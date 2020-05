Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter és vendége a Puskás Arénában találkozott.","shortLead":"A külügyminiszter és vendége a Puskás Arénában találkozott.","id":"20200527_Szijjartot_jarvanyugyi_szabalyok_kupameccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ebfe8-1ca5-43ca-91b0-6e628227a54c","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Szijjartot_jarvanyugyi_szabalyok_kupameccs","timestamp":"2020. május. 27. 19:35","title":"Szijjártó nem lehetett volna ott a kupameccsen, de arra hivatkozik, hogy meghívták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f947e26d-2e1d-4454-9bae-e8b0f42fe9c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó sportos crossovere mostantól már fejlett plugin hibrid hajtáslánccal is rendelhető. ","shortLead":"A bajor gyártó sportos crossovere mostantól már fejlett plugin hibrid hajtáslánccal is rendelhető. ","id":"20200528_itt_a_zold_rendszamos_uj_bmw_x2_plugin_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f947e26d-2e1d-4454-9bae-e8b0f42fe9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0f2239-bf51-4606-8a8d-ee27a56129fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_itt_a_zold_rendszamos_uj_bmw_x2_plugin_hibrid","timestamp":"2020. május. 28. 11:21","title":"Itt a zöld rendszámos új BMW X2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa8944b-93d0-4e8e-9726-9130c12df334","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg Gyurcsány Ferenc a DK egy évvel ezelőtti Európai Parlamenti választáson elért sikerére emlékezik, addig a kormánypárti média az őszödi beszéd 14 éves évfordulójáról számolt be szinte az összes csatornáján keresztül.","shortLead":"Míg Gyurcsány Ferenc a DK egy évvel ezelőtti Európai Parlamenti választáson elért sikerére emlékezik, addig...","id":"20200526_gyurcsany_dk_oszod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baa8944b-93d0-4e8e-9726-9130c12df334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2ccebc-58cf-4335-b118-d7c6bbc14d97","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_gyurcsany_dk_oszod","timestamp":"2020. május. 26. 14:15","title":"Gyurcsány ünnepelt a volánnál: egy éve a legnagyobb ellenzéki párt lett a DK-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef30b4ac-b670-403a-818b-db9ae9db1908","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műtős személyzet egyik tagja összeomlott a történtek után.\r

","shortLead":"A műtős személyzet egyik tagja összeomlott a történtek után.\r

","id":"20200527_Osszecserelt_Szigetvari_Korhaz_valsagos_allapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef30b4ac-b670-403a-818b-db9ae9db1908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6a2f2d-c095-484c-bd48-0176ccbcdc43","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Osszecserelt_Szigetvari_Korhaz_valsagos_allapot","timestamp":"2020. május. 27. 21:47","title":"Összecserélhettek két üveget a Szigetvári Kórházban, válságos állapotba került egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.","shortLead":"Benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.","id":"20200527_nemzeti_eszkozkezelo_torvenyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88eb699-0d57-40b7-8f12-70ce3d2b3447","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_nemzeti_eszkozkezelo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. május. 27. 13:44","title":"Megszünteti a Nemzeti Eszközkezelőt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfea4ba-f7b1-4ce9-a3f7-90b027b25393","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a cipővel még csak véletlenül sem szabad a másik lábára lépni. ","shortLead":"Ezzel a cipővel még csak véletlenül sem szabad a másik lábára lépni. ","id":"20200528_Tavolsagtarto_cipok_cipeszmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcfea4ba-f7b1-4ce9-a3f7-90b027b25393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cda9931-a5f9-4b92-9fcf-10035bde65cc","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Tavolsagtarto_cipok_cipeszmester","timestamp":"2020. május. 28. 10:49","title":"Távolságtartó cipőket készít egy kolozsvári cipészmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","shortLead":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","id":"20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a545da-e7c7-4698-84cf-2c972b4507f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","timestamp":"2020. május. 26. 14:29","title":"Karácsony: A kormány a járvány alatt tönkreteszi az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367a4a84-26e7-4dfe-bceb-a0d8cc39504f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Tíz évig csak miniszteri engedéllyel lehet megtudni, hogy szállít-e követ a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításához például a miniszterelnök apja, és hogy milyen dollárkifizetések történnek a jórészt kínai hitelből épülő beruházás során. A kivitelező konzorcium magyar fele Mészáros Lőrinc érdekeltsége, amely a járvány miatti gazdaságvédelemre hivatkozva is kaphatott pénzt.","shortLead":"Tíz évig csak miniszteri engedéllyel lehet megtudni, hogy szállít-e követ a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításához...","id":"20200527_Kinai_hitel_keleti_nyitas_belgradi_vasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367a4a84-26e7-4dfe-bceb-a0d8cc39504f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef64520f-8ae5-44d2-aeb8-3b6c05735ee2","keywords":null,"link":"/360/20200527_Kinai_hitel_keleti_nyitas_belgradi_vasut","timestamp":"2020. május. 27. 13:00","title":"Titokban akár Orbán apja is kereshet a Budapest–Belgrád vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]