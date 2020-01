Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce2c37ae-c9f5-44da-a728-8f56c42429e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány óra alatt összejött 40 millió forintnyi lefoglalt zsákmány.","shortLead":"Néhány óra alatt összejött 40 millió forintnyi lefoglalt zsákmány.","id":"20200121_Egymast_ertek_a_lopott_autok_a_csanadpalotai_hataratkelonel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce2c37ae-c9f5-44da-a728-8f56c42429e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79018809-56d4-40ae-bcec-7dfc84c05487","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Egymast_ertek_a_lopott_autok_a_csanadpalotai_hataratkelonel","timestamp":"2020. január. 21. 08:58","title":"Egymást érték a lopott autók a csanádpalotai határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két évtizede állt üresen a magyar Breuer Marcell által tervezett Pirelli Building New Havenben.","shortLead":"Két évtizede állt üresen a magyar Breuer Marcell által tervezett Pirelli Building New Havenben.","id":"20200120_Magyar_epitesz_brutalista_epuletebol_lesz_nulla_energiaigenyu_hotel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4597cfa5-eeb9-4458-aff7-75cfa9531d29","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_Magyar_epitesz_brutalista_epuletebol_lesz_nulla_energiaigenyu_hotel","timestamp":"2020. január. 20. 14:06","title":"Elhagyatott IKEA-épületből lesz nulla energiaigényű hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel arra mutat, hogy hasznosabban is el lehetett volna költeni az amerikai űrhadsereg felállítására adott kormányzati pénz első tételét.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy hasznosabban is el lehetett volna költeni az amerikai űrhadsereg felállítására adott...","id":"20200120_amerika_urhadero_space_force_egyenruha_terepminta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85a0ca2-d0e6-4497-8cdc-759a970544ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_amerika_urhadero_space_force_egyenruha_terepminta","timestamp":"2020. január. 20. 09:33","title":"Bemutatták az amerikai űrhaderő egyenruháját, a fél internet ezen nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy apró változtatást léptetett életbe a keresőjében a Google, amely a cég szerint a felhasználók érdekeit szolgálja, de többen mégsem örülnek neki.","shortLead":"Egy apró változtatást léptetett életbe a keresőjében a Google, amely a cég szerint a felhasználók érdekeit szolgálja...","id":"20200119_google_kereso_kereses_ikon_link","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7950b5a4-d53d-48c5-b248-09aa2358b03e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_google_kereso_kereses_ikon_link","timestamp":"2020. január. 19. 20:03","title":"Nem biztos, hogy tetszeni fog: más lett a Google kereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba34537-1137-4ba1-9d43-3be4cc2d5115","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a rendszeres színház-, opera-, koncert- és múzeumlátogatás miként hat az emberek testi és szellemi állapotára. ","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a rendszeres színház-, opera-, koncert- és múzeumlátogatás miként hat...","id":"202003_a_kulturafogyasztas_hatasa_eletmuveszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba34537-1137-4ba1-9d43-3be4cc2d5115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c84b134-8222-4bc4-abe8-b54c2d17915f","keywords":null,"link":"/360/202003_a_kulturafogyasztas_hatasa_eletmuveszet","timestamp":"2020. január. 19. 16:15","title":"Élet és halál művészete: 6710 embernél vizsgálták meg, meddig él, aki többet művelődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Jócskán meghaladta a tervezettet a pénzforgalmi hiány tavaly év végén. Uniós módszertan szerint számított mutatót – példátlan módon – nem is közöltek.","shortLead":"Jócskán meghaladta a tervezettet a pénzforgalmi hiány tavaly év végén. Uniós módszertan szerint számított mutatót –...","id":"202003__koltsegvetes_2019__terven_feluli_hiany__szegyenpadon__kamu_palya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39af48d-25f2-4111-8831-f1d83bcef8da","keywords":null,"link":"/360/202003__koltsegvetes_2019__terven_feluli_hiany__szegyenpadon__kamu_palya","timestamp":"2020. január. 20. 07:00","title":"Százmilliárdok hiányoznak az államháztartásból, pedig nem kellene így lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A nyugati és a magyar jobboldal és nacionalizmus közötti alapvető különbségre ad választ egy ma már elfeledett könyv. Csizmadia Ervin írása. ","shortLead":"A nyugati és a magyar jobboldal és nacionalizmus közötti alapvető különbségre ad választ egy ma már elfeledett könyv...","id":"20200121_80_evvel_ezelotti_konyv_ad_valaszt_a_Fidesz_vallasos_fordulatara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66784f60-7e5b-499e-b7e1-f99aa62c31a7","keywords":null,"link":"/360/20200121_80_evvel_ezelotti_konyv_ad_valaszt_a_Fidesz_vallasos_fordulatara","timestamp":"2020. január. 21. 13:00","title":"80 évvel ezelőtti könyv ad választ a Fidesz \"vallásos\" fordulatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm Indiában mutatta be a közép- és belépőszintű mobilokba szánt három új processzorát. Állítják, nem csak az indiai piacra készülnek velük.","shortLead":"A Qualcomm Indiában mutatta be a közép- és belépőszintű mobilokba szánt három új processzorát. Állítják, nem csak...","id":"20200121_qualcomm_snapdragon_720g_snapdragon_662_snapdragon_460_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced75e82-8b1c-4e51-bc62-8d8cf78c0ea0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_qualcomm_snapdragon_720g_snapdragon_662_snapdragon_460_processzor","timestamp":"2020. január. 21. 11:03","title":"Nagyobb erő az olcsó androidos telefonokban: három új processzort mutatott be a Qualcomm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]