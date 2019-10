A mai elsődleges nézet szerint a kreativitás minden ember sajátja, mindezért az „én” felelős. Azt feltételezzük, hogy az „én” önmagában létezik, környezete, tapasztalatai nem befolyásolják döntéseit. Ez azonban ebben a formában csak mítosz, hiszen a társadalmi elhelyezkedés, a minket körülvevő emberek komoly befolyással vannak kreativitásunkra. Ezen belül is az alkotótársak viszik előre az embert, így ennek vizsgálatával közelebb hozhatjuk a kreativitás társadalmi aspektusait.

Hogy mitől is működnek együtt olyan jól a párosok? Mindenek alapja a „kémia”: mint a szerelmes pároknál. Nélküle, az „elektromosság”, a „vonzalom” nélkül nincs előrelépés. John Lennon és Paul McCartney a Beatlesből; Steve Jobs és Steve Wozniak, az Apple Computer alapítói; Marie és Pierre Curie, a radioaktivitás felfedezői és más, hasonlóan figyelemre méltó párosok megfigyelése ad választ a fent említett kérdésre. Ahhoz, hogy mindez világosan kibontakozzon előttünk, hat szakaszt kell elkülönítenünk – olvasható Joshua Wolf Shenk amerikai író-esszéista Kreatív párosok – Hogyan inspirálnak a kapcsolataink? című könyvében.

Az első fázis: a találkozás

Egy-egy találkozás teljesen megváltoztathatja az életünket. Mintha teljesen más világba csöppennénk. Úgy tűnhet, ez a személy segíthet jobbá válni, segíthet csodálatos, új dolgokat alkotni. Milyen típusú emberek között jöhet létre mindez? Úgy tűnik, a kreatív párosok tagjai, habár nagyon különbözőek, nagyon hasonlítanak is egymáshoz. Így esett például, hogy 2007-ben Mark Zuckerberg, a Facebook akkor 23 éves vezérigazgatója elment egy karácsonyi buliba, ahol találkozott a Google egyik igazgatójával, Sheryl Sandberggel. Három hónappal később Sandberg elszerződött Zuckerberghez operatív igazgatónak, és felfuttatták a közösségi portált.

A második szakasz: összefonódás

Matt Stone és Trey Parker a pályafutásuk kezdetén folyamatosan kockáztattak. 1994-ben Hollywoodban szó szerint éhező művészekké váltak: „Napi egy kajára futotta” – mesélte Stone. Egy ideig Parker garzonjában laktak: Parker matracon aludt, Stone pedig a kimosásra váró ruháin, a földön. Jason McHugh producer szerint ezek a mostoha körülmények hozták igazán össze őket. A végén épp egy kudarc hozta meg az áttörést.

A Fox tévétársaság egyik igazgatója, aki korábban visszadobta Parker egyik tervezett sorozatának próbaepizódját, felbérelte kettőjüket, hogy készítsenek neki karácsonyi üdvözlő videót, amit elküldhet a barátainak. Parker és Stone stop-motion animációt készített. Négy mosdatlan szájú gyereket vágtak ki kartonpapírból, és felvették, amint a srácok végignézik Jézus Krisztus és a Mikulás hőskölteménybe illő csatározását. A video hatalmas port vert fel Hollywoodban, Parker és Stone pedig hamarosan ajánlatot kapott a Comedy Centraltól egy műsor elkészítésére, amelynek a South Park címet adták.

Marie és Pierre Curie: mindig együtt © Shutterstock

Nem tűnik meglepőnek, hogy ha két ember találkozik és vonzódik egymáshoz, feltüzeli egymást. A kreatív párosoknál ez a kémia azonban nem kérészéletű, folyamatosan garantálja, hogy a kreativitás izzásban maradjon. Adja magát a kérdés: hogyan élhetjük meg azt, hogy most vagyunk igazán önmagunk, éppen akkor, amikor a függetlenséget a kölcsönös kiszolgáltatottságra cseréljük?

