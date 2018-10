Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd Ep-képviselője már hónapok óta pereskedik, hogy megkapja a magyar kormány és a Roszatom Paks II. megvalósításáról szóló szerződését, de most sem született végleges ítélet, a bíróság elnapolta a döntéshozatalt.","shortLead":"A Párbeszéd Ep-képviselője már hónapok óta pereskedik, hogy megkapja a magyar kormány és a Roszatom Paks II...","id":"20181026_Javor_Huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_nyilvanossagra_hozatalanak_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c79475a-61a2-4540-9bc6-5834c25740ee","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Javor_Huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_nyilvanossagra_hozatalanak_ugyeben","timestamp":"2018. október. 26. 16:26","title":"Jávor: Most a bíróság húzza az időt a paksi szerződések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7237ecf5-0b9d-4c38-a2d1-a72ddab273a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi társával egy uránvárosi buszmegállóban volt, amikor a hatóságok harmadik figyelmeztetés után őrizetbe vették. Társát a hírek szerint elengedték.","shortLead":"A férfi társával egy uránvárosi buszmegállóban volt, amikor a hatóságok harmadik figyelmeztetés után őrizetbe vették...","id":"20181025_Pecsen_is_orizetbe_vettek_az_elso_hajlektalant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7237ecf5-0b9d-4c38-a2d1-a72ddab273a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c69e1b-8897-4b98-b693-ae88d1a33ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Pecsen_is_orizetbe_vettek_az_elso_hajlektalant","timestamp":"2018. október. 25. 17:45","title":"Pécsen is őrizetbe vették az első hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db41a289-1e88-4889-b743-9f5c8b9ac834","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki ilyen különleges színben rendeli meg új autóját, azzal garantáltan mindig az érdeklődés középpontjába fog kerülni. ","shortLead":"Ha valaki ilyen különleges színben rendeli meg új autóját, azzal garantáltan mindig az érdeklődés középpontjába fog...","id":"20181026_a_vilag_legdragabb_gyari_fenyezese_amibol_kijon_akar_6_uj_suzuki_vitara_is_porsche_911_turbo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db41a289-1e88-4889-b743-9f5c8b9ac834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd133fc-e2ec-41db-ac3a-191c8817739e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_a_vilag_legdragabb_gyari_fenyezese_amibol_kijon_akar_6_uj_suzuki_vitara_is_porsche_911_turbo","timestamp":"2018. október. 26. 10:21","title":"A világ legdrágább gyári fényezése, amiből kijön akár 6 új Suzuki Vitara is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3876ba46-a40f-4275-a753-673b36c3fb78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanság egyre több gyártónál felbukkannak a hagyományos tükröket felváltó high-tech kamerás/kijelzős tükrök, melynek most itt az egyszerű és relatíve olcsó alternatívája. ","shortLead":"Mostanság egyre több gyártónál felbukkannak a hagyományos tükröket felváltó high-tech kamerás/kijelzős tükrök, melynek...","id":"20181025_a_nap_fotoja_igy_lehet_barkinek_egyszeruen_digitalis_visszapillanto_tukre_audi_lexus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3876ba46-a40f-4275-a753-673b36c3fb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12d7961-f743-46ad-972a-afed5c33b076","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_a_nap_fotoja_igy_lehet_barkinek_egyszeruen_digitalis_visszapillanto_tukre_audi_lexus","timestamp":"2018. október. 25. 11:21","title":"A nap fotója: így lehet bárkinek egyszerűen digitális visszapillantó-tükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere ezzel oldaná meg a tehermentesítést.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere ezzel oldaná meg a tehermentesítést.","id":"20181025_Kasler_csoportpraxisokkal_mentene_meg_a_surgossegi_osztalyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b04d359-a751-47c7-a2c0-ed8a0236534d","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Kasler_csoportpraxisokkal_mentene_meg_a_surgossegi_osztalyokat","timestamp":"2018. október. 25. 11:57","title":"Kásler csoportpraxisokkal mentené meg a sürgősségi osztályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rakétavédelmi rendszernek nem sikerült megsemmisíteni egy, a Gázai-övezetből indított, Izrael déli részét támadó rakétát – közölte csütörtök hajnalban a hadsereg.

","shortLead":"A rakétavédelmi rendszernek nem sikerült megsemmisíteni egy, a Gázai-övezetből indított, Izrael déli részét támadó...","id":"20181025_izrael_vaskupola_raketavedelmi_rendszer_gazai_ovezet_raketa_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a84f4-b3b8-4950-9436-168fe9c4d22c","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_izrael_vaskupola_raketavedelmi_rendszer_gazai_ovezet_raketa_hadsereg","timestamp":"2018. október. 25. 05:47","title":"Átjutott egy palesztin rakéta az izraeli Vaskupolán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Pert nyertem a közmédiával szemben, 2 millió forint sérelemdíjat kell fizetniük. És négy adásban le kell hozniuk, hogy minden szavuk hazugság volt” – közölte Facebook-oldalán Juhász.","shortLead":"„Pert nyertem a közmédiával szemben, 2 millió forint sérelemdíjat kell fizetniük. És négy adásban le kell hozniuk...","id":"20181026_Ketmilliot_fizet_a_kozmedia_Juhasz_Peternek_negyszer_bemondjak_bocsanat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69877bf6-7bba-49d8-95d0-67d8b2699a23","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Ketmilliot_fizet_a_kozmedia_Juhasz_Peternek_negyszer_bemondjak_bocsanat","timestamp":"2018. október. 26. 13:11","title":"Kétmilliót fizet a közmédia Juhász Péternek, négyszer bemondják, bocsánat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiba csúszott az első, köztartozásmentes státuszról szóló értesítésbe.","shortLead":"Hiba csúszott az első, köztartozásmentes státuszról szóló értesítésbe.","id":"20181026_Elnezest_kert_a_NAV_az_adozoktol_es_a_konyveloktol_a_felesleges_panikert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73f9190-91fa-45f4-bcc3-ccef1fa178a3","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Elnezest_kert_a_NAV_az_adozoktol_es_a_konyveloktol_a_felesleges_panikert","timestamp":"2018. október. 26. 12:19","title":"Elnézést kért a NAV az adózóktól és a könyvelőktől a felesleges pánikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]