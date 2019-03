Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány régióban túlbankosodás figyelhető meg az MNB elnöke szerint. Matolcsy György arról is nyilatkozott: a kormánynak tovább kellene csökkentenie az szja-t.","shortLead":"Néhány régióban túlbankosodás figyelhető meg az MNB elnöke szerint. Matolcsy György arról is nyilatkozott: a kormánynak...","id":"20190306_Matolcsy_56_nagybank_lenne_eleg_a_magyar_gazdasagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0d72a8-d143-4fdf-893c-818799da27c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Matolcsy_56_nagybank_lenne_eleg_a_magyar_gazdasagnak","timestamp":"2019. március. 06. 06:57","title":"Matolcsy: 5-6 nagybank lenne elég a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56efb1d-add7-45c0-8a77-293a2a46755f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Haptic baton, vagyis \"tapintható pálca\" néven készült karmesteri pálca vak zenészek számára. A szenzorokkal rendelkező fejlesztés a legkisebb mozgást is képes továbbítani. ","shortLead":"Haptic baton, vagyis \"tapintható pálca\" néven készült karmesteri pálca vak zenészek számára. A szenzorokkal rendelkező...","id":"20190305_karmesteri_palca_haptic_baton_latasserult_vakok_zenekari_zenesz_nagy_britannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56efb1d-add7-45c0-8a77-293a2a46755f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc8c08-934f-412f-a47e-9dcd866cfb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_karmesteri_palca_haptic_baton_latasserult_vakok_zenekari_zenesz_nagy_britannia","timestamp":"2019. március. 05. 12:33","title":"\"Tapintható\" karmesteri pálcát fejlesztettek vak zenészeknek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok beszélt volt férjéről, új edzőjéről, a Duna Arénáról és az új versenysorozatról is, amelyben nemcsak úszóként, hanem üzletasszonyként is részt vesz.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok beszélt volt férjéről, új edzőjéről, a Duna Arénáról és az új versenysorozatról is...","id":"20190306_hosszu_katinka_shane_tusup_valas_uszas_petrov_arpad_duna_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c076c9b-1319-4808-8262-96465edac257","keywords":null,"link":"/sport/20190306_hosszu_katinka_shane_tusup_valas_uszas_petrov_arpad_duna_arena","timestamp":"2019. március. 06. 19:37","title":"Hosszú Katinka: Örülök, hogy vége, ezt a meccset Shane nyerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Apránként derülnek ki a gyerekvállalási hitel feltételei.","shortLead":"Apránként derülnek ki a gyerekvállalási hitel feltételei.","id":"20190307_Ujabb_reszlettel_allt_elo_Gulyas_az_asszonyhitellel_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600265f1-aec7-4cf5-af34-d90bf4f3be69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Ujabb_reszlettel_allt_elo_Gulyas_az_asszonyhitellel_kapcsolatban","timestamp":"2019. március. 07. 11:22","title":"Újabb részlettel állt elő Gulyás az asszonyhitellel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogellenesen végzett alkuszi tevékenységgel vádolja a jegybank a Magyar Adósságrendező Zrt.-t.","shortLead":"Jogellenesen végzett alkuszi tevékenységgel vádolja a jegybank a Magyar Adósságrendező Zrt.-t.","id":"20190306_Feljelentette_az_MNB_a_Magyar_Adossagrendezot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0339b26e-c45c-4c1d-b99e-b8cc897c31e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Feljelentette_az_MNB_a_Magyar_Adossagrendezot","timestamp":"2019. március. 06. 10:33","title":"Feljelentette az MNB a Magyar Adósságrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45502358-64a7-42fd-8fc7-000598ff876d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United a 94. percben jutott tizenegyeshez, és végül 3-1-re nyert a Paris Saint-Germain otthonában, így a hazai 2-0-s vereséget követően jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből.\r

","shortLead":"A Manchester United a 94. percben jutott tizenegyeshez, és végül 3-1-re nyert a Paris Saint-Germain otthonában...","id":"20190307_paris_saint_germain_manchester_united_labdarugo_bajnokok_ligaja_videobiro_bunteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45502358-64a7-42fd-8fc7-000598ff876d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1620ba6-44d7-4912-981b-39168514ffaf","keywords":null,"link":"/sport/20190307_paris_saint_germain_manchester_united_labdarugo_bajnokok_ligaja_videobiro_bunteto","timestamp":"2019. március. 07. 05:41","title":"Drámai végkifejlet Párizsban: a videóbíró kellett a ManU továbbjutásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hankook Tire Magyarország Kft. bejelentette, hogy idén átlagosan 13,6 százalékos alapbéremelést hajt végre.","shortLead":"A Hankook Tire Magyarország Kft. bejelentette, hogy idén átlagosan 13,6 százalékos alapbéremelést hajt végre.","id":"20190306_Orakkal_a_sztrajk_utan_bejelentette_a_Hankook_a_beremelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e32b59-f255-4ca7-80e5-4c3350162a96","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Orakkal_a_sztrajk_utan_bejelentette_a_Hankook_a_beremelest","timestamp":"2019. március. 06. 11:57","title":"Órákkal a sztrájk után bejelentette a Hankook a béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bdc38a-112a-42e7-a33d-3861b1d3aa00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az évszázad vereségéről ír az As című spanyol lap, miután a Real Madrid kedden hazai pályán 4-1-re kikapott az Ajax Amsterdamtól, és ezzel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A meccs után a Real védője, Carvajal úgy fogalmazott: a szezonjuk eddig \"egy darab szar\".","shortLead":"Az évszázad vereségéről ír az As című spanyol lap, miután a Real Madrid kedden hazai pályán 4-1-re kikapott az Ajax...","id":"20190306_real_madrid_ajax_amsterdam_bajnokok_ligaja_sajtovisszhang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41bdc38a-112a-42e7-a33d-3861b1d3aa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbe91c-d4d5-44b6-b3dd-1fe511ea1d0d","keywords":null,"link":"/sport/20190306_real_madrid_ajax_amsterdam_bajnokok_ligaja_sajtovisszhang","timestamp":"2019. március. 06. 12:04","title":"Kitépték a szívét, az évszázad vereségét szenvedte el a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]