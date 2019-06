Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f98faf26-df8d-4f15-b321-bf5e5e8962f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokféle megközelítés létezik a személyiség és a viselkedés egyéni különbségeinek leírására, de talán a legszembetűnőbb, hogy alapvetően „kifelé” vagy „befelé” éljük az életünket.","shortLead":"Sokféle megközelítés létezik a személyiség és a viselkedés egyéni különbségeinek leírására, de talán a legszembetűnőbb...","id":"20190606_On_a_tettek_vagy_a_gondolatok_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98faf26-df8d-4f15-b321-bf5e5e8962f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99906ffa-630e-4fc6-8b29-8aa6adc4457f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190606_On_a_tettek_vagy_a_gondolatok_embere","timestamp":"2019. június. 06. 10:00","title":"Ön a tettek vagy a gondolatok embere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Döntésük alapján feltétele van annak, hogy szabálysértőként járhassanak el a „közterületen életvitelszerűen tartózkodó” emberekkel szemben.\r

","shortLead":"Döntésük alapján feltétele van annak, hogy szabálysértőként járhassanak el a „közterületen életvitelszerűen tartózkodó”...","id":"20190606_Az_Alkotmanybirosag_korlatozza_a_hajlektalanok_elleni_szabalysertesi_eljarast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0debe332-2339-4627-952d-2b3c4e40f1b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Az_Alkotmanybirosag_korlatozza_a_hajlektalanok_elleni_szabalysertesi_eljarast","timestamp":"2019. június. 06. 13:40","title":"Az Alkotmánybíróság korlátozza a hajléktalanok elleni szabálysértési eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bd0dad-bc51-4fb9-8f3e-88bef85a21e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő lehet az egy hete történt hajóbaleset tizennegyedik áldozata.","shortLead":"Ő lehet az egy hete történt hajóbaleset tizennegyedik áldozata.","id":"20190605_holttest_dunai_hajobaleset_elsullyedt_hableany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9bd0dad-bc51-4fb9-8f3e-88bef85a21e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27868229-1e94-4ab0-a23f-ad6d9630e5e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_holttest_dunai_hajobaleset_elsullyedt_hableany","timestamp":"2019. június. 05. 16:56","title":"Újabb holttestet találtak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"9,1 százalékkal nőtt összességében az új autók eladása Németországban, elsősorban a dízelüzemű járművek iránti kereslet újjáéledése miatt.","shortLead":"9,1 százalékkal nőtt összességében az új autók eladása Németországban, elsősorban a dízelüzemű járművek iránti kereslet...","id":"20190607_dzel_nemetorszag_uj_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6b5a3d-bbe1-495e-9080-4deb305c8348","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_dzel_nemetorszag_uj_auto","timestamp":"2019. június. 07. 09:48","title":"Mi van a németekkel? Úgy veszik a dízeleket, mintha 10 évvel ezelőtt volnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c83d2f-ee80-42c0-84c6-e268273d7e77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka legerősebb sportmodellje mostantól egy kicsit visszafogottabb külcsínnel is elérhető.","shortLead":"A brit márka legerősebb sportmodellje mostantól egy kicsit visszafogottabb külcsínnel is elérhető.","id":"20190606_600_loeros_szeliditett_vadmacska_a_jaguartol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11c83d2f-ee80-42c0-84c6-e268273d7e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0469a362-c976-4816-bb79-83fc23996373","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_600_loeros_szeliditett_vadmacska_a_jaguartol","timestamp":"2019. június. 06. 08:21","title":"600 lóerős szelídített vadmacska a Jaguartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34cc98d-5350-4eeb-991d-952b34fccd50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán érdemesebb megtanulni kezelni az érzéseinket, mint gyűlölködni.","shortLead":"Talán érdemesebb megtanulni kezelni az érzéseinket, mint gyűlölködni.","id":"20190606_Amerika_kapitany_kemenyen_beolvasott_a_Hetero_Pride_szervezoinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34cc98d-5350-4eeb-991d-952b34fccd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9801cf-3dc4-4735-90a4-cc54ca722388","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Amerika_kapitany_kemenyen_beolvasott_a_Hetero_Pride_szervezoinek","timestamp":"2019. június. 06. 15:09","title":"Amerika kapitány keményen beolvasott a Hetero Pride szervezőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0b8edd-d745-4504-af7e-001fda7e9b2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Otthagyja a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségét Theresa May, mindenekelőtt a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás parlamenti elfogadtatásának kudarca miatt.

","shortLead":"Otthagyja a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségét Theresa May, mindenekelőtt a Brexit feltételrendszerét...","id":"20190607_theresa_may_lemondas_tavozas_brexit_konzervativ_part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0b8edd-d745-4504-af7e-001fda7e9b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3846bd-986f-4ca4-88a8-510924782773","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_theresa_may_lemondas_tavozas_brexit_konzervativ_part","timestamp":"2019. június. 07. 05:44","title":"Ma távozik Theresa May","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ccc4c3-0ac5-48ff-89d8-24e812bb2029","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1956-os Intézet Oral History Archívumának (OHA) alapítói, interjúkészítői, interjúalanyai és azok jogutódjai az ellen tiltakoznak, hogy az intézetet beolvasztanák a Veritas Intézetbe. ","shortLead":"Az 1956-os Intézet Oral History Archívumának (OHA) alapítói, interjúkészítői, interjúalanyai és azok jogutódjai...","id":"20190605_Peticioban_kerik_ertelmisegiek_az_56os_Intezet_megtartasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ccc4c3-0ac5-48ff-89d8-24e812bb2029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d20d56-886d-4fa9-92a2-601a404cfad7","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Peticioban_kerik_ertelmisegiek_az_56os_Intezet_megtartasat","timestamp":"2019. június. 05. 21:11","title":"Petícióban kérik értelmiségiek az 56-os Intézet megtartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]