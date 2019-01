Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fogyasztók járnak rosszul, ha mégis. ","shortLead":"A fogyasztók járnak rosszul, ha mégis. ","id":"20190107_Mindenki_nezze_meg_hogy_nem_fagyotte_meg_a_vizoraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5466b5-7d40-4dd6-a81b-afa61cb266c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Mindenki_nezze_meg_hogy_nem_fagyotte_meg_a_vizoraja","timestamp":"2019. január. 07. 15:42","title":"Mindenki nézze meg, hogy nem fagyott-e meg a vízórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551def87-a118-4800-9c7c-d15720e2f3db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai tudományos konferencia minden évben tud meglepetéseket okozni. A mostani azonban az előzőkön is túltett.","shortLead":"Az indiai tudományos konferencia minden évben tud meglepetéseket okozni. A mostani azonban az előzőkön is túltett.","id":"20190108_indiai_tudomanyos_kongresszus_gravitacios_hullamok_ossejtkutatas_ganesha_hindu_albert_einstein_isaac_newton_narendra_modi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551def87-a118-4800-9c7c-d15720e2f3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e2737a-e4fb-478e-adb8-824b8ee9c435","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_indiai_tudomanyos_kongresszus_gravitacios_hullamok_ossejtkutatas_ganesha_hindu_albert_einstein_isaac_newton_narendra_modi","timestamp":"2019. január. 08. 09:33","title":"Az indiai tudósok szerint Einstein és Newton is hülye, mindketten óriási tévedésben éltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395d4005-81d2-4f28-9167-6799e5e2d12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök dolgozószobája január elsejétől a budavári karmelita kolostorba tevődött át, ebből az alkalomból demonstrációt hirdettek meg hétfőn 12 órára. A helyszínen egyelőre szerény számban tiltakoztak, a megmozdulás félóra alatt véget is ért.","shortLead":"A miniszterelnök dolgozószobája január elsejétől a budavári karmelita kolostorba tevődött át, ebből az alkalomból...","id":"20190107_Tobb_ezren_koszontottek_Orban_Viktort_a_Varba_koltozes_alkalmabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=395d4005-81d2-4f28-9167-6799e5e2d12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97cde1ac-fd70-4fd3-ba7a-5ab4b84fa0cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Tobb_ezren_koszontottek_Orban_Viktort_a_Varba_koltozes_alkalmabol","timestamp":"2019. január. 07. 12:20","title":"Kis létszámú tüntetéssel köszöntötték Orbán Viktort a Várba költözés alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Didergősen indult a kedd hajnal Vásárosnaményban. ","shortLead":"Didergősen indult a kedd hajnal Vásárosnaményban. ","id":"20190108_Megdolt_az_idei_teli_hidegrekord_186_fokot_mertek_Szabolcsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05077e83-b8f1-4134-98c1-5e6f2ea093f5","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Megdolt_az_idei_teli_hidegrekord_186_fokot_mertek_Szabolcsban","timestamp":"2019. január. 08. 09:38","title":"Megdőlt az idei téli hidegrekord: -18,6 fokot mértek Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazánkban ugyan nem tiltják az álló helyzeti motormelegítést, de több országban igen. Hol kisebb, hol nagyobb büntetés jár érte.","shortLead":"Hazánkban ugyan nem tiltják az álló helyzeti motormelegítést, de több országban igen. Hol kisebb, hol nagyobb büntetés...","id":"20190109_indulas_elotti_motormelegites_a_szomszedban_akar_16_millio_forintos_birsag_is_jarhat_erte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cddd31a-f891-44d0-b33a-2f58bf2440a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_indulas_elotti_motormelegites_a_szomszedban_akar_16_millio_forintos_birsag_is_jarhat_erte","timestamp":"2019. január. 09. 06:41","title":"Indulás előtti motormelegítés: a szomszédban akár 1,6 millió forintos bírság is járhat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 50 milliárd forintot költött kommunikációra a magyar állam 2018-ban.","shortLead":"Több mint 50 milliárd forintot költött kommunikációra a magyar állam 2018-ban.","id":"20190108_Felfoghatatlan_osszeget_koltott_a_kormany_kommunikaciora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d44428-d025-465e-9978-cf50ea6e8d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Felfoghatatlan_osszeget_koltott_a_kormany_kommunikaciora","timestamp":"2019. január. 08. 09:13","title":"Felfoghatatlan összeget költött a kormány kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Osztrák Posta kedden beismerte, hogy az ügyfelei feltételezett \"politikai hovatartozásával\" kapcsolatos adatokat gyűjtött és adott el. Az intézmény szerint viszont ebben semmi törvénytelen nincs, mivel csak marketing céllal gyűjtötték az adatokat.","shortLead":"Az Osztrák Posta kedden beismerte, hogy az ügyfelei feltételezett \"politikai hovatartozásával\" kapcsolatos adatokat...","id":"20190108_Harommillio_ugyfelenek_adatait_adta_el_az_Osztrak_Posta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ee49d7-4a51-4240-818d-68743c282bb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_Harommillio_ugyfelenek_adatait_adta_el_az_Osztrak_Posta","timestamp":"2019. január. 08. 20:29","title":"Hárommillió ügyfelének adatait adta el az Osztrák Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kanada egyik legismertebb zenésze, Bryan Adams szerint a kanadai szerzői jogi törvény jelenlegi formájában inkább a kiadókat, mintsem az alkotókat segíti. Nehéz nem észrevenni a hasonlóságot az éppen most alakuló európai uniós helyzettel.","shortLead":"Kanada egyik legismertebb zenésze, Bryan Adams szerint a kanadai szerzői jogi törvény jelenlegi formájában inkább...","id":"20190108_bryan_adams_szerzoi_jogi_torveny_szerzoi_jogdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6e8a40-debb-438c-b655-d27a60b81ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_bryan_adams_szerzoi_jogi_torveny_szerzoi_jogdij","timestamp":"2019. január. 08. 08:03","title":"Beszólt Bryan Adams a pénzéhes zenei kiadóknak, átírná a szabáyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]