[{"available":true,"c_guid":"9fbd2fb3-7af2-423a-bf9c-fb146aa19b3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak egyszerű másolatról van szó.","shortLead":"Nem csak egyszerű másolatról van szó.","id":"20190329_Hamis_Botticellikeprol_derult_ki_hogy_ertekesebb_mint_hittek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fbd2fb3-7af2-423a-bf9c-fb146aa19b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb0be1-0c55-400c-aa93-1217c667700b","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Hamis_Botticellikeprol_derult_ki_hogy_ertekesebb_mint_hittek","timestamp":"2019. március. 29. 18:41","title":"“Hamis” Botticelli-képről derült ki, hogy értékesebb, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfef752-4477-4296-b775-59cbe79d1ef8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Verrasztó Dávid a napokban azt nehezményezte, hogy nem úgy sikerült az edzőtáborozása, ahogy kellett volna.","shortLead":"Verrasztó Dávid a napokban azt nehezményezte, hogy nem úgy sikerült az edzőtáborozása, ahogy kellett volna.","id":"20190330_Reagalt_a_Verrasztougyre_az_uszoszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdfef752-4477-4296-b775-59cbe79d1ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c98834b-4be2-44ce-91f7-bc63d47abaf0","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Reagalt_a_Verrasztougyre_az_uszoszovetseg","timestamp":"2019. március. 30. 17:40","title":"Reagált a Verrasztó-ügyre az úszószövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi Fidesz nem tudja lenyelni a békát, hogy azok a milliárdos beruházások, amelyekre még korábban pályáztak, mostanra készülnek el. Így mindent duplán adnak át a városban, amióta Márki-Zay Péter a polgármester Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"A helyi Fidesz nem tudja lenyelni a békát, hogy azok a milliárdos beruházások, amelyekre még korábban pályáztak...","id":"20190330_Ujabb_dupla_atadas_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dbef9e-4a2e-4427-8b63-2edabe9f9a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190330_Ujabb_dupla_atadas_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. március. 30. 08:45","title":"Márki-Zay Pétert megint beelőzte a helyi Fidesz, pénteken felavatták az elkerülőt, aminek az átadása vasárnap lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába a párizsi megállapodás, az ENSZ csak most kiadott jelentése szerint az évszázad végére akár 14-15 fokkal is emelkedhet a hőmérséklet az Északi-sarkvidéken.","shortLead":"Hiába a párizsi megállapodás, az ENSZ csak most kiadott jelentése szerint az évszázad végére akár 14-15 fokkal is...","id":"20190329_eszaki_sark_homerseklet_emelkedes_ensz_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980bf0e5-9ced-47cc-9e9d-9282788fb337","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_eszaki_sark_homerseklet_emelkedes_ensz_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. március. 29. 13:03","title":"Megállíthatatlanul emelkedik a hőmérséklet az Északi-sarkon, és úgy tűnik, nincs rá megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szamurájdarázs a márványpoloska tojásaiba rakja petéit. ","shortLead":"A szamurájdarázs a márványpoloska tojásaiba rakja petéit. ","id":"20190329_Mar_megerkezett_Europaba_a_marvanypoloska_ellensege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2079b980-fd3e-4d82-96ef-64e502b7e370","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Mar_megerkezett_Europaba_a_marvanypoloska_ellensege","timestamp":"2019. március. 29. 17:53","title":"Már megérkezett Európába a márványpoloska ellensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4761fd2a-685a-415e-9112-c9f5ca187314","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs kettő négy nélkül, Különben dühbe jövünk, Kincs, ami nincs, Bűnvadászok - emlékezetes címek sora kötődik a Terence Hill-Bud Spencer pároshoz. Közös munkáik igazi családi filmekké váltak, a humor minden pillanatukat áthatotta. Persze Terence Hill önállóan is tevékenykedett, szerepelt Winnetou-filmekben, de megformálta az életvidám, bohókás plébánost, Don Matteót is. Vajon van Magyarországon egyáltalán ünnepnap a ma 80 éves Terence Hill nélkül a tévében? Portré.","shortLead":"Nincs kettő négy nélkül, Különben dühbe jövünk, Kincs, ami nincs, Bűnvadászok - emlékezetes címek sora kötődik...","id":"20190329_Ha_kicsit_a_tet_a_kedvem_sotet__Terence_Hill_80_eves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4761fd2a-685a-415e-9112-c9f5ca187314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc5a0bd-eda5-4315-bf82-66c03d4755f9","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Ha_kicsit_a_tet_a_kedvem_sotet__Terence_Hill_80_eves","timestamp":"2019. március. 29. 16:49","title":"“Ha kicsi a tét, a kedvem sötét” - Terence Hill 80 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e321203-e34c-4e96-b15e-01f62ae412e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újpesti állomás színkombinációja nem véletlen!","shortLead":"Az újpesti állomás színkombinációja nem véletlen!","id":"20190330_Atadtak_a_felujitott_harmas_metrot__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e321203-e34c-4e96-b15e-01f62ae412e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd2799f-4c53-4fde-ba38-c83faf46b0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Atadtak_a_felujitott_harmas_metrot__fotok","timestamp":"2019. március. 30. 12:43","title":"Megmutatjuk, milyenek lettek a hármas metró felújított megállói - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4d8177-2682-4e46-adbf-9609c815b1dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lovak lesántultak, lehet, hogy vissza is küldik őket Magyarországra. ","shortLead":"A lovak lesántultak, lehet, hogy vissza is küldik őket Magyarországra. ","id":"20190329_Nem_tudjak_hasznalni_az_osztrakok_Orban_ajandeklovait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf4d8177-2682-4e46-adbf-9609c815b1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0f0f1b-5a30-4fa9-a9f9-e3a1474630b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Nem_tudjak_hasznalni_az_osztrakok_Orban_ajandeklovait","timestamp":"2019. március. 29. 15:32","title":"Nem tudják használni az osztrákok Orbán ajándéklovait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]