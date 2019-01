Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cef3a42-72dd-4ef3-a0de-a616a8f69586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járőrök segítettek hazajutni egy 67 éves nőnek, akinek elromlott az elektromos kerekesszéke.","shortLead":"Járőrök segítettek hazajutni egy 67 éves nőnek, akinek elromlott az elektromos kerekesszéke.","id":"20190120_Elromlott_a_kerekesszeke_hazatoltak_a_rendorok_a_mozgasserult_not","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cef3a42-72dd-4ef3-a0de-a616a8f69586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4005737d-4866-46d3-8b65-c41aa2eca5de","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Elromlott_a_kerekesszeke_hazatoltak_a_rendorok_a_mozgasserult_not","timestamp":"2019. január. 20. 09:42","title":"Elromlott a kerekesszéke, hazatolták a rendőrök a mozgássérült nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amennyiben több ellenzéki jelölt indul a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választásokon, akkor Tarlós István verhetetlennek látszik, ha viszont egyedül Karácsony Gergely, akkor Budapest jelenlegi vezetőjét legyőzheti az ellenzék – így foglalható össze a Závecz Research legújabb reprezentatív közvélemény-kutatása.","shortLead":"Amennyiben több ellenzéki jelölt indul a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választásokon, akkor Tarlós...","id":"20190118_Zavecz_Research_Csak_Karacsony_Gergelynek_van_eselye_legyozni_Tarlos_Istvant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b84e71e-af7e-4df8-9306-513a4149f6f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Zavecz_Research_Csak_Karacsony_Gergelynek_van_eselye_legyozni_Tarlos_Istvant","timestamp":"2019. január. 18. 11:08","title":"Megtalálták Tarlós egyetlen ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9213608b-7e91-437b-928e-b6b42385e06a","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"kultura","description":"Nyílt levélben tiltakozik 67 szegedi professzor egyetemük rektorhelyettesének Zakar Péternek politikai kijelentései miatt. 