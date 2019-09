Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f12243f-91ed-4b7d-9adf-3bddfc16689e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavalyi országgyűlési választásokhoz képest most 750-nel szerepelnek többen a névjegyzékben. ","shortLead":"A tavalyi országgyűlési választásokhoz képest most 750-nel szerepelnek többen a névjegyzékben. ","id":"20190830_Gyanusan_megnott_a_valasztok_szama_Harkanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f12243f-91ed-4b7d-9adf-3bddfc16689e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4de963-66b2-4c92-b125-1856eb14d2c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Gyanusan_megnott_a_valasztok_szama_Harkanyban","timestamp":"2019. augusztus. 30. 20:10","title":"Gyanúsan megnőtt a választók száma Harkányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Észak- és Nyugat-Európán végigsöprő nyári hőhullám miatt 2019 júliusa globálisan a legmelegebb hónap lehet a rendszeres időjárási mérések kezdete óta – jelentette be a közelmúltban a Meteorológiai Világszervezet. A forró légtömegek az év hetedik hónapjában elérték Skandináviát és Grönlandot is, s ez többfelé erőteljes jégolvadást indított el. ","shortLead":"Az Észak- és Nyugat-Európán végigsöprő nyári hőhullám miatt 2019 júliusa globálisan a legmelegebb hónap lehet...","id":"201935_atirt_klimaterkep_egyre_tobb_a40_fok_feletti_nyari_csucs_europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f52d9d-1c38-4e7e-a039-82426e7fc117","keywords":null,"link":"/itthon/201935_atirt_klimaterkep_egyre_tobb_a40_fok_feletti_nyari_csucs_europaban","timestamp":"2019. augusztus. 31. 20:01","title":"Párizs az új Bagdad? Az idei nyár átírta a klímatérképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adf628a-6d83-43fd-ba45-34dc5f9e81ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovén művész nem tiszteletből állította, inkább a populizmus veszélyeire akarja felhívni a figyelmet. ","shortLead":"A szlovén művész nem tiszteletből állította, inkább a populizmus veszélyeire akarja felhívni a figyelmet. ","id":"20190830_Nyolcmeteres_faszobrot_kapott_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0adf628a-6d83-43fd-ba45-34dc5f9e81ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c1dc3-61e9-435b-9021-990e73c3ed60","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Nyolcmeteres_faszobrot_kapott_Donald_Trump","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:38","title":"Nyolcméteres faszobrot kapott Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét hónappal Andy Vajna halála után a hollywoodi producerből lett filmügyi kormánybiztos özvegye amerikai állampolgárságért folyamodott. A Blikk szerint azt tervezi, hamarosan az Egyesült Államokba költözik, ott építi újra az életét.","shortLead":"Hét hónappal Andy Vajna halála után a hollywoodi producerből lett filmügyi kormánybiztos özvegye amerikai...","id":"20190831_Nagyon_keszul_Vajna_Timea_az_USA__angolul_tanul_allampolgarsagot_kert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe6040e-f1c9-43a9-93ad-5b40d0473292","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Nagyon_keszul_Vajna_Timea_az_USA__angolul_tanul_allampolgarsagot_kert","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:52","title":"Nagyon készül Vajna Tímea az USA-ba – angolul tanul, állampolgárságot kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Mi lesz a légkörben található oxigén-, illetve szén-dioxid mennyiségével? Megoszlanak a vélemények, de most a komoly aggodalom kerekedik fölül. ","shortLead":"Mi lesz a légkörben található oxigén-, illetve szén-dioxid mennyiségével? Megoszlanak a vélemények, de most a komoly...","id":"201935__langol_azesoerdo__afordulat_erve__egi_folyo__tudovesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca80296-db8b-4cd9-9e54-88b4ee95046b","keywords":null,"link":"/tudomany/201935__langol_azesoerdo__afordulat_erve__egi_folyo__tudovesz","timestamp":"2019. augusztus. 31. 20:00","title":"Valóban a vég kezdete az amazonasi erdőtűz, vagy csak túlreagálják?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltérően számolnak be az érintettek arról, ami Balatonakarattyán, Matolcsy Gyöngyi polgármester aláírásgyűjése közben történt: Nuszbaum Tibor LMP-s politikus azt állítja, marcipánosztás közben készítettek fotót, ami miatt \"három gorilla\" rájuk támadt. A polgármester szerint a két férfi inzultálta őket, és nem a marcipánosztást, hanem a támogatói aláírásokat fotózták. ","shortLead":"Eltérően számolnak be az érintettek arról, ami Balatonakarattyán, Matolcsy Gyöngyi polgármester aláírásgyűjése közben...","id":"20190831_matolcsy_gyongyi_polgarmester_balatonakarattya_kampany_foto_tamadas_rendorseg_latlelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc187e1-d711-4bc1-8be2-3f682122a1ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_matolcsy_gyongyi_polgarmester_balatonakarattya_kampany_foto_tamadas_rendorseg_latlelet","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:27","title":"Balhé volt Matolcsy Gyöngyi kampányeseményén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor javaslatára Áder Jánostól kapott lovagkeresztet Szabados Ákos.","shortLead":"Orbán Viktor javaslatára Áder Jánostól kapott lovagkeresztet Szabados Ákos.","id":"20190830_szabados_akos_lovagkereszt_xx_kerulet_pesterzsebet_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f79733-82ce-4e7f-8cbc-4752c0d69977","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_szabados_akos_lovagkereszt_xx_kerulet_pesterzsebet_fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:40","title":"Állami kitüntetést kapott az MSZP-től a Fideszhez átállt pesterzsébeti polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A rendőröknek még a főváros egyik legjobban szituált kerületében sem sikerült megelőzniük egy párkapcsolati dráma szörnyű végkifejletét. Pedig az előzmények – köztük a szomszédok, a rokonok bejelentései – alapján nem volt váratlan, ami történt.","shortLead":"A rendőröknek még a főváros egyik legjobban szituált kerületében sem sikerült megelőzniük egy párkapcsolati dráma...","id":"201935__rozsadombi_csaladirtas__tehetetlen_rendorseg__rendszerhibak__a_hivo_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec271254-a886-44de-9e6a-d1022012692a","keywords":null,"link":"/itthon/201935__rozsadombi_csaladirtas__tehetetlen_rendorseg__rendszerhibak__a_hivo_fel","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:00","title":"Kódolva van a rendszerbe, hogy a rendőrség ne tudjon megakadályozni egy családirtást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]