[{"available":true,"c_guid":"45d82d44-d16b-4dbc-89c5-1039a98e0f76","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az IKEA asztali lámpájának csak egyik funkciója a világítás. Emellett ugyanis internetről zenét is képes szolgáltatni, és a házimozi-rendszerbe is integrálható. ","shortLead":"Az IKEA asztali lámpájának csak egyik funkciója a világítás. Emellett ugyanis internetről zenét is képes szolgáltatni...","id":"20190904_ikea_symfonisk_okoshangszoros_lampa_teszt_sonos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45d82d44-d16b-4dbc-89c5-1039a98e0f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea0d898-bdd1-4a3b-b826-87258c4ce9c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_ikea_symfonisk_okoshangszoros_lampa_teszt_sonos","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:45","title":"Fényes szimfónia: teszten az IKEA okoshangszórós lámpája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4159266-2746-49df-91a5-5dfcb8b8c70c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen a miniszterelnök Facebook-oldalára is kikerült.","shortLead":"Természetesen a miniszterelnök Facebook-oldalára is kikerült.","id":"20190905_orban_liu_ajandek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4159266-2746-49df-91a5-5dfcb8b8c70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d172e296-b300-4969-837a-840e6ec9c007","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_orban_liu_ajandek","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:08","title":"Ajándékot kapott Orbán Viktor a Liu testvérektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy drága tárgy birtoklása esetén természetes dolog, hogy óvjuk, és vigyázunk, nehogy elhagyjuk. Az Apple fülhallgatója azonban ennél szokatlanabb dolgot is előidéz(het).","shortLead":"Egy drága tárgy birtoklása esetén természetes dolog, hogy óvjuk, és vigyázunk, nehogy elhagyjuk. Az Apple fülhallgatója...","id":"20190904_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_remalom_statuszszimbolum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8e50be-477e-4d91-be27-a1805a60959a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_remalom_statuszszimbolum","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:03","title":"Új pszichológiai jelenség: rémálmokat okozhatnak az AirPodsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még Németországot is megelőzzük a mutatóinkkal, mondta a miniszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában.","shortLead":"Még Németországot is megelőzzük a mutatóinkkal, mondta a miniszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában.","id":"20190906_Palkovics_Magyarorszagon_nincs_diplomasmunkanelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96225f64-f098-419e-bd18-4510e9b83bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Palkovics_Magyarorszagon_nincs_diplomasmunkanelkuliseg","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:55","title":"Palkovics: Magyarországon nincs diplomás-munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fbd8d4-1d60-4dc0-a9c3-2861f759db3e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A nokiás újdonságok között a retro kedvelői éppúgy megtalálhatják a számításukat, mint a fejlett mobil képalkotásra szavazók.","shortLead":"A nokiás újdonságok között a retro kedvelői éppúgy megtalálhatják a számításukat, mint a fejlett mobil képalkotásra...","id":"20190906_uj_nokia_telefonok_2720_flip_800_tough_nokia_62_72_ifa_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57fbd8d4-1d60-4dc0-a9c3-2861f759db3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08276f5c-8057-479b-aa80-c25383a6d8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_uj_nokia_telefonok_2720_flip_800_tough_nokia_62_72_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 06. 12:03","title":"Szétnyitható szuperolcsó, strapabíró és sokkamerás új mobilok a Nokiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számok mellett Facebook-azonosítók és földrajzi adatok is kikerültek egy nyilvános szerverre.","shortLead":"A számok mellett Facebook-azonosítók és földrajzi adatok is kikerültek egy nyilvános szerverre.","id":"20190905_Tobb_szaz_millio_Facebookfelhasznalo_telefonszama_landolt_az_interneten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277e8510-1b45-4721-8675-a83e804ead38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_Tobb_szaz_millio_Facebookfelhasznalo_telefonszama_landolt_az_interneten","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:35","title":"419 millió Facebook-felhasználó telefonszáma landolt az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A focicsapatok után a közhivatalok alkalmazottainak öltöztetéséről is gondoskodni kíván Orbán Viktor mindenható állama – írja e heti számában a HVG. A lap információi szerint a kormányfő lányához közel álló divatügynökség mentoráltjai már tervezik a közszféra dolgozóinak szánt darabokat. ","shortLead":"A focicsapatok után a közhivatalok alkalmazottainak öltöztetéséről is gondoskodni kíván Orbán Viktor mindenható állama...","id":"20190904_orban_rahel_divatceg_divatugynokseg_bata_jakab_zsofia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c50c1b6-c060-4e5b-9c01-b27e2e19139e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_orban_rahel_divatceg_divatugynokseg_bata_jakab_zsofia","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:41","title":"Beindult az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f41cd6-a799-44a8-a68b-fea1e02db266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az öt éve Fidesz színeiben, de idén már függetlenként induló Koczka Tibort hétfőn négy órakor vették jogerősen nyilvántartásba polgármesterjelöltként, a párt helyi elnöke pedig még aznap kiszignálta a kizárásáról szóló határozatot. Az alpolgármesternél már régebben betelt a pohár, egy interjúban most részleteket is elárult arról, hogyan zajlottak a dolgok a pártban. ","shortLead":"Az öt éve Fidesz színeiben, de idén már függetlenként induló Koczka Tibort hétfőn négy órakor vették jogerősen...","id":"20190904_koczka_tibor_polgarmester_jelolt_szombathely_fidesz_kizaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f41cd6-a799-44a8-a68b-fea1e02db266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cfcf29-61ca-4c37-95ef-84695f1062e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_koczka_tibor_polgarmester_jelolt_szombathely_fidesz_kizaras","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:47","title":"Kizárták a Fideszből a fideszes jelölttel szemben induló szombathelyi alpolgármestert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]