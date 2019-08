Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24e0d73c-91f0-4342-bf1e-6fa18ab5a950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta hitelkártyájához található használati útmutatót az Apple, és hát vannak benne érdekességek. Például az, hogy mibe nem szabad belerakni.","shortLead":"Kiadta hitelkártyájához található használati útmutatót az Apple, és hát vannak benne érdekességek. Például az...","id":"20190826_apple_card_hitelkartya_penztarca_zseb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e0d73c-91f0-4342-bf1e-6fa18ab5a950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb76cfc8-f5cc-40fd-873b-b30112e5f136","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_apple_card_hitelkartya_penztarca_zseb","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:33","title":"Van egy kis gond az Apple hitelkártyájával: nem szabad zsebben vagy pénztárcában tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","shortLead":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","id":"20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1efedae-4816-4d22-aa2c-13460379fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:44","title":"Csak elektromos taxik kaphatnak engedélyt Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil elnök tagadta, hogy visszautasította volna a segítséget, de mindenképpen azt várja a francia elnöktől, hogy vonja vissza a sértő megjegyzéseit.","shortLead":"A brazil elnök tagadta, hogy visszautasította volna a segítséget, de mindenképpen azt várja a francia elnöktől...","id":"20190827_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_g7_amazonia_segely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9686ec7-87c0-49f6-9c31-56d5fe14ed23","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_g7_amazonia_segely","timestamp":"2019. augusztus. 27. 22:25","title":"Ha Macron bocsánatot kér, Bolsonaro elfogadja a 20 millió dolláros segélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9781ed-4938-4a76-b96b-ce7928638cc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, terepre is önvezető járművel járhatunk majd. ","shortLead":"Úgy tűnik, terepre is önvezető járművel járhatunk majd. ","id":"20190826_Futurista_terepjaroval_keszul_az_Audi_a_Frankfurti_Autoszalonra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f9781ed-4938-4a76-b96b-ce7928638cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee959624-d289-4c04-ac92-f2434bbe7a5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Futurista_terepjaroval_keszul_az_Audi_a_Frankfurti_Autoszalonra","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:41","title":"Futurista terepjáróval megy az Audi a Frankfurti Autószalonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz állam megsértette az élethez, a szabadsághoz és biztonsághoz, illetve a tisztességes eljáráshoz és az ártatlanság vélelméhez való jogot, illetve az embertelen bánásmód tilalmát annak a Szergej Magnyitszkijnak az ügyében, akit egy évig tartottak fogva adócsalás miatt, eközben nem megfelelő orvosi ellátást kapott, és gumibottal bántalmazták is, mondta ki a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A férfi korrupciós ügyeket leplezett le, 2009-ben halt meg a börtönben. \r

\r

","shortLead":"Az orosz állam megsértette az élethez, a szabadsághoz és biztonsághoz, illetve a tisztességes eljáráshoz és...","id":"20190827_Az_orosz_allam_felelos_a_vizsgalati_fogsagban_meghalt_korrupcioellenes_aktivista_halalaert_mondta_ki_a_Strasbourgi_Birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c29485-88ed-4ae2-a370-1fe3dbd36de8","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Az_orosz_allam_felelos_a_vizsgalati_fogsagban_meghalt_korrupcioellenes_aktivista_halalaert_mondta_ki_a_Strasbourgi_Birosag","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:25","title":"Az orosz állam felelős a korrupcióellenes aktivista haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil elnök Twitter-bejegyzésében óva intette a nagyhatalmakat attól, hogy beavatkozzanak Brazília belügyeibe. Tette mindezt azután, hogy Emmanuel Macron bejelentette: a hét legfejlettebb ipari ország 20 millió dolláros azonnali segélyt nyújt az amazóniai tüzek megfékezésére.","shortLead":"A brazil elnök Twitter-bejegyzésében óva intette a nagyhatalmakat attól, hogy beavatkozzanak Brazília belügyeibe. Tette...","id":"20190826_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_brazilia_franciaorszag_g7_amazonia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ce3d3-5990-4cb8-b2b8-59ff4e9eb13a","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_brazilia_franciaorszag_g7_amazonia","timestamp":"2019. augusztus. 26. 21:04","title":"Bolsonaro szerint a nagyhatalmak gyarmatként kezelik Brazíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca257fa1-b2c8-4995-bb94-a83a263753fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelenleg még sztrádabélyeget használnak a személyautóknál.","shortLead":"Jelenleg még sztrádabélyeget használnak a személyautóknál.","id":"20190827_A_csehek_is_utolerik_a_vilagot_jon_az_ematrica_naluk_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca257fa1-b2c8-4995-bb94-a83a263753fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8101ac76-b93e-4b37-8f53-2e235c152e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_A_csehek_is_utolerik_a_vilagot_jon_az_ematrica_naluk_is","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:31","title":"A csehek is utolérik a világot, jön az e-matrica náluk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bf5e95-e9f6-4e7a-9f90-4b1227f2062f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Simán vesztett a magyar csapat az Eb harmadik csoportmeccsén.","shortLead":"Simán vesztett a magyar csapat az Eb harmadik csoportmeccsén.","id":"20190826_roplabda_magyar_valogatott_azerbajdzsan_europa_bajnoksag_vereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06bf5e95-e9f6-4e7a-9f90-4b1227f2062f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c234d7-d48f-4075-8348-e45fcbf6b521","keywords":null,"link":"/sport/20190826_roplabda_magyar_valogatott_azerbajdzsan_europa_bajnoksag_vereseg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 22:06","title":"Kikapott a magyar röplabda-válogatott Azerbajdzsántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]