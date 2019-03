Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok beszélt volt férjéről, új edzőjéről, a Duna Arénáról és az új versenysorozatról is, amelyben nemcsak úszóként, hanem üzletasszonyként is részt vesz.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok beszélt volt férjéről, új edzőjéről, a Duna Arénáról és az új versenysorozatról is...","id":"20190306_hosszu_katinka_shane_tusup_valas_uszas_petrov_arpad_duna_arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c076c9b-1319-4808-8262-96465edac257","keywords":null,"link":"/sport/20190306_hosszu_katinka_shane_tusup_valas_uszas_petrov_arpad_duna_arena","timestamp":"2019. március. 06. 19:37","title":"Hosszú Katinka: Örülök, hogy vége, ezt a meccset Shane nyerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c971fbec-75da-41c3-b03e-2d4da08456ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője ugyanakkor az ATV-ben megerősítette, hogy benne akarnak maradni a konzervatív pártcsaládban. ","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője ugyanakkor az ATV-ben megerősítette, hogy benne akarnak maradni a konzervatív pártcsaládban. ","id":"20190306_Deutsch_Tamas_csodalkozna_ha_Orban_bocsanatot_kerne_a_Nepparttol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c971fbec-75da-41c3-b03e-2d4da08456ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8feae48d-1f6d-4756-b546-9927ecc24aa5","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Deutsch_Tamas_csodalkozna_ha_Orban_bocsanatot_kerne_a_Nepparttol","timestamp":"2019. március. 06. 11:21","title":"Deutsch Tamás csodálkozna, ha Orbán bocsánatot kérne a Néppárttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok tízezer ember menekül a szíriai Baghúz településről és környékéről, amely az Iszlám Állam utolsó enklávéja. Sokezren az ellenük harcoló Szíriai Demokratikus Erők (SDF) kurd-arab ernyőszervezet fogságába kerültek. A menekülők nagy többsége nő és gyerek.\r

\r

","shortLead":"Sok tízezer ember menekül a szíriai Baghúz településről és környékéről, amely az Iszlám Állam utolsó enklávéja...","id":"20190306_Tobb_ezer_Iszlam_Allamfegyveres_kerult_fogsagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4072235b-cf1b-42ae-a5ad-d22b3c741286","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Tobb_ezer_Iszlam_Allamfegyveres_kerult_fogsagba","timestamp":"2019. március. 06. 20:12","title":"Több ezer Iszlám Állam-fegyveres került fogságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt akarják elérni, hogy minél több németországi magyar vegyen részt az EP-választáson. ","shortLead":"Azt akarják elérni, hogy minél több németországi magyar vegyen részt az EP-választáson. ","id":"20190305_Kozos_kampanyt_indit_a_nemet_szocialdemokratakkal_az_MSZP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320e2861-882e-4008-8504-bb7ff7642c24","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Kozos_kampanyt_indit_a_nemet_szocialdemokratakkal_az_MSZP","timestamp":"2019. március. 05. 15:23","title":"Közös kampányt indít a német szociáldemokratákkal az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Módosító indítványt fogadott el szerdán a brit parlament nem választott tagokból álló felsőháza, amelyben felszólították a kormányt: tárgyaljon az Európai Unióval arról, hogy az Egyesült Királyság unióból való kilépését követően vámuniót hoznak létre.

","shortLead":"Módosító indítványt fogadott el szerdán a brit parlament nem választott tagokból álló felsőháza, amelyben...","id":"20190307_lordok_haza_brit_parlament_targyalas_eu_vamunio_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a29432-e94e-43bd-a72b-5f7680142c6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_lordok_haza_brit_parlament_targyalas_eu_vamunio_brexit","timestamp":"2019. március. 07. 05:54","title":"Brexit: a Lordok Háza szerint vámunió kellene az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56efb1d-add7-45c0-8a77-293a2a46755f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Haptic baton, vagyis \"tapintható pálca\" néven készült karmesteri pálca vak zenészek számára. A szenzorokkal rendelkező fejlesztés a legkisebb mozgást is képes továbbítani. ","shortLead":"Haptic baton, vagyis \"tapintható pálca\" néven készült karmesteri pálca vak zenészek számára. A szenzorokkal rendelkező...","id":"20190305_karmesteri_palca_haptic_baton_latasserult_vakok_zenekari_zenesz_nagy_britannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56efb1d-add7-45c0-8a77-293a2a46755f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc8c08-934f-412f-a47e-9dcd866cfb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_karmesteri_palca_haptic_baton_latasserult_vakok_zenekari_zenesz_nagy_britannia","timestamp":"2019. március. 05. 12:33","title":"\"Tapintható\" karmesteri pálcát fejlesztettek vak zenészeknek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Túljelentkezés van az elnöki posztra, de az állományt alig tudják feltölteni. Már az államapparátusból is verbuválják a leendő bírókat – írja a csütörtökön megjelenő HVG.","shortLead":"Túljelentkezés van az elnöki posztra, de az állományt alig tudják feltölteni. Már az államapparátusból is verbuválják...","id":"20190306_Koppanhat_Patyi_mas_befuto_lehet_a_kozigazgatasi_birosag_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a08fe45-a6be-4523-b48d-8edf417896d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Koppanhat_Patyi_mas_befuto_lehet_a_kozigazgatasi_birosag_elere","timestamp":"2019. március. 06. 12:29","title":"Koppanhat Patyi, más befutó lehet a közigazgatási bíróság élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00342bd-c331-4d71-9e91-b4952c11f2fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötödével nőttek a MÁV-HÉV bevételei tavaly szeptember óta.","shortLead":"Ötödével nőttek a MÁV-HÉV bevételei tavaly szeptember óta.","id":"20190306_Oriasit_nott_a_jegyarbevetel_miota_csak_elore_valtott_jeggyel_lehet_HEVre_szallni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e00342bd-c331-4d71-9e91-b4952c11f2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b967e83-1350-494b-b2d1-8c4170d1dc04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Oriasit_nott_a_jegyarbevetel_miota_csak_elore_valtott_jeggyel_lehet_HEVre_szallni","timestamp":"2019. március. 06. 06:02","title":"Óriásit nőtt a jegyárbevétel, mióta csak előre váltott jeggyel lehet HÉV-re szállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]