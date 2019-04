Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b274f218-8d2f-4e8e-8b2f-f3dbba624449","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar főváros a német hátterű autómegosztó működésének első kelet-közép-európai helyszíne lesz. ","shortLead":"A magyar főváros a német hátterű autómegosztó működésének első kelet-közép-európai helyszíne lesz. ","id":"20190411_Uj_automegoszto_jon_Budapestre_BMWkkel_lehet_majd_furikazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b274f218-8d2f-4e8e-8b2f-f3dbba624449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303d6015-4e07-45bc-bfcb-40aff3e4dccb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_Uj_automegoszto_jon_Budapestre_BMWkkel_lehet_majd_furikazni","timestamp":"2019. április. 11. 11:54","title":"Új autómegosztó jön Budapestre, prémium BMW-kkel lehet majd furikázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582ada4-31f1-4481-a9d4-82da77c62058","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az étrendjén nem változtatott, mégsem vallja ezután magát vegánnak. Tessék?","shortLead":"Az étrendjén nem változtatott, mégsem vallja ezután magát vegánnak. Tessék?","id":"20190411_Steiner_Kristof_nem_vegan_tobbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e582ada4-31f1-4481-a9d4-82da77c62058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d09e51-6b2d-4401-b5ad-b1a5ce6c6274","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Steiner_Kristof_nem_vegan_tobbe","timestamp":"2019. április. 11. 16:24","title":"Steiner Kristóf nem vegán többé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már 2014-ben is nagyobb volt a magyarok leggazdagabb egytizedének vagyonkoncentrációja, mint amivel eddig számoltunk, és azóta nőtt, már a lakosság teljes vagyonának 56 százaléka a legfölső tized kezében van. A háztartások szegényebbik felének csak az összvagyon 8,9 százaléka jut. ","shortLead":"Már 2014-ben is nagyobb volt a magyarok leggazdagabb egytizedének vagyonkoncentrációja, mint amivel eddig számoltunk...","id":"20190411_Sokkal_nagyobb_az_egyenlotlenseg_Magyarorszagon_mint_eddig_hittuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268ce47e-c122-4a48-8596-676b01bd8865","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Sokkal_nagyobb_az_egyenlotlenseg_Magyarorszagon_mint_eddig_hittuk","timestamp":"2019. április. 11. 14:20","title":"Annyit is ér? Kiderült, mennyit keres és mennyije van a 100 ezer leggazdagabb magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai és kommunikációs hibák miatt nem sikerült leszállnia a Holdon a Beresitnek.","shortLead":"Technikai és kommunikációs hibák miatt nem sikerült leszállnia a Holdon a Beresitnek.","id":"20190411_Osszetort_az_izraeli_Holdszonda_a_landolaskor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efef638c-f656-4429-800b-78bc4bbb54b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_Osszetort_az_izraeli_Holdszonda_a_landolaskor","timestamp":"2019. április. 11. 21:59","title":"Összetört az izraeli Hold-szonda a landoláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók megnyugodhatnak.\r

","id":"20190411_Bansagi_Ildiko_A_Vidnyanszkyt_ert_tamadasok_miatt_abba_akartam_hagyni_a_palyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d30272-45d3-4c1e-9d60-1eea4b9ec9db","keywords":null,"link":"/kultura/20190411_Bansagi_Ildiko_A_Vidnyanszkyt_ert_tamadasok_miatt_abba_akartam_hagyni_a_palyat","timestamp":"2019. április. 11. 13:42","title":"Bánsági Ildikó: A Vidnyánszkyt ért támadások miatt abba akartam hagyni a pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf3d846-1f6b-4ec2-b7f5-3e9574d5acb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám az igazi szadista szolgáltatás.","shortLead":"Ez ám az igazi szadista szolgáltatás.","id":"20190411_Vannak_ellensegei_Igy_spoilerezze_el_nekik_a_Tronok_harcat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf3d846-1f6b-4ec2-b7f5-3e9574d5acb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8f2c7e-a9ab-41e2-946f-77736e20e7ed","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Vannak_ellensegei_Igy_spoilerezze_el_nekik_a_Tronok_harcat","timestamp":"2019. április. 11. 06:20","title":"Vannak ellenségei? Így spoilerezze el nekik a Trónok harcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az épület alsó szintje hajdanán egy nemesi család otthona volt. ","shortLead":"Az épület alsó szintje hajdanán egy nemesi család otthona volt. ","id":"20190412_Horvatorszagban_egy_kozert_is_a_vilagorokseg_resze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1367ec26-1b5f-4c62-ba86-25c15598f8db","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Horvatorszagban_egy_kozert_is_a_vilagorokseg_resze","timestamp":"2019. április. 12. 05:33","title":"Horvátországban egy közért is a világörökség része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]