[{"available":true,"c_guid":"6d2d98e7-30b0-4127-a9b6-450f49bb2e8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Postabank egykori elnök-vezérigazgatója 62 évesen tragikus hirtelenséggel hunyt el Bécsben.","shortLead":"A Postabank egykori elnök-vezérigazgatója 62 évesen tragikus hirtelenséggel hunyt el Bécsben.","id":"20181117_Elhunyt_Princz_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d2d98e7-30b0-4127-a9b6-450f49bb2e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f86b00-b9ce-4a4e-a320-91f96d90f36e","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Elhunyt_Princz_Gabor","timestamp":"2018. november. 17. 17:14","title":"Elhunyt Princz Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d23475-fac1-45e1-bbff-3d39c36c5c0f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét elején az eső mellett havas eső, havazás is lehet, a hét második felében eső lesz a jellemző. A leghidegebb órákban mínuszokra is készülni kell, s többfelé a maximumok is plusz 5 fok körül alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő hét elején az eső mellett havas eső, havazás is lehet, a hét második felében eső lesz a jellemző. A leghidegebb...","id":"20181118_Most_aztan_jon_minden_ho_eso_havas_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47d23475-fac1-45e1-bbff-3d39c36c5c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d292b3dd-91af-4cb8-b71a-9c4fd1f4dbde","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Most_aztan_jon_minden_ho_eso_havas_eso","timestamp":"2018. november. 18. 16:35","title":"Most aztán jön minden: hó, eső, havas eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube a legnagyobb csendben tett ingyenesen elérhetővé 100 filmet, nekünk azonban még várni kell rá.","shortLead":"A YouTube a legnagyobb csendben tett ingyenesen elérhetővé 100 filmet, nekünk azonban még várni kell rá.","id":"20181119_ingyenes_filmek_a_youtubeon_streaming_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d769fc5c-b528-45e4-95a0-9dba197091d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_ingyenes_filmek_a_youtubeon_streaming_video","timestamp":"2018. november. 19. 10:33","title":"Megjöttek az ingyenes filmek a YouTube-ra, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Carlos Ghosn leváltását jelentette be a Nissan autógyár Japánban, ahol csaknem húsz éven át, mint nagy varázslót tisztelték, mert a gyengélkedő cégből világmárkát csinált. A mohósága okozhatta a vesztét.","shortLead":"Carlos Ghosn leváltását jelentette be a Nissan autógyár Japánban, ahol csaknem húsz éven át, mint nagy varázslót...","id":"20181119_Orizetbe_vettek_es_kirugjak_az_autoipar_egyik_koronazatlan_kiralyat_a_RenaultNissanMitsubishi_fonoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16142e79-98f8-48a6-b808-86b351b08784","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Orizetbe_vettek_es_kirugjak_az_autoipar_egyik_koronazatlan_kiralyat_a_RenaultNissanMitsubishi_fonoket","timestamp":"2018. november. 19. 12:20","title":"Őrizetbe vették és kirúgják az autóipar egyik királyát, a Renault-Nissan-Mitsubishi főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az USA, Oroszország és Szaúd-Arábia több olajat termel, mint az OPEC 15 tagja együttvéve, vagyis Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Mohamed bin Szalman kezében van a világ legfontosabb energiapiaca. Ha hárman egyetértenek, akkor mindenkit le tudnak nyomni, de mi van akkor, ha nem?","shortLead":"Az USA, Oroszország és Szaúd-Arábia több olajat termel, mint az OPEC 15 tagja együttvéve, vagyis Donald Trump...","id":"20181119_Harom_ember_kezeben_van_a_vilag_olajpiaca_fohaszkodjunk_hogy_ne_kapjanak_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ccd733-f2b0-44ea-b632-e407c63b964f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Harom_ember_kezeben_van_a_vilag_olajpiaca_fohaszkodjunk_hogy_ne_kapjanak_ossze","timestamp":"2018. november. 19. 11:59","title":"Három ember kezében van a világ olajpiaca, fohászkodjunk, hogy ne kapjanak össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c46fb-c747-4b5e-a7f9-057c7dc5919b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lazúrcinege eddig még nem járt nálunk, most Szegeden figyelték meg. ","shortLead":"Lazúrcinege eddig még nem járt nálunk, most Szegeden figyelték meg. ","id":"20181119_Uj_madarfaj_erkezett_Magyarorszagra__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c46fb-c747-4b5e-a7f9-057c7dc5919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eae261-32ca-46ac-8502-9ab053748ac5","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Uj_madarfaj_erkezett_Magyarorszagra__foto","timestamp":"2018. november. 19. 08:50","title":"Új madárfaj érkezett Magyarországra – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régi BAR-listások kétharmada már nem a bankoknak, hanem a hitelüket megvásárló követeléskezelőknek tartozik. Szeptemberben háromszor annyi nem teljesítő hitelt tartottak nyilván, mint júniusban.","shortLead":"A régi BAR-listások kétharmada már nem a bankoknak, hanem a hitelüket megvásárló követeléskezelőknek tartozik...","id":"20181119_Elkezdodott_sorra_dolnek_be_a_jelzaloghitelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8589d033-d3cb-4d8d-a283-482449c48974","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Elkezdodott_sorra_dolnek_be_a_jelzaloghitelek","timestamp":"2018. november. 19. 11:54","title":"Elkezdődött: sorra dőlnek be a jelzáloghitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ae314e-94eb-4a3f-b1c8-1962c6aa5714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brít Dyson számára az ázsiai piac az aranytojást tojó tyúk, így újabb ötlettel álltak elő, ami növelné a bevételeiket. Egyelőre azonban csak a szabadalom született meg.","shortLead":"A brít Dyson számára az ázsiai piac az aranytojást tojó tyúk, így újabb ötlettel álltak elő, ami növelné...","id":"20181118_dyson_legtisztito_fejhallgato_szmog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8ae314e-94eb-4a3f-b1c8-1962c6aa5714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404288d7-4081-43ab-867a-51b983fe10a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_dyson_legtisztito_fejhallgato_szmog","timestamp":"2018. november. 18. 10:03","title":"Izgalmas újdonságon dolgozik a Dyson: aki ezt felveszi, az tisztább levegőt szívhat, sőt zenét is hallgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]