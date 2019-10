Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kis ködöt azért el kell majd viselni.","shortLead":"Egy kis ködöt azért el kell majd viselni.","id":"20191013_idojaras_jelentes_koranyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8040dfed-838c-423f-bfee-bba1ab3dd5be","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_idojaras_jelentes_koranyar","timestamp":"2019. október. 13. 17:36","title":"Visszajön a koranyár, 26 fok is lehet a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25b6c04-73c7-4528-9e21-fd741f28c16e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sebastian Vettel indulhat a pole-ról a Japán Nagydíjon. ","shortLead":"Sebastian Vettel indulhat a pole-ról a Japán Nagydíjon. ","id":"20191013_Nagyon_nyomul_a_Ferrari_Szuzukaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b25b6c04-73c7-4528-9e21-fd741f28c16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53903b28-1af2-4848-a65f-1a39357acc20","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Nagyon_nyomul_a_Ferrari_Szuzukaban","timestamp":"2019. október. 13. 07:09","title":"Nagyon nyomul a Ferrari Szuzukában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0fe10e-3dc5-4a33-8986-2ddde159081e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási, \"cápafogú\" dinoszaurusz fosszíliáját fedezték fel Thaiföldön. A 115 millió évvel ezelőtt élt csúcsragadozó a húsevő őslények csoportjának egy korai tagja lehetett.","shortLead":"Óriási, \"cápafogú\" dinoszaurusz fosszíliáját fedezték fel Thaiföldön. A 115 millió évvel ezelőtt élt csúcsragadozó...","id":"20191014_siamraptor_suwati_capafogu_ragadozo_dinoszaurusz_fosszilia_thaifold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b0fe10e-3dc5-4a33-8986-2ddde159081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679b3521-9e9c-4c6d-a239-ee471ba90f9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_siamraptor_suwati_capafogu_ragadozo_dinoszaurusz_fosszilia_thaifold","timestamp":"2019. október. 14. 15:03","title":"9 méter hosszú, 3,5 tonnás, cápafogú dinoszaurusz maradványait találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c0ab46-e951-4888-a663-7ddf5af491f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi időkben a Rádió Bézs műsorvezetője volt.","shortLead":"Az utóbbi időkben a Rádió Bézs műsorvezetője volt.","id":"20191013_Elhunyt_Raduly_Margit_radios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90c0ab46-e951-4888-a663-7ddf5af491f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b83520-c852-43aa-ac3d-588a5075633b","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Elhunyt_Raduly_Margit_radios","timestamp":"2019. október. 13. 22:27","title":"Elhunyt Ráduly Margit rádiós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb öt ember meghalt és tizenegyen eltűntek, amikor lesújtott Japánra szombaton a Hagibisz tájfun.","shortLead":"Legkevesebb öt ember meghalt és tizenegyen eltűntek, amikor lesújtott Japánra szombaton a Hagibisz tájfun.","id":"20191013_Mar_legalabb_ot_halottja_van_a_Japant_letarolo_tajfunnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112be01a-b8e5-46aa-bf37-4cda9c340567","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Mar_legalabb_ot_halottja_van_a_Japant_letarolo_tajfunnak","timestamp":"2019. október. 13. 08:41","title":"Már legalább öt halottja van a Japánt letaroló tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56fa950-6321-4d9b-8585-a686e3f231bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis kétszemélyes elektromos autó nagyon erős motort kapott, így a 0-100 kevesebb mint 3 másodperc alatt letudható vele.","shortLead":"A kis kétszemélyes elektromos autó nagyon erős motort kapott, így a 0-100 kevesebb mint 3 másodperc alatt letudható...","id":"20191014_apro_kozuti_torpedo_lett_bulgaria_elso_sajat_villanyautoja_kinetic_07","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f56fa950-6321-4d9b-8585-a686e3f231bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86475ab-7278-472c-9fb6-7054b4a986cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_apro_kozuti_torpedo_lett_bulgaria_elso_sajat_villanyautoja_kinetic_07","timestamp":"2019. október. 14. 07:59","title":"Apró közúti torpedó lett Bulgária első saját villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a93b395-4e7f-43b4-9627-6dbf797cfd69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon szoros eredménnyel győzte le Sára Botond fideszes polgármestert ","shortLead":"Nagyon szoros eredménnyel győzte le Sára Botond fideszes polgármestert ","id":"20191013_Viharos_kampany_utan_Piko_Andras_Jozsefvaros_uj_polgarmestere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a93b395-4e7f-43b4-9627-6dbf797cfd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b31b59-1393-447f-a869-a72073524a49","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Viharos_kampany_utan_Piko_Andras_Jozsefvaros_uj_polgarmestere","timestamp":"2019. október. 13. 23:42","title":"Viharos kampány után Pikó András Józsefváros új polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A választáshoz akár 24 fokos meleggel is hozzájárulhat az október.","shortLead":"A választáshoz akár 24 fokos meleggel is hozzájárulhat az október.","id":"20191013_Napsutesben_szavazhat_az_orszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd455bd-9ed1-4368-bb9a-8ca861a17107","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Napsutesben_szavazhat_az_orszag","timestamp":"2019. október. 13. 07:38","title":"Napsütésben szavazhat az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]