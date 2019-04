Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sebességhatárokat mindig be kell tartani, de a holnapi napon kiemelten ajánlott odafigyelni a legnagyobb megengedett sebességre. ","shortLead":"A sebességhatárokat mindig be kell tartani, de a holnapi napon kiemelten ajánlott odafigyelni a legnagyobb megengedett...","id":"20190402_szerdan_minden_traffipaxot_bevet_a_magyar_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfdfbf0-f148-4a65-acb5-86d0c0c1a407","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_szerdan_minden_traffipaxot_bevet_a_magyar_rendorseg","timestamp":"2019. április. 02. 11:26","title":"Szerdán minden traffipaxot bevet a magyar rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MNB mostani lépései még nem igazán fognak fájni a lakáshiteleseknek, de reménykedniük kell, hogy az alapkamat emelése még arrébb van.","shortLead":"Az MNB mostani lépései még nem igazán fognak fájni a lakáshiteleseknek, de reménykedniük kell, hogy az alapkamat...","id":"20190403_Kiszamoltak_mennyivel_nohetnek_a_hitelek_torlesztoreszletei_a_kamatemeles_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56be0d8-6290-4e8d-ab4d-86eb8accb888","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_Kiszamoltak_mennyivel_nohetnek_a_hitelek_torlesztoreszletei_a_kamatemeles_utan","timestamp":"2019. április. 03. 05:36","title":"Kiszámolták, mennyivel nőhetnek a hitelek törlesztőrészletei a kamatemelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98efd7ab-a83d-41a6-a551-527a6585bca7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 43 éves asszony szerint egy pillanatra azt hitte, hogy az egykori alelnök szájon fogja csókolni. ","shortLead":"Egy 43 éves asszony szerint egy pillanatra azt hitte, hogy az egykori alelnök szájon fogja csókolni. ","id":"20190402_Mar_ket_no_is_azzal_vadolta_meg_Joe_Bident_hogy_illetlenul_viselkedett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98efd7ab-a83d-41a6-a551-527a6585bca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977a436c-0dd4-46a0-b9db-d8ccdb8131ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Mar_ket_no_is_azzal_vadolta_meg_Joe_Bident_hogy_illetlenul_viselkedett","timestamp":"2019. április. 02. 17:38","title":"Már két nő is azzal vádolta meg Joe Bident, hogy illetlenül viselkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mondott el minden részletet a zuglói parkolási mutyiról Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje, aki a Magyar Narancsnak adott interjút.\r

\r

","shortLead":"Nem mondott el minden részletet a zuglói parkolási mutyiról Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd...","id":"20190403_Karacsony_fenyegeti_a_Fideszt_es_az_MSZPt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081ac6ad-a97f-48f0-945a-9ed6f9d88fa5","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Karacsony_fenyegeti_a_Fideszt_es_az_MSZPt","timestamp":"2019. április. 03. 15:43","title":"Karácsony fenyegeti a Fideszt és az MSZP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd99f50-efb2-41f7-9f60-d3292acd47ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google véletlenül nyilvánossá tett részleteket egy még be sem jelentett eszközről. Azóta már eltávolították a kiszivárgott képeket, azonban az internet nem felejt.","shortLead":"A Google véletlenül nyilvánossá tett részleteket egy még be sem jelentett eszközről. Azóta már eltávolították...","id":"20190402_google_nest_hub_max_okoskijelzo_kiszivargott_reszletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dd99f50-efb2-41f7-9f60-d3292acd47ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2dbbd3d-d908-4f93-bd89-671797c57ec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_google_nest_hub_max_okoskijelzo_kiszivargott_reszletek","timestamp":"2019. április. 02. 10:33","title":"Véletlenül kiszivárgott, hogy épp min dolgozik a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.","shortLead":"Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.","id":"20190402_david_es_goliat_hany_suzuki_jimny_huz_el_egy_mercedes_g63at_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a301d8-e0d2-4377-958e-0e621ad05ae6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_david_es_goliat_hany_suzuki_jimny_huz_el_egy_mercedes_g63at_video","timestamp":"2019. április. 02. 06:41","title":"Dávid és Góliát: Hány Suzuki Jimny húz el egy Mercedes G63-at? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aztán kiderült, hogy nem is volt vicc, tényleg tesztelik a terméket. ","shortLead":"Aztán kiderült, hogy nem is volt vicc, tényleg tesztelik a terméket. ","id":"20190402_Vega_burgerrel_viccelte_meg_a_vasarlokat_a_Burger_King","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705bc3-e50c-42a8-b162-47bdba40339f","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Vega_burgerrel_viccelte_meg_a_vasarlokat_a_Burger_King","timestamp":"2019. április. 02. 19:59","title":"Vega burgerrel viccelte meg a vásárlókat a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendszerszintű javaslatot készít a kórházak folyamatos eladósodásának megállítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","shortLead":"Rendszerszintű javaslatot készít a kórházak folyamatos eladósodásának megállítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","id":"20190402_Koltsegvetesi_felugyeloket_kuldenek_az_eladosodott_korhazakba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a245683-02e6-4bc7-9581-a8fa6e3f3e5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Koltsegvetesi_felugyeloket_kuldenek_az_eladosodott_korhazakba","timestamp":"2019. április. 02. 08:27","title":"Költségvetési felügyelőket küldenek az eladósodott kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]