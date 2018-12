Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"497b6685-90bd-4664-8c26-b8fd768164d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tornászok Etikai Alapítványa elnevezésű szervezet fogadja majd a sportolók panaszait.","shortLead":"A Tornászok Etikai Alapítványa elnevezésű szervezet fogadja majd a sportolók panaszait.","id":"20181206_Ketmillio_dollaros_alapitvannyal_a_tornaszlanyok_zaklatasa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=497b6685-90bd-4664-8c26-b8fd768164d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce649723-06d7-4aec-9c90-b64e09fce987","keywords":null,"link":"/sport/20181206_Ketmillio_dollaros_alapitvannyal_a_tornaszlanyok_zaklatasa_ellen","timestamp":"2018. december. 06. 10:34","title":"Kétmillió dolláros alapítvánnyal a tornászlányok zaklatása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0219cc54-a854-4e57-b78f-fac95fe7a739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor is, ha éppen egy-egy olyan focimeccs helyszínén tűnik fel, amelyen Orbán Viktor is részt vesz.","shortLead":"Akkor is, ha éppen egy-egy olyan focimeccs helyszínén tűnik fel, amelyen Orbán Viktor is részt vesz.","id":"20181206_Atlatszo_Az_OTP_magangepe_Magyarorszag_kormanya_jelolessel_repked","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0219cc54-a854-4e57-b78f-fac95fe7a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a6aebe-29c5-4f9c-b924-e5f5ff2523c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Atlatszo_Az_OTP_magangepe_Magyarorszag_kormanya_jelolessel_repked","timestamp":"2018. december. 06. 16:39","title":"Átlátszó: Az OTP magángépe \"Magyarország kormánya\" jelöléssel repked","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c2311a-9111-4f38-a365-f70911ba2706","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"\"A képviselő úr rugdosott már nyugdíjast, uszított már harci kutyát emberekre, s most egy szállodában verte meg a neki nem tetsző állampolgárt.\" ","shortLead":"\"A képviselő úr rugdosott már nyugdíjast, uszított már harci kutyát emberekre, s most egy szállodában verte meg a neki...","id":"20181206_Az_MSZP_lemondatna_a_verekedo_fideszes_kepviselot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31c2311a-9111-4f38-a365-f70911ba2706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf175a15-8fae-4331-9162-978281a9f3c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Az_MSZP_lemondatna_a_verekedo_fideszes_kepviselot","timestamp":"2018. december. 06. 12:12","title":"Az MSZP lemondatná a verekedő fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha eddig valaki letett kétmillió fontot, akkor bejuthatott az Egyesült Királyságba, ahol aztán meg is hosszabbították a tartózkodási engedélyét, mert azt gondolta a mindenkori kormány: ezzel használ a hazai gazdaságnak. ","shortLead":"Ha eddig valaki letett kétmillió fontot, akkor bejuthatott az Egyesült Királyságba, ahol aztán meg is hosszabbították...","id":"20181206_Pofon_Putyin_oligarchainak_London_felfuggeszti_a_szupergazdagok_importjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94fc11-92d9-4b0f-a852-db99d0b97531","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Pofon_Putyin_oligarchainak_London_felfuggeszti_a_szupergazdagok_importjat","timestamp":"2018. december. 06. 11:46","title":"Pofon Putyin oligarcháinak, London felfüggeszti a szupergazdagok importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdbe117-39ed-4f8b-b24d-6a12957ccf18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Önkéntesek egy könyvespolcot is kihelyeztek a kórház várójában, amire mesekönyveket tettek ki. ","shortLead":"Önkéntesek egy könyvespolcot is kihelyeztek a kórház várójában, amire mesekönyveket tettek ki. ","id":"20181207_Video_Lackfi_Janos_meselt_a_beteg_gyerekeknek_a_Bethesdaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bdbe117-39ed-4f8b-b24d-6a12957ccf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547f4ca8-0f40-4527-b24a-8392d7cf44cb","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Video_Lackfi_Janos_meselt_a_beteg_gyerekeknek_a_Bethesdaban","timestamp":"2018. december. 07. 15:55","title":"Videó: Lackfi János mesélt a beteg gyerekeknek a Bethesdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7e69c3-047c-463c-927f-73296333d0ae","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"kultura","description":"Bayer Zsolt a kultúrharc poklában őrlődik: hülyékkel vonul Ady és a jövendő zsenijei ellen. És nem élvezi.","shortLead":"Bayer Zsolt a kultúrharc poklában őrlődik: hülyékkel vonul Ady és a jövendő zsenijei ellen. És nem élvezi.","id":"20181206_Zsolti_a_verzivatarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db7e69c3-047c-463c-927f-73296333d0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35490d8-07a9-4e78-b21f-85e03aea6294","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Zsolti_a_verzivatarban","timestamp":"2018. december. 06. 10:30","title":"Tóta W.: Zsolti a vérzivatarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495b495e-33d7-48e1-b65d-bb3fe6513b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek feldúltak, a szülők dühöngenek.","shortLead":"A gyerekek feldúltak, a szülők dühöngenek.","id":"20181207_Osszetorette_a_gyerekekkel_a_csokimikulast_miutan_elmondta_nekik_a_Telapo_nem_letezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=495b495e-33d7-48e1-b65d-bb3fe6513b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5fbce-cd57-48fe-ace9-fa563f22e824","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Osszetorette_a_gyerekekkel_a_csokimikulast_miutan_elmondta_nekik_a_Telapo_nem_letezik","timestamp":"2018. december. 07. 10:19","title":"Összetörette a gyerekekkel a csokimikulást, miután elmondta nekik: a Télapó nem létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6177a13-b130-459f-922b-2c306536149a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi közlekedési cég örömmel közölte, nemsokára újra jól mutathatja az időt a híresen működésképtelen Széll Kálmán téri óra, éppen azelőtt pár nappal, hogy újabb flashmobot terveztek az óra \"megjavítására\".","shortLead":"A fővárosi közlekedési cég örömmel közölte, nemsokára újra jól mutathatja az időt a híresen működésképtelen Széll...","id":"20181207_Breaking_BKK_Jovo_heten_mar_mukodhet_a_Szell_Kalman_teri_ora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6177a13-b130-459f-922b-2c306536149a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff717a5-3c1f-4763-92a5-da3b8ce9d7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Breaking_BKK_Jovo_heten_mar_mukodhet_a_Szell_Kalman_teri_ora","timestamp":"2018. december. 07. 17:36","title":"Breaking, BKK: Jövő héten ismét működhet a Széll Kálmán téri óra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]