[{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a kormány által vártnál lassabban nő majd a magyar gazdaság, emiatt a jövő évi költségvetési bevételek 319 milliárddal lehetnek alacsonyabbak.","shortLead":"A jegybank szerint a kormány által vártnál lassabban nő majd a magyar gazdaság, emiatt a jövő évi költségvetési...","id":"20190718_Az_MNB_szazmilliardos_lyukat_lat_a_2020as_koltsegvetesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf72ec6-2933-4aa1-8795-7d183f7381c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_MNB_szazmilliardos_lyukat_lat_a_2020as_koltsegvetesben","timestamp":"2019. július. 18. 10:14","title":"Az MNB százmilliárdos lyukat lát a 2020-as költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0d3662-eaaf-442d-bd74-134a7137e94b","c_author":"Balla Györgyi - Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A nyári szünet kellős közepén a fővárosi önkormányzat bedobta a követ az állóvízbe: határozat született arról, hogy a H5-ös HÉV-et szeptember 1-jétől 5-ös metrónak kell hívni. Attól azonban, hogy így nevezik, még nem jár sűrűbben, és fiatalabbak sem lesznek az ott közlekedő több mint 40 éves szerelvények. Mi értelme akkor a változásnak? ","shortLead":"A nyári szünet kellős közepén a fővárosi önkormányzat bedobta a követ az állóvízbe: határozat született arról...","id":"20190717_budapest_kozlekedes_h5_metro_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac0d3662-eaaf-442d-bd74-134a7137e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c059d500-9410-4476-84bb-a0af4a4915d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_budapest_kozlekedes_h5_metro_bkk","timestamp":"2019. július. 17. 17:15","title":"Az 5-ös metró is a főváros és a kormány közti tányércsörgésről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt hat hónap megpróbáltatásairól beszélt egy interjúban az ismert diáktüntető. Azt mondta, volt olyan tanára, aki kijelentette, nem hajlandó egy tablón szerepelni Nagy Blankával.","shortLead":"Az elmúlt hat hónap megpróbáltatásairól beszélt egy interjúban az ismert diáktüntető. Azt mondta, volt olyan tanára...","id":"20190718_Nagy_Blanka_Pokoli_volt_ez_a_fel_ev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f19f52-e778-4d3b-a87b-47f9b8dee707","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Nagy_Blanka_Pokoli_volt_ez_a_fel_ev","timestamp":"2019. július. 18. 10:47","title":"Nagy Blanka: Pokoli volt ez a fél év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberkereskedelemmel és szexuális visszaélésekkel vádolt amerikai milliárdosnak a börtönben kell megvárnia az ítéletet. ","shortLead":"Az emberkereskedelemmel és szexuális visszaélésekkel vádolt amerikai milliárdosnak a börtönben kell megvárnia...","id":"20190718_Ovadekkal_sem_szabadulhat_Jeffrey_Epstein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54a0a8d-dea1-4912-b50c-cc5394ef0f9e","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Ovadekkal_sem_szabadulhat_Jeffrey_Epstein","timestamp":"2019. július. 18. 18:24","title":"Óvadékkal sem szabadulhat Jeffrey Epstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf775f0-78d6-4758-a405-1845f2788078","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint több ország államilag támogatott hackercsoportjai próbáltak hozzáférni a felhasználói fiókokhoz.","shortLead":"A Microsoft szerint több ország államilag támogatott hackercsoportjai próbáltak hozzáférni a felhasználói fiókokhoz.","id":"20190718_microsoft_hacker_felhasznaloi_fiok_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cf775f0-78d6-4758-a405-1845f2788078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c58930-84c4-4e88-914d-fcf26481fcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_microsoft_hacker_felhasznaloi_fiok_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. július. 18. 12:35","title":"Közel 10 000 Microsoft-fiókot akartak feltörni a hackerek, az öné is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e015df-6adf-4652-93d7-79899b179202","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalati ügyfelek kifejezetten örülhetnek a Microsoft újdonságának, mostantól már nem kell böngészőt váltaniuk a fejlesztésekhez.","shortLead":"A vállalati ügyfelek kifejezetten örülhetnek a Microsoft újdonságának, mostantól már nem kell böngészőt váltaniuk...","id":"20190717_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo_internet_explorer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65e015df-6adf-4652-93d7-79899b179202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc36bd1-c32b-4202-9810-563a2d34f72c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo_internet_explorer","timestamp":"2019. július. 17. 08:33","title":"Bekerült egy fontos kapcsoló a Microsoft új böngészőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May távozó brit miniszterelnök szerint világszerte terjed a más véleményen lévőket lealacsonyító, a saját véleményt abszolutizáló politikai magatartás, és emiatt folyamatosan durvul a politikai közbeszéd hangneme.","shortLead":"Theresa May távozó brit miniszterelnök szerint világszerte terjed a más véleményen lévőket lealacsonyító, a saját...","id":"20190718_Theresa_May_Durvul_a_politikai_kozbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd687b70-5b41-4648-bed7-4ac996df9d49","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Theresa_May_Durvul_a_politikai_kozbeszed","timestamp":"2019. július. 18. 05:07","title":"Theresa May: Durvul a politikai közbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704ebce9-3bfa-4a67-bc32-e378c6577696","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy korábban nem ismert gyíkfajt azonosítottak kínai kutatók a kréta időszak hajnalán élő repülő dinoszaurusz megkövesedett példányának gyomrában.","shortLead":"Egy korábban nem ismert gyíkfajt azonosítottak kínai kutatók a kréta időszak hajnalán élő repülő dinoszaurusz...","id":"20190718_gyikfaj_microraptor_dinoszaurusz_kina_paleontologia_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=704ebce9-3bfa-4a67-bc32-e378c6577696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6ac586-42a1-453e-b1de-3e923c9163f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_gyikfaj_microraptor_dinoszaurusz_kina_paleontologia_kutatas","timestamp":"2019. július. 18. 15:03","title":"Ismeretlen gyík került elő egy Microraptor gyomrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]