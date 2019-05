Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d46c407-862a-4b71-883d-1caa12dcb900","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA már javában készül arra a pillanatra, amikor a Mars 2020 Mars-járóval a fedélzetén útnak indul a leszállóegység. Hogy minden simán menjen, most egy furcsa gyakorlatba kezdtek egy helikopterrel.","shortLead":"A NASA már javában készül arra a pillanatra, amikor a Mars 2020 Mars-járóval a fedélzetén útnak indul a leszállóegység...","id":"20190529_nasa_mars_2020_leszalloegyseg_lander_vision_system_lvs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d46c407-862a-4b71-883d-1caa12dcb900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d1ac5c-2a22-4466-aad9-7de6f8041497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_nasa_mars_2020_leszalloegyseg_lander_vision_system_lvs","timestamp":"2019. május. 29. 16:03","title":"Furcsa tesztbe kezdett a NASA egy helikopterrel, ezen múlhat a következő Mars-járó sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár a Forma 1-ben nem igazán brillírozik mostanság az olasz csapat, a legújabb utcai autójuk igencsak ígéretesnek tűnik. Konkrétan sohasem volt még ilyen erős utcai sportkocsija a cégnek, ami hazánkban akár zöld rendszámot is kaphat.","shortLead":"Bár a Forma 1-ben nem igazán brillírozik mostanság az olasz csapat, a legújabb utcai autójuk igencsak ígéretesnek...","id":"20190529_Itt_a_vadonatuj_Ferrari_SF90_Stradale","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0478fd82-d38e-4f71-afa8-ebb74fbee4cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Itt_a_vadonatuj_Ferrari_SF90_Stradale","timestamp":"2019. május. 29. 20:09","title":"Itt a vadonatúj Ferrari, az 1000 lóerős plugin hibrid SF90 Stradale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a745e466-0fb8-45d4-a307-478fc321929e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vágányfelújítás miatt nem a teljes vonalon fog járni az M2-es metró június 1-jén és 2-án.","shortLead":"Vágányfelújítás miatt nem a teljes vonalon fog járni az M2-es metró június 1-jén és 2-án.","id":"20190530_Elhasznalodtak_a_2es_metro_vaganyai_a_hetvegen_lezaras_jon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a745e466-0fb8-45d4-a307-478fc321929e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0913786e-f146-4aae-ac95-ce1425b9f8dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Elhasznalodtak_a_2es_metro_vaganyai_a_hetvegen_lezaras_jon","timestamp":"2019. május. 30. 16:17","title":"Elhasználódtak a 2-es metró vágányai, a hétvégén lezárás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54cfb89-63b7-4170-90a4-7a2cc5fd0cb4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nyilvánosak az éves beszámolók. ","shortLead":"Nyilvánosak az éves beszámolók. ","id":"20190530_Bejott_az_elet_Meszaros_Lorinc_testverenek_is_minden_cegeben_milliardos_volt_a_forgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b54cfb89-63b7-4170-90a4-7a2cc5fd0cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c507b449-6f66-47a2-8377-146833b2362c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Bejott_az_elet_Meszaros_Lorinc_testverenek_is_minden_cegeben_milliardos_volt_a_forgalom","timestamp":"2019. május. 30. 10:41","title":"Bejött az élet Mészáros Lőrinc testvérének is: minden cégében milliárdos volt a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi hajózási piac egyre fontosabb szereplője üzemeltette a szerdai balesetben érintett nagyobb hajót. Az elsüllyedt Hableány egy magyar vállalkozásé.","shortLead":"A nemzetközi hajózási piac egyre fontosabb szereplője üzemeltette a szerdai balesetben érintett nagyobb hajót...","id":"20190530_hajobaleset_viking_cruises_hableany_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5784b44-8050-43ca-9883-5d584a738752","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_hajobaleset_viking_cruises_hableany_cegek","timestamp":"2019. május. 30. 13:35","title":"Cégméretben is óriási a különbség a Dunán ütköző hajók üzemeltetői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea0df3b-cde3-41e6-8627-a1aed571f3d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt az olasz sportkocsit arasznyival kiszélesítették, így szinte egy egész sávot elfoglal. ","shortLead":"Ezt az olasz sportkocsit arasznyival kiszélesítették, így szinte egy egész sávot elfoglal. ","id":"20190529_szuperszeles_lett_a_840_loeros_legujabb_ferrari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea0df3b-cde3-41e6-8627-a1aed571f3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26dea37-222c-4499-85da-57e31c14462c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_szuperszeles_lett_a_840_loeros_legujabb_ferrari","timestamp":"2019. május. 29. 11:21","title":"Szuperszéles lett a 840 lóerős legújabb Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42103f9b-b3e3-4e55-8bf4-377fb2a63ed9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinccel is jó viszonyban levő Vida József nagybefektető érdekeltségébe kerül a TV2 teljes médiaportfóliója, ha a GVH is rábólint.","shortLead":"A Mészáros Lőrinccel is jó viszonyban levő Vida József nagybefektető érdekeltségébe kerül a TV2 teljes...","id":"20190529_Vida_Jozsef_uzletember_erdekeltsegebe_kerul_a_TV2_mediaportfolioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42103f9b-b3e3-4e55-8bf4-377fb2a63ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acba182-8b4b-41d1-b8c9-11623678e4ca","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Vida_Jozsef_uzletember_erdekeltsegebe_kerul_a_TV2_mediaportfolioja","timestamp":"2019. május. 29. 17:30","title":"A Takarékbank-vezéré lesz a TV2-csoport ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan viták kereszttüzébe került a kormány koncepciója, hogy inkább elhalasztják a rendszer bevezetését bizonytalan ideig, jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány még a gyanút is el akarja kerülni, hogy baj van az igazságszolgáltatás függetlenségével. ","shortLead":"Olyan viták kereszttüzébe került a kormány koncepciója, hogy inkább elhalasztják a rendszer bevezetését bizonytalan...","id":"20190530_Meghatral_a_kormany_elhalasztja_a_kozigazgatasi_birosagok_bevezeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824d24d9-0916-4748-8c54-c39232fc7f5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Meghatral_a_kormany_elhalasztja_a_kozigazgatasi_birosagok_bevezeteset","timestamp":"2019. május. 30. 10:51","title":"Meghátrál a kormány: elhalasztja a közigazgatási bíróságok bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]