Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbf1d7dc-ad4c-49e6-ad22-7c7e17d37054","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A szervezet szerint a talajban kimutatható mérgező anyagok mennyisége a határérték 28 ezerszerese.","shortLead":" A szervezet szerint a talajban kimutatható mérgező anyagok mennyisége a határérték 28 ezerszerese.","id":"20190111_Greenpeace_Erosen_szennyezett_a_talaj_a_csodbe_ment_Budapesti_vegyimuvek_baranyai_teruleten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbf1d7dc-ad4c-49e6-ad22-7c7e17d37054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a59681f-1fcf-4c3e-86fa-dafc7335f200","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Greenpeace_Erosen_szennyezett_a_talaj_a_csodbe_ment_Budapesti_vegyimuvek_baranyai_teruleten","timestamp":"2019. január. 11. 11:55","title":"Greenpeace: Erősen szennyezett a talaj a csődbe ment Budapesti vegyiművek baranyai területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98868387-6c1e-4250-aba4-7ab97d99c8fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek szerint a független polgármester szálka a kormányzó párt ottani prominenseinek szemében.","shortLead":"A helyiek szerint a független polgármester szálka a kormányzó párt ottani prominenseinek szemében.","id":"20190111_Mindent_benyujtottak_amit_kellett_az_ASZ_megis_elvenne_a_Kozarmislenynek_jaro_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98868387-6c1e-4250-aba4-7ab97d99c8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9e9af0-6211-467f-b974-4fff92988333","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Mindent_benyujtottak_amit_kellett_az_ASZ_megis_elvenne_a_Kozarmislenynek_jaro_penzt","timestamp":"2019. január. 11. 15:32","title":"Azt mondják, mindent benyújtottak, amit kellett, az ÁSZ mégis elvenné a Kozármislenynek járó pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter szerint azért az együttműködés továbbra is szoros marad.","shortLead":"A honvédelmi miniszter szerint azért az együttműködés továbbra is szoros marad.","id":"20190111_Kivalt_a_Honvedelmi_Miniszteriumbol_a_honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a935cea-8764-4a74-9ae8-f3adc30f55d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Kivalt_a_Honvedelmi_Miniszteriumbol_a_honvedseg","timestamp":"2019. január. 11. 09:36","title":"Kivált a Honvédelmi Minisztériumból a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ce81d5-196d-47a9-9e0c-68ff40467612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ajtai Pétert milliomosként ismerik Békés megyében, állítja az ugytudjuk.hu.","shortLead":"Ajtai Pétert milliomosként ismerik Békés megyében, állítja az ugytudjuk.hu.","id":"20190111_Jomodu_fideszes_vallalkozo_reklamozza_a_minimalberemelest_a_kormany_kampanyaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ce81d5-196d-47a9-9e0c-68ff40467612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af5b27a-6be5-4b9a-a32a-70ef14f8bcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Jomodu_fideszes_vallalkozo_reklamozza_a_minimalberemelest_a_kormany_kampanyaban","timestamp":"2019. január. 11. 08:24","title":"Jómódú vállalkozóként emlegetett fideszes hirdeti a minimálbér-emelést a kormány kampányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69522e32-12e9-4351-989b-9244fb9ff984","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A verseny január végén lesz Lyonban, ahol kétévente mérik össze tudásukat a kontinentális elődöntőkről továbbjutott versenyzők.","shortLead":"A verseny január végén lesz Lyonban, ahol kétévente mérik össze tudásukat a kontinentális elődöntőkről továbbjutott...","id":"20190111_Bocuse_dor_szakacsverseny_Pohner_Adam_Lyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69522e32-12e9-4351-989b-9244fb9ff984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece3ad3f-3447-4488-8601-02454eb1fa04","keywords":null,"link":"/elet/20190111_Bocuse_dor_szakacsverseny_Pohner_Adam_Lyon","timestamp":"2019. január. 11. 15:12","title":"A Kistücsök séfje képviseli a magyarokat a Bocuse d'Oron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába a gondosan kialakított rejtekhely, lebukott.","shortLead":"Hiába a gondosan kialakított rejtekhely, lebukott.","id":"20190111_Hetvenot_kilo_marihuana_lapult_a_szerb_ferfi_kocsijaban_mikozben_megprobalt_atjutni_a_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5706e3-4272-4081-a72b-90adaa7bce8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Hetvenot_kilo_marihuana_lapult_a_szerb_ferfi_kocsijaban_mikozben_megprobalt_atjutni_a_hataron","timestamp":"2019. január. 11. 09:22","title":"Hetvenöt kiló marihuána lapult a szerb férfi kocsijában, miközben megpróbált átjutni a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénz mellé adott Erzsébet-utalvány beépült a fizetésekbe, így jön ki az új összeg.","shortLead":"A pénz mellé adott Erzsébet-utalvány beépült a fizetésekbe, így jön ki az új összeg.","id":"20190111_310_ezer_forintra_nott_az_aldis_minimalber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46354b46-6db4-4f1f-bf29-99713d277e12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_310_ezer_forintra_nott_az_aldis_minimalber","timestamp":"2019. január. 11. 19:08","title":"310 ezer forintra nőtt az aldis \"minimálbér\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha extrém hideg esetén kiadják a \"vörös kódot\", akkor a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítaniuk hajléktalan embereknek, amennyiben a diszpécserszolgálat azt jelzi, hogy a hajléktalanokat ellátó rendszer nem tudja őket fogadni.","shortLead":"Ha extrém hideg esetén kiadják a \"vörös kódot\", akkor a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell...","id":"20190110_Voros_kod_az_Emmi_is_figyelmeztetest_adott_ki_az_extrem_hideg_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35bfd1a-f66c-4bff-ad2b-09f33a5f2cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Voros_kod_az_Emmi_is_figyelmeztetest_adott_ki_az_extrem_hideg_miatt","timestamp":"2019. január. 10. 21:55","title":"\"Vörös kód\": az Emmi is figyelmeztetést adott ki az extrém hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]