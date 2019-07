Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"619a4c5d-9292-4c55-bea4-06af445f2b42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A száguldó kereket, amely később balesetet is okozott, videóra vették. ","shortLead":"A száguldó kereket, amely később balesetet is okozott, videóra vették. ","id":"20190727_Elszabadult_kerek_okozott_kaoszt_New_Jerseyben_egy_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=619a4c5d-9292-4c55-bea4-06af445f2b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5445cc1c-a286-4703-b9af-c313d34460c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Elszabadult_kerek_okozott_kaoszt_New_Jerseyben_egy_autopalyan","timestamp":"2019. július. 27. 10:53","title":"Elszabadult kerék okozott káoszt New Jersey-ben egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07533301-589e-4b86-8dcc-316cceb71ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedagógusok sora vesz részt abban az akcióban, ahol papírra írva mutatják, mennyit keresnek. Keveset. A bérolló is hatalmas a versenyszféra és a tanárfizetés között.","shortLead":"Pedagógusok sora vesz részt abban az akcióban, ahol papírra írva mutatják, mennyit keresnek. Keveset. A bérolló is...","id":"20190726_Sokkolo_abrakon_hogyan_szakadt_le_a_pedagogusok_bere_a_versenyszferatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07533301-589e-4b86-8dcc-316cceb71ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af775dc-3763-45bf-9b5d-fa26f0b752a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Sokkolo_abrakon_hogyan_szakadt_le_a_pedagogusok_bere_a_versenyszferatol","timestamp":"2019. július. 26. 16:07","title":"Sokkoló ábrákon, hogyan szakadt le a pedagógusok bére a versenyszférától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3064cb18-951b-4e10-8855-2ddd4e3e6d32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor ideológiai gerillákról beszélt, de Kovácsot megtréfálta a billentyűzete.","shortLead":"Orbán Viktor ideológiai gerillákról beszélt, de Kovácsot megtréfálta a billentyűzete.","id":"20190727_Kovacs_Zoltan_vicces_elirassal_tette_kozze_Orban_tusnadi_mondatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3064cb18-951b-4e10-8855-2ddd4e3e6d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d8c6d3-83ab-4498-abf5-238aea4a5fcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Kovacs_Zoltan_vicces_elirassal_tette_kozze_Orban_tusnadi_mondatat","timestamp":"2019. július. 27. 17:51","title":"Kovács Zoltán vicces Twitter-elírással tette közzé Orbán tusnádi mondatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"980c3bf9-88fe-407b-af81-ac159f767286","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdokat fizet a Microsoft, hogy elsikálják a magyarországi korrupciós ügyét; még nincs szabály az augusztusra ígért éjjeli repülési tilalomról; elindult az újabb roham az albérletekért. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Milliárdokat fizet a Microsoft, hogy elsikálják a magyarországi korrupciós ügyét; még nincs szabály az augusztusra...","id":"20190728_Es_akkor_Microsoft_korrupcio_repules_alberlet_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=980c3bf9-88fe-407b-af81-ac159f767286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7a6391-e129-4063-84fd-18cbca0ae1e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190728_Es_akkor_Microsoft_korrupcio_repules_alberlet_johnson","timestamp":"2019. július. 28. 07:00","title":"És akkor írásba adták, hogyan működik a magyarországi korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a277c55-3284-4954-9209-d377d44662d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"75 ezer esetet vizsgáltak meg a kutatók, akik arra jutottak, a légitársaságok jellemzően nem tartanak gyerekeknek való gyógyszert a repülőgépek fedélzetén.","shortLead":"75 ezer esetet vizsgáltak meg a kutatók, akik arra jutottak, a légitársaságok jellemzően nem tartanak gyerekeknek való...","id":"20190727_Brit_figyelmeztetes_a_kezipoggyaszba_ne_pedig_a_csomagterbe_tegyek_a_szulok_a_gyerekek_gyogyszereit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a277c55-3284-4954-9209-d377d44662d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a818c88-7733-4222-9b0f-f127ed18adbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Brit_figyelmeztetes_a_kezipoggyaszba_ne_pedig_a_csomagterbe_tegyek_a_szulok_a_gyerekek_gyogyszereit","timestamp":"2019. július. 27. 16:16","title":"Brit figyelmeztetés: a kézipoggyászba, ne pedig a csomagtérbe tegyék a szülők a gyerekek gyógyszereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerrel pályázott a vissza nem térítendő támogatásra a tarcali Andrássy Rezidencia.","shortLead":"Sikerrel pályázott a vissza nem térítendő támogatásra a tarcali Andrássy Rezidencia.","id":"20190726_Kozepnzbol_bovitik_Meszaros_Lorinc_luxushoteljet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcefccf-1c25-4156-9699-cff5eb4ae329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Kozepnzbol_bovitik_Meszaros_Lorinc_luxushoteljet","timestamp":"2019. július. 26. 15:46","title":"Közpénzből bővítik Mészáros Lőrinc luxushoteljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358","c_author":"Lengyel Miklós","category":"tudomany","description":"Donald Trump járványt indított útjára azzal, hogy kereskedelmi háborúba kezdett Kínával. Japán és Dél Korea is felfedezte az érdekérvényesítésnek ezt a módját, és ez rossz hír mindenki számára, aki okostelefont szeretne venni.","shortLead":"Donald Trump járványt indított útjára azzal, hogy kereskedelmi háborúba kezdett Kínával. Japán és Dél Korea is...","id":"20190726_Szazeves_konfliktus_miatt_dragulhatnak_az_okostelefonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfa07e4-f2f8-4765-9ecf-6891ef156207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_Szazeves_konfliktus_miatt_dragulhatnak_az_okostelefonok","timestamp":"2019. július. 26. 16:29","title":"Százéves konfliktus miatt drágulhatnak az okostelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2333f2-2c72-4b6b-872a-607460c6b6b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Remek találmány az e-scooter, viszont egyre inkább közutálatnak is örvend sok használójának köszönhetően.","shortLead":"Remek találmány az e-scooter, viszont egyre inkább közutálatnak is örvend sok használójának köszönhetően.","id":"20190728_Fokozatot_ugrott_a_szabalytalan_erollerezes_autopalyan_videoztak_le_egyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e2333f2-2c72-4b6b-872a-607460c6b6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52dc7cb-0c53-4450-adfe-958809976e26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Fokozatot_ugrott_a_szabalytalan_erollerezes_autopalyan_videoztak_le_egyet","timestamp":"2019. július. 28. 08:56","title":"Autópályán villanyrollerezett egy férfi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]