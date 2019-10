Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik oldal - a Párbeszéd elnöksége - készpénznek veszi, hogy kormánypárti közreműködéssel lehallgatták őket, a másik oldal, a kormánypárti sajtó viszont azt, hogy szivárogtat és konspirál a párt Karácsony Gergely mögött. De hol lehet az igazság, és kit kell, illetve nem kell keresni az ellenzék főpolgármester-jelöltjéről múlt héten nyilvánosságra került hangfelvétel mögött?","shortLead":"Az egyik oldal - a Párbeszéd elnöksége - készpénznek veszi, hogy kormánypárti közreműködéssel lehallgatták őket...","id":"20191001_Parbeszed_Karacsony_Gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_oktober_13_lehallgatasi_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed1cf3e-34f7-4e92-adde-6c442e5952ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Parbeszed_Karacsony_Gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_oktober_13_lehallgatasi_botrany","timestamp":"2019. október. 01. 06:30","title":"\"A Fidesz nem végez ilyen pancser munkát\" - Ki hallgathatta le Karácsonyékat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1231e6-be54-4aa2-b49b-6e7e12441087","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hiába érkezett híres családból, nehéz dolga volt. Nagyágyúk mondták neki, hogy soha nem lesz színésznő, aztán – hiába ritka ez mostanában a fiatal színésznőknél – gyerekeket szült, bevállalva az évekig tartó parkolópályát. Végül megcsinálta. Tökéletes Roxy volt az Alföldi Róbert-féle Chicagóban, Rosamund Pike-kal játszott egy amerikai történelmi filmben, és nemsokára főszerepben láthatjuk a mozikban. Tehetséges, szellemes, magas, és igazi küzdő. Huzella Júliával beszélgettünk.","shortLead":"Hiába érkezett híres családból, nehéz dolga volt. Nagyágyúk mondták neki, hogy soha nem lesz színésznő, aztán – hiába...","id":"20191002_Huzella_Julia_Megutott_hogy_ez_egy_ilyen_szakma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd1231e6-be54-4aa2-b49b-6e7e12441087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ce41a0-6e2c-4bdb-afe5-be2c776d9948","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Huzella_Julia_Megutott_hogy_ez_egy_ilyen_szakma","timestamp":"2019. október. 02. 20:00","title":"Huzella Júlia: Megütött, hogy ez egy ilyen szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kezdenek elvadulni a tüntetések, gyújtogatás, vandalizmus mellett nő a rendőri erőszak is. Már 15 sérültje van a kedden kezdődött tüntetéseknek. Egy embert elütött egy civil autó.\r

\r

","shortLead":"Kezdenek elvadulni a tüntetések, gyújtogatás, vandalizmus mellett nő a rendőri erőszak is. Már 15 sérültje van a kedden...","id":"20191001_Mellbe_lottek_a_rendorok_egy_ferfit_a_hongkongi_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49945eef-6073-491b-a792-6291aa01d3c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Mellbe_lottek_a_rendorok_egy_ferfit_a_hongkongi_tuntetesen","timestamp":"2019. október. 01. 12:14","title":"Mellbe lőttek a rendőrök egy férfit a hongkongi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","shortLead":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","id":"20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed5d204-b280-4183-8b05-e9a2a32ee02f","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","timestamp":"2019. október. 01. 16:00","title":"Csecsemővel a hátán tartott órát egy tanár, hogy a baba anyja nyugodtan jegyzetelhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1d23c9-1508-4935-b305-8dffd71889f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A saját gyártású sorozat Arany Juhart nyert, de Cannes-ban is jelölték. ","shortLead":"A saját gyártású sorozat Arany Juhart nyert, de Cannes-ban is jelölték. ","id":"20191001_Spektrum_sorozat_fesztivaldij_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a1d23c9-1508-4935-b305-8dffd71889f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b69b0a-f52d-45da-9b9a-914165c230b4","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Spektrum_sorozat_fesztivaldij_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2019. október. 01. 12:10","title":"Fesztiváldíjat nyert a Spektrum sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1857d367-f445-4e4a-b7d8-bb2e45c43f6b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a jogállamiság Magyarországon becsületbeli kérdés.","shortLead":"A miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a jogállamiság Magyarországon becsületbeli kérdés.","id":"20191001_orban_viktor_brody_janos_jogallamisag_becsuletbeli_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1857d367-f445-4e4a-b7d8-bb2e45c43f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacd0f81-9ecd-44d7-a8e0-43b2b03466b7","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_orban_viktor_brody_janos_jogallamisag_becsuletbeli_ugy","timestamp":"2019. október. 01. 15:15","title":"Bródy reagált Orbán kijelentésére a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d8dd98-72c5-4732-9653-fc0b8634d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Morna formáció a Zöld-foki-szigetekről, portugál fado énekesnő, etióp világsztár, lengyel-magyar zenei találkozások – október 4-6. között rendezik a Budapest Ritmót az Akváriumban.","shortLead":"Morna formáció a Zöld-foki-szigetekről, portugál fado énekesnő, etióp világsztár, lengyel-magyar zenei találkozások –...","id":"20191002_Hetvegen_Budapest_lesz_a_vilagzene_fovarosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84d8dd98-72c5-4732-9653-fc0b8634d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1afedec-a5e8-4759-ba79-7ee2f8a34940","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Hetvegen_Budapest_lesz_a_vilagzene_fovarosa","timestamp":"2019. október. 02. 16:51","title":"Hétvégén Budapest lesz a világzene fővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470fbb49-4b53-4b3c-bc3a-80f0de922a8c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy utazási iroda arra specializálódott, hogy afroamerikaiakat vigyen Afrikába, ahol egyébként nagyon várják őket, egészen meghökkentő kezdeményezésekkel.","shortLead":"Egy utazási iroda arra specializálódott, hogy afroamerikaiakat vigyen Afrikába, ahol egyébként nagyon várják őket...","id":"201932_vissza_afrikaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=470fbb49-4b53-4b3c-bc3a-80f0de922a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5f5d32-9e4e-4112-82fc-1e0bb7a03497","keywords":null,"link":"/360/201932_vissza_afrikaba","timestamp":"2019. október. 01. 14:00","title":"Trump nem is sejtette, hogy rasszizmusa az afrikai turizmust reklámozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]