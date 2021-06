Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d44632aa-5f20-42ab-bf9a-2988ce8a595d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékos eszközeiről ismert cég a negyedik negyedévben teszi megvásárolhatóvá a járvány miatt kitalált újdonságát.","shortLead":"A videojátékos eszközeiről ismert cég a negyedik negyedévben teszi megvásárolhatóvá a járvány miatt kitalált újdonságát.","id":"20210615_razer_project_hazel_arcmaszk_instagram_filter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d44632aa-5f20-42ab-bf9a-2988ce8a595d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e77d437-7ed7-4313-ae68-67e2a3c168d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_razer_project_hazel_arcmaszk_instagram_filter","timestamp":"2021. június. 15. 09:34","title":"Tényleg kapható lesz a Razer futurisztikus arcmaszkja, itt már fel is próbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce88a79-836f-4436-b128-424f3002f30e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sándor-palotánál tartják a következő demonstrációt.","shortLead":"A Sándor-palotánál tartják a következő demonstrációt.","id":"20210616_homofobtorveny_tuntetes_sandor_palota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce88a79-836f-4436-b128-424f3002f30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f663b2-abe7-4bb8-bdf2-eed4857c72af","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_homofobtorveny_tuntetes_sandor_palota","timestamp":"2021. június. 16. 08:58","title":"Szerda este újra tüntetés lesz a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek a tranzakciók. A földár viszont felfelé kúszik, országosan egy év alatt ötszázalékos volt a drágulás, 2010 óta több mint két és félszeresére emelkedett a termőföld hektáronkénti ára. Megyénként nagyok az árkülönbségek.","shortLead":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek...","id":"20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cde039a-2d19-42c6-a09d-c23541f6d22a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","timestamp":"2021. június. 15. 16:23","title":"Balatonfüreden tízszer annyiért lehet földet venni, mint Bátonyterenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miközben a járvány ideje alatt szinte mindenki elszenvedett valamilyen veszteséget, a gazdagok tovább gazdagodtak, a hatalmi erők, ha lehet, még cinikusabbak lettek. Az ARC azt szeretné, ha ezt a helyzetet dolgoznák fel a maguk kreatív módján a plakátkészítők. ","shortLead":"Miközben a járvány ideje alatt szinte mindenki elszenvedett valamilyen veszteséget, a gazdagok tovább gazdagodtak...","id":"20210615_Nehez_idokon_vagyunk_tul_es_megsem_valtozott_semmi__mar_lehet_palyazni_az_ARC_kiallitasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1032a38d-635b-4b4b-ad18-e8e3fe5ed21c","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Nehez_idokon_vagyunk_tul_es_megsem_valtozott_semmi__mar_lehet_palyazni_az_ARC_kiallitasra","timestamp":"2021. június. 15. 14:01","title":"Nehéz időkön vagyunk túl, és mégsem változott semmi – már lehet pályázni az ARC kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyszülős és a szegény családok gyerekei jártak a legrosszabbul.","shortLead":"Az egyszülős és a szegény családok gyerekei jártak a legrosszabbul.","id":"20210615_unicef_publicus_gyerekek_mentalis_egeszsege_koronavirus_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf31d63-991e-4a32-9159-d6ef8fb2f804","keywords":null,"link":"/elet/20210615_unicef_publicus_gyerekek_mentalis_egeszsege_koronavirus_felmeres","timestamp":"2021. június. 15. 21:10","title":"Durván megviselte a járványhelyzet a gyereket, mondja minden második magyar szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3111d7e-e390-4051-aaa1-3731bb663ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sky News ausztrál tévécsatorna olyan felvételeket mutatott be, amelyeken állítólag azt látni, Kína állításával ellentétben voltak élő denevérek a vuhani víruslaborban.","shortLead":"A Sky News ausztrál tévécsatorna olyan felvételeket mutatott be, amelyeken állítólag azt látni, Kína állításával...","id":"20210615_vuhani_koronavirus_laboratorium_denever_kiserlet_dezinformacio_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3111d7e-e390-4051-aaa1-3731bb663ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56edf544-f6ba-456b-83fb-2629790ceb14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_vuhani_koronavirus_laboratorium_denever_kiserlet_dezinformacio_kina","timestamp":"2021. június. 15. 16:16","title":"Sky News: Ez a videó bizonyítja, hogy Kína nem mondott igazat a koronavírus eredetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Tippelhet bárki bármit az Európa-bajnokságról, semmi nem olyan fontos, mint a magyar csapat eredményei. De kinek lesz igaza a hvg.hu tippversenyében, a Kezdő tizenegyben? A miniszternek, aki szerint az elődöntőig menetelünk? A szövetségi kapitánynak, aki negyeddöntőt vár? Vagy azoknak, akik három meccsre három vereséget várnak? Mutatjuk a játékosaink tippjeit a magyarok teljesítményére.","shortLead":"Tippelhet bárki bármit az Európa-bajnokságról, semmi nem olyan fontos, mint a magyar csapat eredményei. De kinek lesz...","id":"20210615_Kezdo_tizenegy_magyar_valogatott_eredmenyek_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb01775-35d7-470d-afa5-84a8b6b3d6b9","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Kezdo_tizenegy_magyar_valogatott_eredmenyek_tippek","timestamp":"2021. június. 15. 16:05","title":"Kezdő tizenegy: Szijjártó szerint elődöntőbe jut a magyar csapat, Rossi negyeddöntőt vár, Hrutka egyetlen rúgott gólt tippelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kérelem mindössze egyoldalas, de egyes feltételek teljesíthetetlenek tűnnek.","shortLead":"A kérelem mindössze egyoldalas, de egyes feltételek teljesíthetetlenek tűnnek.","id":"20210615_219_ezer_forint_tamogatas_onfoglalkoztatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7e55fc-09b8-4ea0-8e07-3c5a5b5e2589","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_219_ezer_forint_tamogatas_onfoglalkoztatott","timestamp":"2021. június. 15. 11:13","title":"Több buktatója is van a 219 ezer forintos támogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]