is be kell vezetni az autós közlekedésben. De vajon hol az a határ, amikor már egészségtelennek számít kimenni az utcára, illetve mit tehetünk azért, hogy az otthonunkban tényleg friss levegőhöz jussunk? \r

","shortLead":"Az őszi-téli időszak beköszöntével gyakrabban hallunk olyat a hírekben, hogy itt-ott romlik a levegő légminősége, szmog...","id":"samsungbch_20201021_levego_szmog_legszennyezettseg_legtisztito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e433ebde-7741-4038-a65e-fd5046623b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4c36b3-62d8-46bf-a515-88b420233b8b","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201021_levego_szmog_legszennyezettseg_legtisztito","timestamp":"2020. október. 21. 07:30","title":"Ne nézzük levegőnek a levegőt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet számlát.","shortLead":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet...","id":"20201021_Donald_Trump_kina_szamla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148317e8-52c8-44b3-9393-275d073ba136","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_Donald_Trump_kina_szamla","timestamp":"2020. október. 21. 10:49","title":"Kínában vezet számlát Donald Trump cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c7964b-b41e-4651-9f90-fd9dd3f61a6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A révfülöpi kikötő melletti területet, a régi Országos Tervhivatal üdülőivel és egy leromlott állapotú kastéllyal is a Mathias Corvinus Collegium kapja meg a Népszava szerint.","shortLead":"A révfülöpi kikötő melletti területet, a régi Országos Tervhivatal üdülőivel és egy leromlott állapotú kastéllyal is...","id":"20201021_Mathias_Corvinus_Collegium_Revfulop_udulo_kastely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c7964b-b41e-4651-9f90-fd9dd3f61a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d65998-0782-4424-930a-0fb16d65e2a5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201021_Mathias_Corvinus_Collegium_Revfulop_udulo_kastely","timestamp":"2020. október. 21. 07:56","title":"Üdülőterületet is kap kastéllyal a Mathias Corvinus Collegium Révfülöpön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország igazságügyi minisztere enyhe tüneteket tapasztal, karanténba vonul családjával.","shortLead":"Magyarország igazságügyi minisztere enyhe tüneteket tapasztal, karanténba vonul családjával.","id":"20201020_Varga_Judit_koronavirus_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c146cb-dfe4-4d61-b703-5c5d1a7f3ac8","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Varga_Judit_koronavirus_fidesz","timestamp":"2020. október. 20. 20:56","title":"Varga Judit is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már kevesebb mint 12 ezer forintért meg lehet szerezni a három meccsre szóló bérleteket.","shortLead":"Már kevesebb mint 12 ezer forintért meg lehet szerezni a három meccsre szóló bérleteket.","id":"20201021_magyar_valogatott_jegyeladas_europabajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76953583-87dd-4eb7-a30c-402a8a295787","keywords":null,"link":"/sport/20201021_magyar_valogatott_jegyeladas_europabajnoksag","timestamp":"2020. október. 21. 16:27","title":"Jövő péntektől árulják a jegyeket a válogatott novemberi meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]