[{"available":true,"c_guid":"1300b408-9f43-4f66-bcd0-b542fa03f4e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hungaroring felé tartott a Német Nagydíj után a kamion, amikor az árokba borult.","shortLead":"A Hungaroring felé tartott a Német Nagydíj után a kamion, amikor az árokba borult.","id":"20190729_Forma1es_csapat_kamionja_szenvedett_balesetet_az_M1es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1300b408-9f43-4f66-bcd0-b542fa03f4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c66e64c-688c-4ba0-8002-4198c9ebb106","keywords":null,"link":"/sport/20190729_Forma1es_csapat_kamionja_szenvedett_balesetet_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. július. 29. 13:42","title":"Forma-1-es csapat kamionja szenvedett balesetet az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd47e4dd-d373-4a6f-8d73-63933eeda387","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szilovics Fanni az Instagramon posztolt egy közös képet a Dél-Koreában szexuális zaklatással megvádolt Kenderesi Tamással.\r

","shortLead":"Szilovics Fanni az Instagramon posztolt egy közös képet a Dél-Koreában szexuális zaklatással megvádolt Kenderesi...","id":"20190729_Kenderesi_Tamas_baratnoje_rejtelyes_de_egyertelmu_uzenetet_kuldott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd47e4dd-d373-4a6f-8d73-63933eeda387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84aabad9-235b-49e1-a964-fac62a2fc256","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Kenderesi_Tamas_baratnoje_rejtelyes_de_egyertelmu_uzenetet_kuldott","timestamp":"2019. július. 29. 14:44","title":"Kenderesi Tamás barátnője rejtélyes, de egyértelmű üzenetet küldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdán ezentúl nem lehet villanyrollerrel haladni Milánóban, de kerülendők a villamossínes, macskaköves utcák is. ","shortLead":"Járdán ezentúl nem lehet villanyrollerrel haladni Milánóban, de kerülendők a villamossínes, macskaköves utcák is. ","id":"20190728_Milanoban_is_szigoritjak_az_elektromos_rollerek_hasznalatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9ea884-250b-4956-8597-e6aa24a23f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Milanoban_is_szigoritjak_az_elektromos_rollerek_hasznalatat","timestamp":"2019. július. 28. 09:46","title":"Milánóban is szigorítják az elektromos rollerek használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49773146-f4e6-453b-8a5f-06961aedac7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszót egy 18 éves nő vádolta meg szexuális zaklatással. Kenderesi ezt tagadja, de elismeri, hogy meggondolatlan mozdulatot tett. Az úszó 10 napig biztosan nem hagyhatja el Dél-Koreát.","shortLead":"Az úszót egy 18 éves nő vádolta meg szexuális zaklatással. Kenderesi ezt tagadja, de elismeri, hogy meggondolatlan...","id":"20190728_Kenderesi_elismerte_hogy_hozzaert_egy_lany_fenekehez_de_szerinte_ez_nem_volt_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49773146-f4e6-453b-8a5f-06961aedac7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86afad4-85e4-4c41-8391-0a93cb0d242a","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Kenderesi_elismerte_hogy_hozzaert_egy_lany_fenekehez_de_szerinte_ez_nem_volt_zaklatas","timestamp":"2019. július. 28. 16:05","title":"Kenderesi elismerte, hogy hozzáért egy lány fenekéhez, de szerinte ez nem volt zaklatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50-től 500 euróig terjedhet a büntetése annak, aki Görögországban közintézményben rágyújt. A szabály amúgy 2009 óta létezik, de csak most ígérik, hogy elkezdenek büntetni.","shortLead":"50-től 500 euróig terjedhet a büntetése annak, aki Görögországban közintézményben rágyújt. A szabály amúgy 2009 óta...","id":"20190729_Tiz_ev_utan_eszukbe_jutott_a_gorogoknek_hogy_betiltottak_a_dohanyzast_a_kozintezmenyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fce126-3f19-4721-bb27-10a3a7a77d11","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Tiz_ev_utan_eszukbe_jutott_a_gorogoknek_hogy_betiltottak_a_dohanyzast_a_kozintezmenyekben","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Tíz év után eszükbe jutott a görögöknek, hogy betiltották a dohányzást a közintézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyolcvannyolc éves korában meghalt John Robert Schrieffer Nobel-díjas fizikus - jelentette be családja.\r

