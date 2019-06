Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba2a4ea8-ca47-4baf-b125-936d9c35d5e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Adonyi-mellékágnál történt az eset, személyi sérülésről nem szól a Katasztrófavédelem közleménye.\r

","shortLead":"Az Adonyi-mellékágnál történt az eset, személyi sérülésről nem szól a Katasztrófavédelem közleménye.\r

","id":"20190602_Egy_auto_csuszott_a_Dunaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a4ea8-ca47-4baf-b125-936d9c35d5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a050cff-5e01-482d-8b23-298025919f9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190602_Egy_auto_csuszott_a_Dunaba","timestamp":"2019. június. 02. 20:43","title":"Egy autó csúszott a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nemcsak az Oppo áll jól a kijelző alá rejtett szelfikamera fejlesztésével, a Xiaomi is ott van már a célegyenesben.","shortLead":"A jelek szerint nemcsak az Oppo áll jól a kijelző alá rejtett szelfikamera fejlesztésével, a Xiaomi is ott van már...","id":"20190603_oppo_xiaomi_kijelzo_ala_tett_szelfikamera_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c761543-7c39-4fd4-935a-89018aeaf161","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_oppo_xiaomi_kijelzo_ala_tett_szelfikamera_okostelefon","timestamp":"2019. június. 03. 11:33","title":"Máris itt a válasz az Oppónak: a Xiaomi is kijelző alá tett kamerát villantott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kőszeg nem ért egyet azzal, hogy az interjúja a Veritashoz kerüljön, mert szerinte nem tisztességesen használnák fel. ","shortLead":"Kőszeg nem ért egyet azzal, hogy az interjúja a Veritashoz kerüljön, mert szerinte nem tisztességesen használnák fel. ","id":"20190604_Koszeg_Ferenc_letiltotta_az_56os_Intezetnek_adott_interjujat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80876be2-9536-4c55-ab1b-dfb03316e8d0","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Koszeg_Ferenc_letiltotta_az_56os_Intezetnek_adott_interjujat","timestamp":"2019. június. 04. 15:33","title":"Kőszeg Ferenc letiltotta az 56-os Intézetnek adott interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a kérdéseket is beadták a választási bizottsághoz.","shortLead":"Már a kérdéseket is beadták a választási bizottsághoz.","id":"20190604_Komoly_valtozasokat_akarnak_a_nyugdijaknal__nepszavazas_johet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c00ad5-7b1e-4932-ab71-c03ad691586f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Komoly_valtozasokat_akarnak_a_nyugdijaknal__nepszavazas_johet","timestamp":"2019. június. 04. 08:55","title":"Komoly változásokat akarnak a nyugdíjaknál – népszavazást kezdeményeznek a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezután lelazult, és hosszasan sztorizgatott is.","shortLead":"Ezután lelazult, és hosszasan sztorizgatott is.","id":"20190603_Nicolas_Cage_is_Erdelyben_jart_hetvegen_es_eloadta_a_hollywoodi_sztart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c83860c-75fa-486c-a129-439675efeabe","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Nicolas_Cage_is_Erdelyben_jart_hetvegen_es_eloadta_a_hollywoodi_sztart","timestamp":"2019. június. 03. 10:36","title":"Nicolas Cage is Erdélyben járt hétvégén, és előadta a hollywoodi sztárt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfced9c5-1542-4de6-8167-a3c8ac8a01ca","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy pontosan milyen autót használ a keresőóriás az utcaképek fotózásához. ","shortLead":"Mutatjuk, hogy pontosan milyen autót használ a keresőóriás az utcaképek fotózásához. ","id":"20190604_korbefotoztuk_a_google_lezereskameras_autojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfced9c5-1542-4de6-8167-a3c8ac8a01ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0addb173-9b69-4143-b85a-a3972f6d97ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_korbefotoztuk_a_google_lezereskameras_autojat","timestamp":"2019. június. 04. 06:41","title":"Alaposan körbefotóztuk a Google lézeres-kamerás autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. Az elnök a királynőhöz jött látogatóba, de ha már ott volt, kritizálta a londoni polgármestert, illetve megerősítette, hogy nem tárgyal négyszemközt Theresa May kormányfővel.","shortLead":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. Az elnök a királynőhöz jött látogatóba, de ha már ott...","id":"20190603_Megerkezett_Trump_Londonba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d51f6d-92df-415c-9670-c5c0bfeb1bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Megerkezett_Trump_Londonba","timestamp":"2019. június. 03. 10:33","title":"Megérkezett Trump Londonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áramellátási hibát ír a BKK. ","shortLead":"Áramellátási hibát ír a BKK. ","id":"20190603_Egy_hosszabb_szakaszon_nem_jar_a_46os_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3459b77c-6ee7-4820-a100-627cc2e01697","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_Egy_hosszabb_szakaszon_nem_jar_a_46os_villamos","timestamp":"2019. június. 03. 17:29","title":"Egy hosszabb szakaszon nem jár a 4-es, 6-os villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]