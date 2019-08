Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyalási jegyzőkönyv szerint ott volt az ügyvéd a Győri Ítélőtáblán, miközben épp Budapesten mondott védőbeszédet. A bíróság azt mondja, van magyarázat az ügyre. ","shortLead":"A tárgyalási jegyzőkönyv szerint ott volt az ügyvéd a Győri Ítélőtáblán, miközben épp Budapesten mondott védőbeszédet...","id":"20190816_Papiron_meghallgattak_az_ugyvedet_a_gyori_birosagon_a_valosagban_ott_sem_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd84152-dc74-4ada-86dd-a37903729cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Papiron_meghallgattak_az_ugyvedet_a_gyori_birosagon_a_valosagban_ott_sem_volt","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:56","title":"Papíron meghallgatták az ügyvédet a győri bíróságon, a valóságban ott sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b4d180-e468-473f-a91e-aaab31e9be3c","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201933_fekete_toban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b4d180-e468-473f-a91e-aaab31e9be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3780753-69ce-4ebe-9090-d3aadb9dede0","keywords":null,"link":"/itthon/201933_fekete_toban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:00","title":"Dobszay János: Fekete tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b562df-37a7-4ae2-ae2c-d6c2dc7863f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 15 éves amerikai Dorothy állítja, az otthonukban található okoshűtőről posztolt a Twitterre, ám a jelek szerint ez mégsem ennyire egyértelmű.","shortLead":"A 15 éves amerikai Dorothy állítja, az otthonukban található okoshűtőről posztolt a Twitterre, ám a jelek szerint...","id":"20190815_mobilfuggoseg_tinedzserek_telefon_elkobzasa_netfuggo_lg_okoshuto_twitter_dorothy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b562df-37a7-4ae2-ae2c-d6c2dc7863f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1081f74-46d8-4578-9e57-72d94cf39acb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_mobilfuggoseg_tinedzserek_telefon_elkobzasa_netfuggo_lg_okoshuto_twitter_dorothy","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:03","title":"Emlékszik a tinire, aki a hűtőgépéről netezett? Valami nem stimmel a történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki ezért például késve kapta meg a számláit, így késedelmi kamatot kellett fizetnie. ","shortLead":"Valaki ezért például késve kapta meg a számláit, így késedelmi kamatot kellett fizetnie. ","id":"20190816_Szabadsagon_vannak_a_postasok_kesnek_a_kuldemenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9be545-65f0-43b0-b018-8b52d3258e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Szabadsagon_vannak_a_postasok_kesnek_a_kuldemenyek","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:50","title":"Szabadságon vannak a postások, késnek a küldemények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Portugális és Dánia után a Lidl az Egyesült Királyságban is többször használható zacskókat kínál a vásárlóinak. A magyar Lidl nem árulta el, Magyarországon elérhetőek lesznek-e ilyenek.","shortLead":"Portugális és Dánia után a Lidl az Egyesült Királyságban is többször használható zacskókat kínál a vásárlóinak...","id":"20190815_A_Lidl_ujabb_orszagban_vezet_be_tobbszor_hasznalhato_zacskokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d262cf06-015a-43c5-8c8e-b5e34a19dc27","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_A_Lidl_ujabb_orszagban_vezet_be_tobbszor_hasznalhato_zacskokat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:35","title":"A Lidl újabb országban vezet be többször használható zacskókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon elszakadt egymástól az átlagbér és a képviselők fizetése Magyarországon.","shortLead":"Nagyon elszakadt egymástól az átlagbér és a képviselők fizetése Magyarországon.","id":"20190816_A_politikusok_fizeteset_mar_felzarkoztatta_Europahoz_az_Orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f6113-6d48-4e09-8bbd-be7f921a22ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_A_politikusok_fizeteset_mar_felzarkoztatta_Europahoz_az_Orbankormany","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:09","title":"A politikusok fizetését már felzárkóztatta Európához az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sok lap többet ír a klímaváltozást tagadókról, mint a klímaváltozásról. ","shortLead":"Sok lap többet ír a klímaváltozást tagadókról, mint a klímaváltozásról. ","id":"20190814_A_media_is_hibas_lehet_a_klimavaltozasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f7ebeb-6a21-4bde-a212-baf899a9ba5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_A_media_is_hibas_lehet_a_klimavaltozasban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 22:03","title":"A média is hibás lehet a klímaváltozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan dologra figyeltek fel az amerikai milliárdos boncolása után: a nyakában több csont is eltört.","shortLead":"Szokatlan dologra figyeltek fel az amerikai milliárdos boncolása után: a nyakában több csont is eltört.","id":"20190815_Nem_is_ongyilkossag_volt_Egyre_tobb_a_kerdojel_az_Epsteinugy_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322ccf21-065e-48a7-8d93-8c463664221d","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Nem_is_ongyilkossag_volt_Egyre_tobb_a_kerdojel_az_Epsteinugy_korul","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:17","title":"Nem is öngyilkosság volt? Egyre több a kérdőjel az Epstein-ügy körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]