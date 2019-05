Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df781ca4-4851-4528-b207-f9f6b64e51c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sharp már a tavalyi csúcsmobilját is úgy mutatta be, hogy két szenzorsziget van rajta, és ezen a metóduson az idei évben sem változtatnak.","shortLead":"A Sharp már a tavalyi csúcsmobilját is úgy mutatta be, hogy két szenzorsziget van rajta, és ezen a metóduson az idei...","id":"20190510_sharp_aquos_r3_okostelefon_szenzorsziget_notch_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df781ca4-4851-4528-b207-f9f6b64e51c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e447cf-8763-4be7-b55b-9b7b37fb4b19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_sharp_aquos_r3_okostelefon_szenzorsziget_notch_kijelzo","timestamp":"2019. május. 10. 16:03","title":"Annyira tetszik a Sharpnak a szenzorsziget, hogy kettőt is tesz egy mobilra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos budapesti panellakás 28,2 millió forintba, egy téglaépítésű lakás 42,5 millióba került márciusban. Nagyon nem mindegy azonban, hogy ezt az összeget milyen támogatásokkal lehet előteremteni. Végigszámoltuk a lehetőségeket.","shortLead":"Egy átlagos budapesti panellakás 28,2 millió forintba, egy téglaépítésű lakás 42,5 millióba került márciusban. Nagyon...","id":"20190511_Elveszett_a_csok_es_a_tobbi_kedvezmeny_szamrengetegeben_Itt_egy_gyakorlatias_utmutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa902078-3103-48c0-801b-01b527724b45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Elveszett_a_csok_es_a_tobbi_kedvezmeny_szamrengetegeben_Itt_egy_gyakorlatias_utmutato","timestamp":"2019. május. 11. 06:44","title":"Elveszett a csok és a többi kedvezmény számrengetegében? Íme, a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a8f3c6-fd89-4434-9060-231100512416","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Marabu_FekNyuz_Oszton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16a8f3c6-fd89-4434-9060-231100512416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e0372e-b187-4b12-950c-0e9cfa643d5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Marabu_FekNyuz_Oszton","timestamp":"2019. május. 10. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Ösztön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bizakodva várja az Eurovíziós Dalfesztiválon a hétfői főpróbát Pápai Joci, aki Az én apám című dallal képviseli Magyarországot Tel-Avivban.\r

A Mortal Kombat 11-ben a műfaj rajongói aligha fognak csalódni. Aki pedig két évtizede időnként bele-belelesett az akkoriban burjánzó kábelcsatornák éjszakai műsorfolyamában sugárzott horrorokba, annak nem csak a vér önti majd el a képernyőjét, hanem a nosztalgia is.","shortLead":"A kilencvenes évek B kategóriás filmjeinek hangulata köszön vissza a Mortal Kombat aktuális kiadásának meneteit lezáró...","id":"20190509_mortal_kombat_11_teszt_kritika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245f9686-65dd-4609-8cb3-b0edbf1187d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2ad0df-4b52-431d-8037-45b15bb7aaa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_mortal_kombat_11_teszt_kritika","timestamp":"2019. május. 10. 20:00","title":"Rémes és véres a mese, de pont ezt imádják benne sok millióan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A fideszes hallgatók 22 százaléka szerint bizonyos körülmények között jobb a diktatúra, mint a demokrácia – derül ki egy friss kutatásból. Azt is megtudtuk, hogy minden harmadik fiatal tervezi, hogy külföldön éljen, és hogy a hallgatók között a Momentum a legnépszerűbb párt.","shortLead":"A fideszes hallgatók 22 százaléka szerint bizonyos körülmények között jobb a diktatúra, mint a demokrácia – derül ki...","id":"20190510_demokracia_aktiv_fiatalok_egyetem_momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74491cad-e48b-41c7-bd83-a1ffd1698786","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_demokracia_aktiv_fiatalok_egyetem_momentum","timestamp":"2019. május. 10. 18:34","title":"Demokráciát akarnak a magyar fiatalok, de nem ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]