[{"available":true,"c_guid":"64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden e-mailben értesítette a leendő vásárlókat a Samsung, hogy a hónap végéig törölni fogják a Galaxy Foldra leadott előrendelést. ","shortLead":"Kedden e-mailben értesítette a leendő vásárlókat a Samsung, hogy a hónap végéig törölni fogják a Galaxy Foldra leadott...","id":"20190507_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_torik_konstrukcios_hiba_elorendeles_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc81c5a5-888d-473c-80eb-b2e5e2840d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_torik_konstrukcios_hiba_elorendeles_torlese","timestamp":"2019. május. 07. 18:03","title":"Törli az összehajtható telefonra leadott rendeléseket a Samsung, és nem tudni, mikorra lesz \"kész\" a Galaxy Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fc9a06-f5d6-40c0-89a3-43aff070b38e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Adam Sky egy ismerősén akart segíteni, amikor a tragikus baleset történt.","shortLead":"Adam Sky egy ismerősén akart segíteni, amikor a tragikus baleset történt.","id":"20190506_Atesett_egy_uvegajton_es_elverzett_a_vilaghiru_DJ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71fc9a06-f5d6-40c0-89a3-43aff070b38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb33e58-a0af-466d-85b6-84688d4214c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Atesett_egy_uvegajton_es_elverzett_a_vilaghiru_DJ","timestamp":"2019. május. 06. 17:31","title":"Átesett egy üvegajtón és elvérzett a világhírű DJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a78f3-478d-474b-82b0-74ae3d53c3df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megugró bevételek mellett 19-re húzott lapot a Kisvárda csapata az első osztályban, így veszteséggel volt kénytelen zárni 2018-at.\r

\r

","shortLead":"A megugró bevételek mellett 19-re húzott lapot a Kisvárda csapata az első osztályban, így veszteséggel volt kénytelen...","id":"20190507_A_Kisvarda_csapata_a_focira_hullo_penzesoben_is_veszteseges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=479a78f3-478d-474b-82b0-74ae3d53c3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297214ab-90f7-4df4-8dd7-dfba0a6cb376","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_A_Kisvarda_csapata_a_focira_hullo_penzesoben_is_veszteseges","timestamp":"2019. május. 07. 14:12","title":"A Kisvárda csapata a focira hulló pénzesőben is veszteséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e53d86-536f-4d44-915e-5d1426a7e9c2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési nehézségekig változatos tünetekkel járhat. Ugyanakkor a prosztatagyulladás kellő odafigyeléssel, és már néhány egyszerű, ám kevésbé ismert hétköznapi trükkel megelőzhető. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési...","id":"proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5e53d86-536f-4d44-915e-5d1426a7e9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9afdd-bd10-4b02-bb47-6ef44bb1317e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","timestamp":"2019. május. 07. 17:30","title":"5 tény a férfibetegségről, amitől a rendszeres szex is megvédhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"7f1a4556-7218-4f66-8896-f9c8ba4cb605","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":".A Debreciner.hu szerkesztősége szerint csak úgy biztosítható, hogy a tartalomba se oligarchák, se önkormányzat, se más ne szólhasson bele, ha az olvasók maguk tartják fent. Az RTL Klub híradója szerint az előfizetés egy hónapra 1000 forint. ","shortLead":".A Debreciner.hu szerkesztősége szerint csak úgy biztosítható, hogy a tartalomba se oligarchák, se önkormányzat, se más...","id":"20190505_Debrecenben_elinditottak_az_elso_videki_online_portalt_amely_kizarolag_olvasoi_elofizetesekre_tamaszkodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1a4556-7218-4f66-8896-f9c8ba4cb605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e980de97-eb65-4f1d-8852-ec6f481b0fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Debrecenben_elinditottak_az_elso_videki_online_portalt_amely_kizarolag_olvasoi_elofizetesekre_tamaszkodik","timestamp":"2019. május. 05. 19:44","title":"Debrecenben elindították az első vidéki online portált, amely kizárólag olvasói előfizetésekre támaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831acdc6-42d4-45f4-a7f3-94af7387d94e","c_author":"","category":"velemeny","description":"Az Európai Parlament elnökeinek írása.","shortLead":"Az Európai Parlament elnökeinek írása.","id":"20190507_Europai_valasztasok__Szavazzon_On_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=831acdc6-42d4-45f4-a7f3-94af7387d94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239aef8b-2513-4203-aa2d-a5ccece32101","keywords":null,"link":"/velemeny/20190507_Europai_valasztasok__Szavazzon_On_is","timestamp":"2019. május. 07. 11:23","title":"Európai választások – Szavazzon Ön is!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rekordidő alatt, forgalmazása második hétvégéjén már átlépte a kétmilliárd dolláros globális bevételt a Bosszúállók: Végjáték című szuperhősfilm – jelentette be a forgalmazó Walt Disney Co.","shortLead":"Rekordidő alatt, forgalmazása második hétvégéjén már átlépte a kétmilliárd dolláros globális bevételt a Bosszúállók...","id":"20190506_Tovabbra_is_rekordokat_dontoget_a_Bosszuallok_Vegjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064c07a3-c73c-4f11-8a6b-3b344368ac8d","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Tovabbra_is_rekordokat_dontoget_a_Bosszuallok_Vegjatek","timestamp":"2019. május. 06. 09:09","title":"Továbbra is rekordokat döntöget a Bosszúállók: Végjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sztevo Pendarovszki, a kormányzó balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) jelöltje nyerte meg az észak-makedóniai elnökválasztást vasárnap, az előzetes eredmények szerint.","shortLead":"Sztevo Pendarovszki, a kormányzó balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) jelöltje nyerte meg...","id":"20190505_Baloldali_gyozelem_az_eszakmakedoniai_elnokvalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe8e9f4-1d0c-41c0-bea7-3469d3fbce57","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Baloldali_gyozelem_az_eszakmakedoniai_elnokvalasztason","timestamp":"2019. május. 05. 22:56","title":"Baloldali győzelem az észak-makedóniai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]