[{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megváltozott az olimpiai érmesek támogatásának rendszere, ez megnövelte a költségeket is.","shortLead":"Megváltozott az olimpiai érmesek támogatásának rendszere, ez megnövelte a költségeket is.","id":"20190218_Ketszer_annyit_koltenek_az_olimpiai_eletjaradekokra_mint_tavalyig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56160e7b-7992-499d-9738-ef19697bc99d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Ketszer_annyit_koltenek_az_olimpiai_eletjaradekokra_mint_tavalyig","timestamp":"2019. február. 18. 10:04","title":"Kétszer annyit költenek az olimpiai életjáradékokra, mint tavalyig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab99356-3a3e-4db3-bb7c-b105e47ed897","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több helyen is lesz felújítás a nyáron, de elvileg új villamosok és buszok is érkeznek. ","shortLead":"Több helyen is lesz felújítás a nyáron, de elvileg új villamosok és buszok is érkeznek. ","id":"20190218_Ezt_a_nyarat_sem_usszuk_meg_a_4es_6os_felujitasa_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bab99356-3a3e-4db3-bb7c-b105e47ed897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76333cb4-1edd-4731-84fc-40e5e5a7d723","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_Ezt_a_nyarat_sem_usszuk_meg_a_4es_6os_felujitasa_nelkul","timestamp":"2019. február. 18. 09:51","title":"Ezt a nyarat sem ússzuk meg a 4-es 6-os felújítása nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea974d3-fef9-4a12-8015-2d40f4170757","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre a E-felvételin keresztül.","shortLead":"Ma éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre a E-felvételin keresztül.","id":"20190217_Meg_jelentkezhet_egyetemre_de_nem_art_sietni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea974d3-fef9-4a12-8015-2d40f4170757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0263ef4-287c-4652-a00d-eb81c31adbc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Meg_jelentkezhet_egyetemre_de_nem_art_sietni","timestamp":"2019. február. 17. 08:42","title":"Még jelentkezhet egyetemre, de nem árt sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","shortLead":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","id":"20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0398b-0471-4e28-a1ef-01b7ab6d6bb7","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","timestamp":"2019. február. 16. 17:00","title":"Titokzatos magáncég vette át az Oltóközpont feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11db3e7a-57de-4367-845e-6226275f51f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új bejrúti kormányban négy nő is helyet kapott, egyikük a védelmi tárca élén.","shortLead":"Az új bejrúti kormányban négy nő is helyet kapott, egyikük a védelmi tárca élén.","id":"20190217_Az_elso_arab_vedelmi_miniszterno_a_libanoni_kormanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11db3e7a-57de-4367-845e-6226275f51f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2f39a0-dea7-4095-aaa6-894be54d3649","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_elso_arab_vedelmi_miniszterno_a_libanoni_kormanyban","timestamp":"2019. február. 17. 19:29","title":"Az első arab védelmi miniszternő a libanoni kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa42ddf-ac80-4284-94c1-d5b0c37861ec","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Folytatódott a hétvégén a hamis bombariadók sorozata Moszkvában és Szentpéterváron. A fővárosában vasárnap két bevásárlóközpontot, Szentpéterváron pedig a Mariinszkij színházat kellett kiüríteni, de robbanószerkezetet nem találtak.","shortLead":"Folytatódott a hétvégén a hamis bombariadók sorozata Moszkvában és Szentpéterváron. A fővárosában vasárnap két...","id":"20190217_Tisztelettel_Vlagyimir_Putyin_az_orosz_elnok_neveben_kuldozgetnek_bombafenyegeteseket_ket_nagyvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa42ddf-ac80-4284-94c1-d5b0c37861ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43079211-5e6a-45ef-874a-4c0f14e8c0ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Tisztelettel_Vlagyimir_Putyin_az_orosz_elnok_neveben_kuldozgetnek_bombafenyegeteseket_ket_nagyvarosban","timestamp":"2019. február. 17. 18:33","title":"\"Tisztelettel, Vlagyimir Putyin\"- az orosz elnök nevében küldözgetnek bombafenyegetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c1365f-c73c-4769-ab64-5c25bcc07301","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kihagyják a csúcstalálkozót, amelyre Orbán egyébként elmegy. ","shortLead":"Kihagyják a csúcstalálkozót, amelyre Orbán egyébként elmegy. ","id":"20190218_Nem_mennek_el_a_lengyelek_a_V4_jeruzsalemi_talalkozojara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1c1365f-c73c-4769-ab64-5c25bcc07301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d2bffd-ebee-42b0-b382-23ddb5040897","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_Nem_mennek_el_a_lengyelek_a_V4_jeruzsalemi_talalkozojara","timestamp":"2019. február. 18. 11:46","title":"Nem mennek el a lengyelek a V4 jeruzsálemi találkozójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4523cc4-2f1b-4510-ab8b-b159aef31480","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egy hatalmas alapítványba pakolná a kormány az MTA intézeteit, ám gyanús, hogy ezzel csupán az akadémiai vagyonra akarják rátenni a kezüket.","shortLead":"Egy hatalmas alapítványba pakolná a kormány az MTA intézeteit, ám gyanús, hogy ezzel csupán az akadémiai vagyonra...","id":"20190218_A_Corvinus_mintajara_szervezik_at_az_MTAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4523cc4-2f1b-4510-ab8b-b159aef31480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3012111-3686-4e3b-afaf-82b9b0000023","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_A_Corvinus_mintajara_szervezik_at_az_MTAt","timestamp":"2019. február. 18. 11:07","title":"A Corvinus mintájára szerveznék át az MTA-t, így kaparintanák meg a vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]