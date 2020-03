Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74a666d3-00f8-4619-a97d-9a922d11eb27","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szervezők pénteken függesztették fel a jegyek árusítását.\r

","shortLead":"A szervezők pénteken függesztették fel a jegyek árusítását.\r

","id":"20200308_A_koronavirus_a_Forma1et_is_elerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a666d3-00f8-4619-a97d-9a922d11eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fecad04-6cf5-4d5c-b29a-5a2dd9b5036f","keywords":null,"link":"/sport/20200308_A_koronavirus_a_Forma1et_is_elerte","timestamp":"2020. március. 08. 11:22","title":"Nézők nélkül tartják meg a Bahreini Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f3cc99-43d8-47cd-9ccf-dc63d60b3860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy iráni diák és barátnője is részt vett egy nyelvtanfolyamon az intézményben.","shortLead":"Egy iráni diák és barátnője is részt vett egy nyelvtanfolyamon az intézményben.","id":"20200309_Felfuggeszti_orait_a_Goethe_Intezet_a_ket_koronavirusos_diakja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2f3cc99-43d8-47cd-9ccf-dc63d60b3860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259b4923-0e31-44d2-b7cf-ee7991887d0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Felfuggeszti_orait_a_Goethe_Intezet_a_ket_koronavirusos_diakja_miatt","timestamp":"2020. március. 09. 12:53","title":"Felfüggeszti óráit a Goethe Intézet a két koronavírusos diákja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nagykőrösi férfi trágár feliratokkal üzent egy élelmiszeráruháznak, de a helyi rendelőintézet is megkapta magáét, mert iratokat kért tőle.","shortLead":"Egy nagykőrösi férfi trágár feliratokkal üzent egy élelmiszeráruháznak, de a helyi rendelőintézet is megkapta magáét...","id":"20200309_Rossz_volt_a_sor_graffitivel_allt_bosszut_a_muveszjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eb7538-25f1-4bc9-b74a-b31e45a41cf3","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Rossz_volt_a_sor_graffitivel_allt_bosszut_a_muveszjelolt","timestamp":"2020. március. 09. 10:11","title":"Rossz volt a sör, graffitivel állt bosszút egy nagykőrösi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b171c54-440f-42b3-a631-d21867b00a2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia csokikészítő mosolyt akar csalni az emberek arcára a nehéz időkben.","shortLead":"A francia csokikészítő mosolyt akar csalni az emberek arcára a nehéz időkben.","id":"20200308_koronavirus_cukrasz_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b171c54-440f-42b3-a631-d21867b00a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8038b98-ea99-482d-a28e-2be4de2ed98b","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_koronavirus_cukrasz_franciaorszag","timestamp":"2020. március. 08. 20:27","title":"Csokiból készült koronavírust árul egy francia cukrász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91aaa39-2653-420e-8d92-e798e384012b","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Nemzedékeket tesznek elfogadóbbá a hátrányukból erényt kovácsoló mesefigurái. Írt gyerekoperát, és jegyez tucatnyi, felnőtteknek szóló – olykor erotikus – verseskötetet is a 83 éves korában elhunyt alkotó.","shortLead":"Nemzedékeket tesznek elfogadóbbá a hátrányukból erényt kovácsoló mesefigurái. Írt gyerekoperát, és jegyez tucatnyi...","id":"202010__csukas_istvan__szerelmes_meselo__oroklet__csodagyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91aaa39-2653-420e-8d92-e798e384012b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68e76d3-7d8d-4aa2-89af-cdaa246cefa2","keywords":null,"link":"/360/202010__csukas_istvan__szerelmes_meselo__oroklet__csodagyerekek","timestamp":"2020. március. 08. 12:00","title":"Csukás István: Bagamérit még a szülőfalumból, Kisújszállásról hoztam magammal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem bíznak a külföldi diákok a magyar hatóságokban, sokan inkább magánorvoshoz mennének.","shortLead":"Nem bíznak a külföldi diákok a magyar hatóságokban, sokan inkább magánorvoshoz mennének.","id":"20200309_Fel_napos_varakozasra_a_betegek_odavissza_kuldozgetesere_panaszkodnak_a_karantenban_levo_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affd8a90-e74c-4b17-8775-f8cace33c234","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Fel_napos_varakozasra_a_betegek_odavissza_kuldozgetesere_panaszkodnak_a_karantenban_levo_diakok","timestamp":"2020. március. 09. 09:00","title":"Fél napos várakozásra, a betegek oda-vissza küldözgetésére panaszkodnak a karanténban lévő diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f1a409-9d70-4934-9d52-2f1628534c8b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami támogatást is kaptak a bővítéshez, ami azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron menjenek az emberek a Balatonhoz.","shortLead":"Állami támogatást is kaptak a bővítéshez, ami azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron menjenek az emberek...","id":"202010_hableany_panzio_fejlodik_a_laposabirtok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f1a409-9d70-4934-9d52-2f1628534c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3e3101-c92e-4b1e-9d27-05528d8b19e6","keywords":null,"link":"/360/202010_hableany_panzio_fejlodik_a_laposabirtok","timestamp":"2020. március. 09. 12:00","title":"Panziót építenek a Laposa Birtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem ért egyet az eljárással. ","shortLead":"Nem ért egyet az eljárással. ","id":"20200309_Stephen_King_Woody_Allen_konyvenek_visszavonasarol_Ki_kap_legkozelebb_szajkosarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bf7894-61b9-48d5-bbf9-faecdf8b25f9","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_Stephen_King_Woody_Allen_konyvenek_visszavonasarol_Ki_kap_legkozelebb_szajkosarat","timestamp":"2020. március. 09. 16:30","title":"Stephen King Woody Allen könyvének visszavonásáról: „Ki kap legközelebb szájkosarat?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]