Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világranglistán 45. magyar játékos két játszmában győzte le az olasz Marco Cecchinatót a pekingi keménypályás tenisztorna 4,6 millió dollár összdíjazású férfi versenyében.","shortLead":"A világranglistán 45. magyar játékos két játszmában győzte le az olasz Marco Cecchinatót a pekingi keménypályás...","id":"20181004_fucsovics_megint_nyert_mar_negyeddontos_kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f76c6-1a04-4428-bd18-88eb581d29a9","keywords":null,"link":"/sport/20181004_fucsovics_megint_nyert_mar_negyeddontos_kinaban","timestamp":"2018. október. 04. 10:34","title":"Fucsovics megint nyert, már negyeddöntős Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6450883-47b9-456c-8f92-0abace108965","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A stúdiószakembert tegnap, 72 éves korában érte a halál Los Angelesben. Szívinfarktust kapott.","shortLead":"A stúdiószakembert tegnap, 72 éves korában érte a halál Los Angelesben. Szívinfarktust kapott.","id":"20181003_Meghalt_Geoff_Emerick_a_Beatles_hangmernoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6450883-47b9-456c-8f92-0abace108965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca6c0e5-bd6d-430f-88cb-bd90d0065cc2","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Meghalt_Geoff_Emerick_a_Beatles_hangmernoke","timestamp":"2018. október. 03. 10:39","title":"Meghalt Geoff Emerick, a Beatles hangmérnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentés megszavazásának napján a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerződést kötött Balásy Gyula két reklámcégével „Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyban. Futnak a kampányok.","shortLead":"A Sargentini-jelentés megszavazásának napján a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerződést kötött Balásy Gyula két...","id":"20181005_59_milliardot_kolthet_a_kormany_a_Sargentini_ellenes_kampanyara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e484c4df-7e6a-4be3-b0e6-c2a776b0ad4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_59_milliardot_kolthet_a_kormany_a_Sargentini_ellenes_kampanyara","timestamp":"2018. október. 05. 09:19","title":"5,9 milliárdot költhet a kormány a Sargentini-ellenes kampányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemrég auditorbotrányba keveredett állami cég 15 éves lejáratú hitelt kapott az EIB-től.","shortLead":"A nemrég auditorbotrányba keveredett állami cég 15 éves lejáratú hitelt kapott az EIB-től.","id":"20181004_Szazmillio_euros_hitelt_kap_Brusszeltol_az_MVM","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f362116c-0954-40f8-818f-2ac3e109e347","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Szazmillio_euros_hitelt_kap_Brusszeltol_az_MVM","timestamp":"2018. október. 04. 09:35","title":"Botrány ide vagy oda, százmillió eurós hitelt kap az EU-tól az MVM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c869b6c9-96db-435f-bb19-85d18bd5aab9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feleségével közvetett irányítást szereztek az Agenta Consulting fölött.","shortLead":"Feleségével közvetett irányítást szereztek az Agenta Consulting fölött.","id":"20181004_Ujabb_alkuszcegbe_szallt_be_Meszaros_Lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c869b6c9-96db-435f-bb19-85d18bd5aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324befde-bc52-4025-b493-fb34be60b136","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Ujabb_alkuszcegbe_szallt_be_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. október. 04. 10:01","title":"Újabb alkuszcégbe szállt be Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696c5927-7d87-496a-8324-51384f421180","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"MGU-K és MGU-H. Eddig csak a Forma–1-ben hallhattunk róluk, de most egy utcai autóba is bepakolta ezeket a Nissan prémium márkája. ","shortLead":"MGU-K és MGU-H. Eddig csak a Forma–1-ben hallhattunk róluk, de most egy utcai autóba is bepakolta ezeket a Nissan...","id":"20181003_valodi_f1_technikat_hoz_a_kozutakra_ez_az_uj_vad_infiniti_hibrid_v6_forma1_renault","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=696c5927-7d87-496a-8324-51384f421180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b304b0-ea65-4c7b-9ba6-cc77d067d68f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_valodi_f1_technikat_hoz_a_kozutakra_ez_az_uj_vad_infiniti_hibrid_v6_forma1_renault","timestamp":"2018. október. 03. 11:21","title":"Valódi F1-technikát hoz a közutakra ez az új, vad Infiniti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee894c0f-fc8f-408f-b0cd-e2d1afd1c164","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ráadásul bombaerős csapat elleni csatát vívott a fehérvári gárda az angol fővárosban. A Chelsea-Vidi Európa-liga-összecsapás, amelyet Orbán is a helyszínről nézett, egészen a 70. percig 0-0-ra állt, akkor megtörte a Chelsea a Vidi ellenállását. ","shortLead":"Ráadásul bombaerős csapat elleni csatát vívott a fehérvári gárda az angol fővárosban. A Chelsea-Vidi...","id":"20181004_europa_liga_mol_vidi_chelsea_london_labdarugas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee894c0f-fc8f-408f-b0cd-e2d1afd1c164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d949869-b559-431c-a46e-5788b91c292d","keywords":null,"link":"/sport/20181004_europa_liga_mol_vidi_chelsea_london_labdarugas","timestamp":"2018. október. 04. 21:01","title":"Világsztárok ellen küzdött Londonban a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca24bf73-c70e-4699-91c0-6e8b60f7b7f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatalmas távolságra lévő törpebolygót fedeztek fel: a The Goblin névre keresztelt égitest észlelése újraértelmezheti a Naprendszer határait.","shortLead":"Hatalmas távolságra lévő törpebolygót fedeztek fel: a The Goblin névre keresztelt égitest észlelése újraértelmezheti...","id":"20181004_the_goblin_torpebolygo_felfedezese_2015_tg387_kilencedik_bolygo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca24bf73-c70e-4699-91c0-6e8b60f7b7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ab7d03-059c-4ed6-96a1-d2e49091b1bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_the_goblin_torpebolygo_felfedezese_2015_tg387_kilencedik_bolygo","timestamp":"2018. október. 04. 10:03","title":"Ez a felfedezés igazolhatja, hogy nem csak 8 bolygónk van a Naprendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]