[{"available":true,"c_guid":"6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Tisztségemről lemondva, elnöki pályafutásomat befejezve, bocsánatot kérek polgártársaimtól, akikkel szemben mulasztást követtem el\" - írta Abdel-Azíz Buteflika.\r

\r

","shortLead":"\"Tisztségemről lemondva, elnöki pályafutásomat befejezve, bocsánatot kérek polgártársaimtól, akikkel szemben mulasztást...","id":"20190403_Utolso_gesztuskent_elnezeset_kert_nepetol_a_lemondott_algeriai_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5939b6b1-ea4d-4b26-bf09-4c43fe400db7","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Utolso_gesztuskent_elnezeset_kert_nepetol_a_lemondott_algeriai_elnok","timestamp":"2019. április. 03. 19:57","title":"Utolsó gesztusként elnézését kért népétől a lemondott algériai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","shortLead":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","id":"20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b63550-653c-4e58-9151-0a478e613559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","timestamp":"2019. április. 03. 14:33","title":"Budapestre is elhozzák a kölcsönözhető e-rollereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olyan eszközöket tettek a vonatsínekre két megyében is, melyek rövidzárlatot okoztak volna a szerelvények áramellátásában.","shortLead":"Olyan eszközöket tettek a vonatsínekre két megyében is, melyek rövidzárlatot okoztak volna a szerelvények...","id":"20190402_Brexitpartiak_keszultek_szabotazsra_a_brit_vasut_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40e97ca-00c9-4e2d-bdfd-c4e40528c71f","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Brexitpartiak_keszultek_szabotazsra_a_brit_vasut_ellen","timestamp":"2019. április. 02. 18:32","title":"Brexit-pártiak készültek szabotázsra a brit vasút ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffb013d-8e9c-4b51-ba04-f7c23a9b6812","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Iker példányok tűntek fel két autóból egy német utcán: modell, szín és sajnos, ami már korántsem szabályos, a rendszámuk is azonos volt.","shortLead":"Iker példányok tűntek fel két autóból egy német utcán: modell, szín és sajnos, ami már korántsem szabályos...","id":"20190404_renszam_egyformaauto_rendszamhamisitas_klon_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ffb013d-8e9c-4b51-ba04-f7c23a9b6812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55c5a25-5962-469e-b7b3-009f694a01fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_renszam_egyformaauto_rendszamhamisitas_klon_auto","timestamp":"2019. április. 04. 12:22","title":"Itt valami nagyon nincs rendben. Ennek a két autónak még a rendszáma is egyforma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Brüsszel szerint az új reformok fokozzák a bírák feletti politikai ellenőrzést. ","shortLead":"Brüsszel szerint az új reformok fokozzák a bírák feletti politikai ellenőrzést. ","id":"20190403_Unios_eljaras_indult_Lengyelorszag_ellen_az_uj_biroi_fegyelmi_kamarak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4918c608-88f5-4936-9c2b-ef1b9dbbe5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Unios_eljaras_indult_Lengyelorszag_ellen_az_uj_biroi_fegyelmi_kamarak_miatt","timestamp":"2019. április. 03. 13:57","title":"Uniós eljárás indult Lengyelország ellen az új bírói fegyelmi kamarák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1818f380-7e08-4129-8049-baf9c3fb41f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szabadalmi tervek alapján úgy tűnik, az eddig kiszivárgott videón a Lenovo leendő készüléke szerepel.","shortLead":"A szabadalmi tervek alapján úgy tűnik, az eddig kiszivárgott videón a Lenovo leendő készüléke szerepel.","id":"20190402_lenovo_okostelefon_hajlithato_okostelefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1818f380-7e08-4129-8049-baf9c3fb41f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff91b5fb-9f7d-41bd-b517-d9285d832568","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_lenovo_okostelefon_hajlithato_okostelefon_android","timestamp":"2019. április. 02. 18:33","title":"Árulkodó kép került elő: tényleg ilyen lesz a Lenovo hajlítható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a2574c-851a-4963-839a-4a2e1ec78e8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Apple-szabadalom egy olyan „i-eszközt” (iPhone-t, Apple Watchot) mutat, amelyik akár halálos gázok detektálására is alkalmas lehet.","shortLead":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Apple-szabadalom egy olyan „i-eszközt” (iPhone-t, Apple Watchot) mutat, amelyik...","id":"20190404_apple_szabadalom_gazerzekelo_szen_monoxid_erzekelo_iphone_apple_watch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a2574c-851a-4963-839a-4a2e1ec78e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5675b631-8d60-405e-9c65-53c837742cde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_apple_szabadalom_gazerzekelo_szen_monoxid_erzekelo_iphone_apple_watch","timestamp":"2019. április. 04. 15:03","title":"Olyan funkciót tehetnek az iPhone-ba, amit kötelezővé kellene tenni minden mobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02238f68-71c5-4339-8975-50958dbc2f65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy szaúdi konzorcium happolta el a megrendelést.","shortLead":"Egy szaúdi konzorcium happolta el a megrendelést.","id":"20190404_Lemaradtak_a_magyarok_a_gazvezetekepitesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02238f68-71c5-4339-8975-50958dbc2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284a2225-4f26-496d-ae97-a4ecf6603fd2","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Lemaradtak_a_magyarok_a_gazvezetekepitesrol","timestamp":"2019. április. 04. 10:58","title":"Lemaradtak a magyarok a gázvezeték-építésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]