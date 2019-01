Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef806634-d547-4eff-8177-6a8e71efaff9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lékai Mátéék a középdöntő záró fordulójában 35-26-ra kikaptak a norvégoktól, így tizedikként zártak.","shortLead":"Lékai Mátéék a középdöntő záró fordulójában 35-26-ra kikaptak a norvégoktól, így tizedikként zártak.","id":"20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_norvegia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef806634-d547-4eff-8177-6a8e71efaff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b090b93-e9c4-48d4-b961-ffce9434c0a7","keywords":null,"link":"/sport/20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_norvegia","timestamp":"2019. január. 23. 19:33","title":"Kézilabda-vb: kikapott, és távol került az olimpiától a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9391b8-a06a-4284-b95e-d90a7aebd043","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A korábbinál szebb képet, jobb hangzást és okosabb funkciókat ígér a Philips a hamarosan piacra kerülő új okostelevízióiban.","shortLead":"A korábbinál szebb képet, jobb hangzást és okosabb funkciókat ígér a Philips a hamarosan piacra kerülő új...","id":"20190123_philips_804_philips_854_okostelevizio_oled_kepernyo_4k_televizio_hdr10_dolby_atmos_dolby_vision","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee9391b8-a06a-4284-b95e-d90a7aebd043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c21e419-3811-405d-8a28-19576f914881","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_philips_804_philips_854_okostelevizio_oled_kepernyo_4k_televizio_hdr10_dolby_atmos_dolby_vision","timestamp":"2019. január. 23. 18:03","title":"Csúcstámadás: minden eddiginél erősebb processzort kaptak a Philips új okostelevíziói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b61767-18fe-4b7d-bdbc-1b820fd7fa37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincsenek olyan menő szárnyas ajtói, mint a Tesla Model X-nek, de azon túlmenően a kínai Xpeng G3 teljesen olyan, mint amiről koppintották.","shortLead":"Nincsenek olyan menő szárnyas ajtói, mint a Tesla Model X-nek, de azon túlmenően a kínai Xpeng G3 teljesen olyan, mint...","id":"20190123_xpeng_g3_tesla_model_x","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2b61767-18fe-4b7d-bdbc-1b820fd7fa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2462392-74c0-4855-a027-f28d4345c47d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_xpeng_g3_tesla_model_x","timestamp":"2019. január. 24. 04:04","title":"Csak egy valami hiányzik igazán a kínai Tesláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c1fc55-abd9-4d55-ae16-1a30ae468989","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain brazil sztárjának aláfordult a korábban műtött jobb bokája a labdarúgó-Francia Kupa szerdai mérkőzésén.","shortLead":"A Paris Saint-Germain brazil sztárjának aláfordult a korábban műtött jobb bokája a labdarúgó-Francia Kupa szerdai...","id":"20190124_neymar_serules_csere_psg_francia_kupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c1fc55-abd9-4d55-ae16-1a30ae468989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09852565-3d6d-4457-9a34-ce042a67914d","keywords":null,"link":"/sport/20190124_neymar_serules_csere_psg_francia_kupa","timestamp":"2019. január. 24. 13:14","title":"Könnyek között hagyta el a pályát a sérült Neymar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Akkor mondom el üzenetet, amikor véget ér a részleges kormányzati leállás. 