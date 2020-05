Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ef513e-3c05-4d98-bbf5-9806d7e0e0d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"8 év után jelentkezik új szerzeménnyel az egy ideje ismét Írországban élő dalszerző-gitáros-énekes. A Best Damn Thing igazi, tőrőlmetszett keserédes popdal. ","shortLead":"8 év után jelentkezik új szerzeménnyel az egy ideje ismét Írországban élő dalszerző-gitáros-énekes. A Best Damn Thing...","id":"20200506_Premier_Tobb_orszagban_keszult_Jamie_Winchester_uj_szama_Best_Damn_Thing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ef513e-3c05-4d98-bbf5-9806d7e0e0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e3ac98-3359-4d7c-bd64-fb3eb27786eb","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Premier_Tobb_orszagban_keszult_Jamie_Winchester_uj_szama_Best_Damn_Thing","timestamp":"2020. május. 06. 18:01","title":"Premier: Több országban készült Jamie Winchester új száma és klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7723a5-9745-48cd-879b-bbe98d57f702","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cég dolgozói epikus harcban győzik le a kórokozót.","shortLead":"A cég dolgozói epikus harcban győzik le a kórokozót.","id":"20200507_koronavirus_magyar_kozut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a7723a5-9745-48cd-879b-bbe98d57f702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde84538-1d61-4947-b2fc-021d4a7173ef","keywords":null,"link":"/elet/20200507_koronavirus_magyar_kozut","timestamp":"2020. május. 07. 08:53","title":"Tapsoljuk meg a Magyar Közutat ezért a koronavírus-videóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374875be-75ea-455e-8a1a-6a2314977db8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Reboot! címmel kifejezetten a válság utáni újrakezdésről szól majd a nyár helyett idén őszre szervezett Brain Bar konferencia.","shortLead":"Reboot! címmel kifejezetten a válság utáni újrakezdésről szól majd a nyár helyett idén őszre szervezett Brain Bar...","id":"20200507_brain_bar_2020_reboot_eloadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=374875be-75ea-455e-8a1a-6a2314977db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c12d393-5551-45d2-8e93-34dc3b327204","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_brain_bar_2020_reboot_eloadok","timestamp":"2020. május. 07. 11:33","title":"Milyen lesz a világ a koronavírus után? Új időpontban és új programmal jön a Brain Bar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e2a8dd-434d-476a-a33d-c015c5bd3033","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként Peruban lehet használni a Facebook új, Discover nevű alkalmazását, amely butított módon, csak betűkben adja vissza egy weboldal tartalmát.","shortLead":"A világon elsőként Peruban lehet használni a Facebook új, Discover nevű alkalmazását, amely butított módon, csak...","id":"20200506_facebook_discover_peru_internet_hozzaferes_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e2a8dd-434d-476a-a33d-c015c5bd3033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4021862c-3e1e-41e1-9301-01b7509db946","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_facebook_discover_peru_internet_hozzaferes_ingyen","timestamp":"2020. május. 06. 18:03","title":"Csinált egy appot a Facebook, amellyel ott is lehet internetezni, ahol erre nincs lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f4ae70-d0f4-4733-af71-1f36591c79a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár szerint nem kis gond van az idei középszintű töriérettségi egyik feladatával.","shortLead":"Az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár szerint nem kis gond van az idei középszintű töriérettségi egyik feladatával.","id":"20200506_tortenelemerettsegi_2020_torierettseg_feladatok_szaktanar_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3f4ae70-d0f4-4733-af71-1f36591c79a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce728bc-b47b-4264-9afa-8b441b0476e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tortenelemerettsegi_2020_torierettseg_feladatok_szaktanar_velemeny","timestamp":"2020. május. 06. 16:25","title":"Szaktanár: Félrevezető a töriérettségi egyik feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de0de01-bab2-494c-b691-1876793933c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számok alapján még nem lehet enyhíteni – közölték az operatív törzs ülése után.","shortLead":"A számok alapján még nem lehet enyhíteni – közölték az operatív törzs ülése után.","id":"20200506_operativ_torzs_koronavirus_kijaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1de0de01-bab2-494c-b691-1876793933c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edaa3ff8-d2e6-4f1d-8464-fd11a721d046","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_operativ_torzs_koronavirus_kijaras","timestamp":"2020. május. 06. 11:21","title":"Budapesten és Pest megyében marad a szigor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban igyekszik megbújni. Hogy aztán vigye az adatokat.","shortLead":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban...","id":"20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c569ab-635f-4f63-8427-eea2e4b89de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","timestamp":"2020. május. 05. 17:03","title":"Veszélyes új vírus terjed az Androidon, elég alattomosan támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","id":"20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d2e1e0-30aa-446c-a717-3214bd24f8bc","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","timestamp":"2020. május. 06. 13:17","title":"Megszólalt Szijjártó a BMW-gyár építésének felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]