Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4d0281c-0773-4ef6-8804-2c740f2885c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ágyút 2020. június 30-ig lehet megtekinteni a Hadtörténeti Múzeumban.","shortLead":"Az ágyút 2020. június 30-ig lehet megtekinteni a Hadtörténeti Múzeumban.","id":"20191118_Hetfotol_Budapesten_lathato_Gabor_Aron_rezagyuja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4d0281c-0773-4ef6-8804-2c740f2885c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bf3532-cf65-4100-99da-31f27e18075e","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Hetfotol_Budapesten_lathato_Gabor_Aron_rezagyuja","timestamp":"2019. november. 18. 12:20","title":"Hétfőtől Budapesten látható Gábor Áron rézágyúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3077284f-80e4-40c9-b64b-f9651e81cc32","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Ahhoz, hogy mindenki elférjen az új munkahelyén, jelentősen át kell alakítani egy műemlék épületet - tudta meg a hvg.hu. A munkálatokról felvételeket is készítettünk. Az I. kerületi polgármester, V. Naszályi Márta újratárgyalná a kormánnyal a költözést.","shortLead":"Ahhoz, hogy mindenki elférjen az új munkahelyén, jelentősen át kell alakítani egy műemlék épületet - tudta meg...","id":"20191117_Muemlek_var_koltozes_pm_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3077284f-80e4-40c9-b64b-f9651e81cc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7453fdb5-b0ca-47bf-9f88-694c6ba0e4c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Muemlek_var_koltozes_pm_kormany","timestamp":"2019. november. 17. 16:30","title":"Műemlék épületet bont a kormány a Pénzügyminisztérium Várba költözése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papírlapon követelte a pénzt.","shortLead":"Papírlapon követelte a pénzt.","id":"20191119_pecs_rablas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca68bb1-28fa-4a4e-9f1c-1963bcdeb66f","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_pecs_rablas_rendorseg","timestamp":"2019. november. 19. 12:49","title":"Hatvanéves férfi rabolt bankot Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff03790-0302-4424-80f7-b3e2d68962d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Törvényszék értékelte, hogy a gyanúsított kapitány nem akadályozta a bizonyítási eljárást.","shortLead":"A Törvényszék értékelte, hogy a gyanúsított kapitány nem akadályozta a bizonyítási eljárást.","id":"20191118_Kiengedtek_a_Viking_Sigyn_kapitanyat_de_nyomkovetot_kell_viselnie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ff03790-0302-4424-80f7-b3e2d68962d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d955cb-fdf8-47fb-86df-abc790dd74a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Kiengedtek_a_Viking_Sigyn_kapitanyat_de_nyomkovetot_kell_viselnie","timestamp":"2019. november. 18. 19:20","title":"Kiengedték a Viking Sigyn kapitányát, de nyomkövetőt kell viselnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az épülő távhővezeték nyomáspróbáját tartják a fővárosi átkelőn.","shortLead":"Az épülő távhővezeték nyomáspróbáját tartják a fővárosi átkelőn.","id":"20191117_Tobb_orara_lezarjak_az_Erzsebet_hidat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a563d236-e1ce-41ab-9f9f-49635e352998","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Tobb_orara_lezarjak_az_Erzsebet_hidat","timestamp":"2019. november. 17. 20:20","title":"Több órára lezárják az Erzsébet hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai legfelsőbb bíróság átmeneti időre meggátolja Donald Trump amerikai elnök adóbevallásainak kiadását a képviselőháznak - jelentette be a döntést hétfőn John Roberts, az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi bíróság elnöke.","shortLead":"Az amerikai legfelsőbb bíróság átmeneti időre meggátolja Donald Trump amerikai elnök adóbevallásainak kiadását...","id":"20191118_Egyelore_titokban_maradnak_Trump_adobevallasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe59672-f7dd-4f4f-8a02-3bdb04df110f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Egyelore_titokban_maradnak_Trump_adobevallasai","timestamp":"2019. november. 18. 21:29","title":"Egyelőre titokban maradnak Trump adóbevallásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ee3057-dd9f-400b-ad63-c6b2bad03e17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lemondott az ügyvezető igazgató, elbocsátások is lesznek, szünetelnek az operaprodukciók, elmarad az együttműködés a genfi operaházzal, és egy, a Balti államokba tervezett turné is. ","shortLead":"Lemondott az ügyvezető igazgató, elbocsátások is lesznek, szünetelnek az operaprodukciók, elmarad az együttműködés...","id":"20191118_megszoritas_Budapesti_Fesztivalzenekar_taotamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60ee3057-dd9f-400b-ad63-c6b2bad03e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d14a7b0-077e-41e6-9c93-339804f8604c","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_megszoritas_Budapesti_Fesztivalzenekar_taotamogatas","timestamp":"2019. november. 18. 10:58","title":"Súlyos megszorítások a Budapesti Fesztiválzenekarnál a tao-támogatás megszűnése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brüsszelben jelentette be a cég az átfogó hulladékcsökkentési programjának elindítását. Ennek keretében próbálják majd kiváltani a műanyag csomagolóanyagokat Európa-szerte. ","shortLead":"Brüsszelben jelentette be a cég az átfogó hulladékcsökkentési programjának elindítását. Ennek keretében próbálják majd...","id":"20191118_A_McDonalds_is_eszbe_kapott_igyekeznek_megszabadulni_a_muanyagtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed086c-e97c-40bf-924c-b36561faf3c4","keywords":null,"link":"/elet/20191118_A_McDonalds_is_eszbe_kapott_igyekeznek_megszabadulni_a_muanyagtol","timestamp":"2019. november. 18. 12:01","title":"A McDonald's is észbe kapott: próbál megszabadulni a műanyagtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]