A téma sokszor szó szerint az utcán hever, illetve esetünkben inkább egy oszlopra van rögzítve. A kompozíció pedig egész egyszerűen zseniális. A nap fotója: egy magyar megállni tilos tábla, ami nemzetközi fotópályázaton tarolt
Szén-monoxid-mérgezésben meghalt egy ember Székesfehérváron - jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Ismét ölt a szén-monoxid
Legalábbis a Duna House-nál vásárolt lakások adataiból az tűnik ki, ez az arány már 54 százalék.
Már többen vesznek lakást befeketetési céllal, mint más okból
A britek többsége azt szeretné, ha Theresa May miniszterelnök kormánya elhalasztaná a Brexitet, azaz Nagy-Britannia EU-ból való kilépését. Az eredeti tervek szerint a kilépés détuma 2019. március 29-e lenne.
A britek többsége a Brexit elhalasztását akarja
82 éves volt. Legismertebb filmjei: Tom Jones, Gyilkosság az Orient-expresszen, Erin Brockovich – Zűrös természet, Bajnokok reggelije és a Skyfall. Meghalt Albert Finney
Ferenc pápát burkoltan bíráló kiáltványt tett közzé a konzervatívnak tekintett Gerhard Müller bíboros, akit az egyházfő 2017-ben gyakorlatilag leváltott a hit és erkölcs védelmére hivatott vatikáni Hittani Kongregáció éléről. A bíboros emlékezteti a katolikusokat hitük alaptételeire és arra, hogy az egyházon belül egyre nagyobb a "zavar".
A katolikus egyházon belül egyre nagyobb a zavar - állítja a Hittani Kongregáció volt vezetője
Újabb álorvosra bukkantak Romániában az illegálisan praktizáló olasz Matteo Politi esete nyomán indított ellenőrzések során – írta a Trasindex.ro az egészségügyi minisztérium bejelentésére hivatkozva.
Újabb álorvos bukott le Romániában
Nigel Farage, az EU-ból való brit kilépést kezdeményező UKIP párt alapítója bejelentette, indulni fog az európai parlamenti választásokon, ha késlekedést szenved Nagy-Britannia március végén esedékes távozása az EU-ból. A politikus, aki a Brexit-népszavazás után elismerte, félrevezető számokkal kampányolt, a történelem legrosszabb alkujának nevezte a Theresa May és Brüsszel között született kilépési megállapodást.
Farage, a Brexit atyja, új pártot gründolt