Ehhez három szakaszon kell átjutni: a jelenléten, a bizalmon és a feltétlen bizalmon. Jelenlét nélkül nincs bizalom, a bizalom önmagában azonban kevés ahhoz, hogy alkossunk. A feltétlen bizalom kiépítése szükséges mindehhez, ennek a megléte azonban már a személyhez köthető, míg a bizalom maga csak a helyzethez. Ha kialakult a feltétlen bizalom, majd az ebből kiforrott hit, továbbléphetünk a harmadik szakaszba.

A harmadik szakasz: dialektika

Ahhoz, hogy megértsük a kreatív kapcsolatok működését, értenünk kell, miként fonódnak egymásba a tagok eltérő tulajdonságai, hogyan lépnek dinamikus kapcsolatba egymással. Előfordul, hogy míg az egyik fél fürdőzik a rivaldafényben, a páros másik tagja inkább a háttérben marad. A két fél közötti ellentét teszi őket egésszé, megismételhetetlenné. William Wordsworth, az 1850-ben elhunyt angol romantikus költő rendre húga naplójához nyúlt ötletekért, ihletért, és kettejük közös kalandjait is rímekbe szedte. „Irtózom a gondolattól, hogy költőként aposztrofáljam magam – írja Dorothy – Ezt az élményt meghagyom Williamnek.”

A negyedik szakasz: távolság

Meglepték egymást © Shutterstock

A kreatív párosok visszatérő sajátossága, hogy időnként eltávolodnak egymástól. Kell időnként némi távolság, hogy az egymásra gyakorolt hatás életben tudjon maradni. Így volt ez John Lennon és Paul McCartney esetében is, akik folyamatosan meg tudták lepni egymást.

Az ötödik szakasz: vég nélküli játék

A kreatív párosokat jól jellemzi, hogy vég nélkül tüzelik egymást, játszmát folytatnak. Az állandó versengés és konfliktus a kreatív párosok esetében előrelendíti a kapcsolatot, enélkül nincs fejlődés. Az állandó versengés eredménye az is, hogy Henri Matisse és Pablo Picasso ötven éven át ösztönözték egymást az alkotásra, egymásból merítettek ihletet, próbálták felülmúlni a másikat. Talán nem túlzás azt állítani, hogy pályafutásuk alatt megteremtették egymást – és lefektették a XX. századi modern művészet alapjait.

Az utolsó szakasz: a kapcsolat felbomlása

Minden kapcsolatban vannak nehézségek: ezek sokszor éppen azokból a tulajdonságokból származnak, amelyek a párost eredetileg összekötötték, de külső hatások is lehetnek, amennyiben ezek fokozzák a már meglévő feszültséget. Az alkotópárok esetében még ijesztőbb lehet, ha ezek a konfliktusok elváláshoz vezetnek, hiszen a közös munka határozta meg az egyéniséget. A sikeres párok közé pedig sokszor maga a siker ver éket, a pénz. A magas státus ugyanis elszigeteltebbé, önállóbbá teszi az embereket.

Konfliktust, majd elválást okozhat az is, ha egy idő után az egyik fél már nem képes tolerálni a másikat: Az 1960-as években Crosby, Stills, Nash & Young folk rock formáció alapító tagja, David Crosby örökös lázadását eleinte izgalmasnak találta az angol énekes-dalszövegíró Graham Nash. A végén mégis besokallt, amikor már nemcsak alkotótársa kiszámíthatatlan természetével, de rendszeres drog- és alkoholfogyasztásával is számolnia kellett.

Galló Tímea

Annyi biztos, hogy egy húron pendülnek azok az alkotópárok, akiket Szentesi Éva is nagyon szeret. Olvasd el a WMN-en!



Ha most fizet elő a HVG Extra Pszichológia magazinra, 20% kedvezményt kap vagy választhatja azt is, hogy ajándékba kapja a Pszichológia dióhéjban című könyvet.