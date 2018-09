Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két baleset is történt, a harmadik vonalon pedig leszakadt a felsővezeték.","shortLead":"Két baleset is történt, a harmadik vonalon pedig leszakadt a felsővezeték.","id":"20180928_Kellemetlen_pentek_delutanja_van_a_MAVnak_harom_vonalon_is_kesnek_a_vonatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747f0f18-1867-4780-8380-30d9d3193862","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Kellemetlen_pentek_delutanja_van_a_MAVnak_harom_vonalon_is_kesnek_a_vonatok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:47","title":"Kellemetlen péntek délutánja van a MÁV-nak: három vonalon is késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik, miután az Európai Bíróság nem sokkal ezelőtt kimondta, hogy tisztességtelen lehet az a hitelszerződés, amelyben a feltételeket nem világosan írják le. Szegeden olyan nő is tüntetett, aki banki ügyintéző volt.","shortLead":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik...","id":"20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e240006-bc71-4d59-b0f6-5dbca1dbb9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:18","title":"A volt hitelügyintéző is megégette magát, együtt tüntetett devizakárosult sorstársaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae4f055-9545-4235-adc8-9368897f77fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány évig maradhat fenn az évi 4 százalékos gazdasági növekedést segítő konjunktúra, egyebek között erről beszélt Bajnai-kormány pénzügyminisztere a Vasárnapi Híreknek adott interjúban.","shortLead":"Néhány évig maradhat fenn az évi 4 százalékos gazdasági növekedést segítő konjunktúra, egyebek között erről beszélt...","id":"20180930_Oszko_Peter_a_kegyelmi_allapot_kozelgo_vegerol_es_a_keleti_penz_ararol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae4f055-9545-4235-adc8-9368897f77fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668a6d82-e723-445e-9589-fafe4e0d50e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Oszko_Peter_a_kegyelmi_allapot_kozelgo_vegerol_es_a_keleti_penz_ararol","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:45","title":"Oszkó Péter a \"kegyelmi állapot\" közelgő végéről és a keleti pénz áráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel kormány is csökkentené a társasági adót.","shortLead":"A lengyel kormány is csökkentené a társasági adót.","id":"20180929_A_lengyelek_keresztulhuznak_Orban_szamitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55866d3-3def-4efe-88c9-cfe4e89ff243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_A_lengyelek_keresztulhuznak_Orban_szamitasat","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:16","title":"A lengyelek keresztülhúznák Orbán számítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07a8340-7195-43c9-81ac-dfeb72329f9d","c_author":"MTA","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180929_Jurgen_Klopp_csereje_pontot_szerzett_a_Liverpoolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d07a8340-7195-43c9-81ac-dfeb72329f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2840286c-ae36-4379-9621-fd94f832fdf3","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Jurgen_Klopp_csereje_pontot_szerzett_a_Liverpoolnak","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:46","title":"Jürgen Klopp cseréje pontot szerzett a Liverpoolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0629916b-55e8-4a30-a60a-e067e95f35ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szarvasbőgést fotózott a barcsi erdőben az MTI munkatársa. A látvány önmagáért beszél.","shortLead":"Szarvasbőgést fotózott a barcsi erdőben az MTI munkatársa. A látvány önmagáért beszél.","id":"20180929_Amikor_meg_kell_mutatni_ki_az_igazi_him__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0629916b-55e8-4a30-a60a-e067e95f35ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c5ee9f-2a22-45df-bafd-6e1b9b35ace8","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Amikor_meg_kell_mutatni_ki_az_igazi_him__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:30","title":"Amikor meg kell mutatni, ki az igazi hím - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","shortLead":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","id":"20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbfab64-c36f-44f6-ac20-743c100692ef","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:34","title":"Nem fogja elhinni, mi lesz Roman Polanski új filmjének a témája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f433e6b6-6d1a-45df-af16-a0c8c343dfb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felkavaró képek. ","shortLead":"Felkavaró képek. ","id":"20180929_Dramai_videon_orokitettek_meg_a_pillanatot_amikor_a_cunami_lecsapott_Indoneziara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f433e6b6-6d1a-45df-af16-a0c8c343dfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff6777-ba61-4be7-bafc-13ed2dbf342f","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Dramai_videon_orokitettek_meg_a_pillanatot_amikor_a_cunami_lecsapott_Indoneziara","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:35","title":"Drámai videón örökítették meg a pillanatot, amikor a cunami lecsapott Indonéziára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]