[{"available":true,"c_guid":"cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg hideget kap a közönségtől az Apple új Mac Prója, ám nem kizárólag az ára miatt. Többek szerint úgy néz ki, mint egy óriási reszelő.","shortLead":"Főleg hideget kap a közönségtől az Apple új Mac Prója, ám nem kizárólag az ára miatt. Többek szerint úgy néz ki, mint...","id":"20190607_apple_wwdc_2019_mac_pro_ikea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a9f8ae-10c0-48f8-90ab-a00f20a06001","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_apple_wwdc_2019_mac_pro_ikea","timestamp":"2019. június. 07. 09:03","title":"Zseniális módon trollkodják szét az Apple méregdrága Mac Próját, íme a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem hatotta meg a nők petíciója. ","shortLead":"Nem hatotta meg a nők petíciója. ","id":"20190606_A_japan_miniszter_szerint_igenis_magassarkut_kell_hordani_a_munkahelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0320a99a-2ba7-406c-952a-fc4812e6f67d","keywords":null,"link":"/elet/20190606_A_japan_miniszter_szerint_igenis_magassarkut_kell_hordani_a_munkahelyen","timestamp":"2019. június. 06. 17:37","title":"A japán miniszter szerint igenis magassarkút kell hordani a munkahelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9db762d-4da1-492e-a17f-892388592a6c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ami egyben Gera Zoltán búcsúmeccse is lesz. Ez lesz a második magyar–uruguayi meccs Magyarországon, az első is búcsúmeccs volt.\r

\r

","shortLead":"Ami egyben Gera Zoltán búcsúmeccse is lesz. Ez lesz a második magyar–uruguayi meccs Magyarországon, az első is...","id":"20190607_Suarez_vagy_Cavani_erkezhet_az_Uj_Puskas_nyitomeccsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9db762d-4da1-492e-a17f-892388592a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107d966b-51e9-41bc-9d4f-1aba5f67cf43","keywords":null,"link":"/sport/20190607_Suarez_vagy_Cavani_erkezhet_az_Uj_Puskas_nyitomeccsere","timestamp":"2019. június. 07. 18:44","title":"Suarez vagy Cavani érkezhet az új Puskás nyitómeccsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiemelkedően jó március után áprilisban egy kicsit visszavett a tempóból az ipar, de így is az elmúlt egy év második legjobb adatát kaptuk.","shortLead":"A kiemelkedően jó március után áprilisban egy kicsit visszavett a tempóból az ipar, de így is az elmúlt egy év második...","id":"20190606_Lassult_a_magyar_ipar_novekedese_de_nincs_ok_panikra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f320d033-3ccc-46cb-933e-f5bd52e17523","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Lassult_a_magyar_ipar_novekedese_de_nincs_ok_panikra","timestamp":"2019. június. 06. 09:11","title":"Lassult a magyar ipar növekedése, de nincs ok pánikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Csak figyelemelterelésként helyezte teljes harckészültségbe a hadsereget Alekszandar Vucsics szerb államfő, aki keménykedéssel leplezi, hogy elengedni készül országa egykori déli tartományát, a függetlenné vált Koszovót.","shortLead":"Csak figyelemelterelésként helyezte teljes harckészültségbe a hadsereget Alekszandar Vucsics szerb államfő, aki...","id":"20190606_Csak_figyelemeltereleskent_helyezte_harckeszultsegbe_a_hadsereget_a_szerb_allamfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb177a9-692f-4026-8245-0795a1e29521","keywords":null,"link":"/vilag/20190606_Csak_figyelemeltereleskent_helyezte_harckeszultsegbe_a_hadsereget_a_szerb_allamfo","timestamp":"2019. június. 06. 17:09","title":"Csak figyelemelterelésként helyezte harckészültségbe a hadsereget a szerb államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába ítélt meg neki a bíróság 200 ezer forint sérelemdíjat, még mindig nem kapta meg. ","shortLead":"Hiába ítélt meg neki a bíróság 200 ezer forint sérelemdíjat, még mindig nem kapta meg. ","id":"20190606_Vegrehajtot_kuld_a_Fideszre_Juhasz_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c223537e-2d42-4762-bfb9-90fddd94a6fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Vegrehajtot_kuld_a_Fideszre_Juhasz_Peter","timestamp":"2019. június. 06. 16:43","title":"Végrehajtót küld a Fideszre Juhász Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 11-es utat lezárták.","shortLead":"A 11-es utat lezárták.","id":"20190607_Fanak_ment_egy_auto_Esztergomnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f62437-14eb-4b68-981f-7ef465c9547a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_Fanak_ment_egy_auto_Esztergomnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. június. 07. 07:05","title":"Fának ment egy autó Esztergomnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86654470-b354-4992-9eb4-854fc6f15908","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kavargó szél megnehezítette a játékot, ezzel a párizsi Roland Garroson Federer még sosem győzött a spanyol salakspecialista ellen. Nadal simán, három játszmában nyert.\r

\r

","shortLead":"A kavargó szél megnehezítette a játékot, ezzel a párizsi Roland Garroson Federer még sosem győzött a spanyol...","id":"20190607_Nadal_siman_legyozte_Federert_dontos_a_Roland_Garroson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86654470-b354-4992-9eb4-854fc6f15908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1f79a4-9b99-4a0b-b414-67dea9f30e12","keywords":null,"link":"/sport/20190607_Nadal_siman_legyozte_Federert_dontos_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 07. 15:44","title":"Nadal simán legyőzte Federert, döntős a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]